DIE HACKETT LONDON SPRING-SUMMER 2024 KAMPAGNE UMARMT DEN SPANISCHEN SPIRIT MIT JENSON BUTTON UND MATTHEW GOODE

London, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Hackett London, die Premium-Herrenmodemarke, die dafür bekannt ist, britische Modetradition gekonnt in raffinierte zeitgenössische Herrenmode zu integrieren, begibt sich mit ihrer Frühjahr-Sommer-Kampagne 2024 auf eine fesselnde Reise. Diese Kampagne verbindet kunstvoll die typisch britische Essenz des Hackett-Stils mit dem lebhaften Geist und den sonnenverwöhnten Landschaften von Sevilla, Spanien.Formel-I-Weltmeister Jenson Button trifft sich erneut mit dem gefeierten britischen Schauspieler Matthew Goode für ein andalusisches Abenteuer, das die Seele der neuesten Kollektion von Hackett London einfängt. Neugier und Abenteuerlust zeichnen den Hackett-Mann aus, und diese Kampagne spiegelt diese Qualitäten vor der malerischen Kulisse von Sevilla wider, einer historischen Stadt, die mit drei UNESCO-Welterbestätten und tadellosem Stil aufwartet.Der renommierte Fotograf Tom Craig fängt die Essenz von Jenson Button und Matthew Goode ein, während sie sich in einer von der Agentur Dentsu Creative Spain kunstvoll orchestrierten Kampagne durch die Kulturlandschaft Sevillas bewegen. Die Kampagne entfaltet sich wie ein visuelles Tagebuch und zeigt das Duo bei einem großen Auftritt in einem kultigen sevillanischen Hotel in einem Oldtimer, bei einem freundschaftlichen Krocketspiel, beim Genießen von Tapas in einer örtlichen Bar und bei einem gemütlichen Spaziergang auf der atemberaubenden Plaza de España.Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2024 bietet eine große Auswahl an haptischen Stoffen, zeitlosen Hybrid-Essentials und fantasievollen Stoffmischungen, die moderne Looks mit klassischer Finesse kreieren. Die Farbpalette beginnt mit den klassischen Hackett-Blau-, Grün- und Beigetönen, bevor sie sich im Laufe der Saison in leuchtende Mandarin-, Seegras-, Ascherosa- und Atlantikblautöne verwandelt.Die Saison beginnt mit unverzichtbarer Übergangsoberbekleidung wie vielseitigen wasserabweisenden Funktionsjacken und Zwischenschichten wie einem raffinierten Schalkragen-Cardigan und butterweichen Wildlederwesten. Wenn die Tage wärmer werden, werden leichtere Stoffe und leuchtendere Farben eingeführt, um Sie mit Komfort und Stil durch die Wetterumschwünge zu tragen. Neue schicke Blazer mit Karo-, Fensterscheiben- und Fischgrätenmuster aus hochwertigen, leichten Stoffen wie Leinen und Woll-Seide-Mischungen werden zum Herzstück jeder Übergangsgarderobe. Für saisonale Essentials, die dennoch beeindrucken, bietet die Kollektion eine Auswahl an Melange-Overshirts, Hemden und Polos und T-Shirts aus Bio-Baumwolle in klassischem Blau und leuchtenden Sommerfarben. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion umfasst eine Reihe von Hosen aus hochwertigen Baumwoll- und Leinentextilien in feinen Silhouetten, die für jeden Anlass einen entspannten und raffinierten Stil bieten.Hackett London verschiebt weiterhin Grenzen und definiert Premium-Herrenmode neu, indem es die DNA der Marke in jeden Aspekt dieser Kampagne einfließen lässt. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2024 lädt ein, sich dem Abenteuergeist hinzugeben und sich auf eine Entdeckungsreise durch die spanische Landschaft zu begeben, wo der Reiz Sevillas nahtlos mit dem zeitlosen Stil des modernen Hackett-Mannes verschmilzt.www.hackett.com - @hackettlondon #HackettLondon - #HowToHackett