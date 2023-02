HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT RAFAEL GONZALEZ CORONAS DE LONSDALES EXKLUSIV IN PORTUGAL

Havana (ots/PRNewswire) -EMPOR, Importação e Exportação S.A., der exklusive Vertriebshändler von Habanos, S.A. für Portugal, präsentierte die neuen Rafael González Coronas de Lonsdales (48 Ringmaß x 127 mm Länge)Habanos, S.A. hat über seinen einzigen Vertriebspartner für Portugal, EMPOR Importação e Exportação S.A., exklusiv die neue Vitola „Rafael González Coronas de Lonsdales" vorgestellt. Die Markteinführung fand im Rahmen einer persönlichen Veranstaltung statt, bei der Gastronomie und Musik den Rahmen für eine zauberhafte Gala voller Überraschungen bildeten. Während der Veranstaltung konnten 110 glückliche Personen das neue Produkt der Marke Rafael González sowie die Regional Edition für den portugiesischen Markt, El Rey del Mundo Templarios, aus erster Hand kennenlernen und verkosten.In den Worten von Ernesto González, Operational Marketing Director, und Rodrigo González, Director of Strategic Marketing von Habanos, S.A.: „Die Rafael González Coronas de Lonsdales kommt mit einem erneuerten Habano-Band und dem exquisiten Aroma und dem ausgezeichneten Geschmack, die für die Marke charakteristisch sind, auf den Markt und wird die anspruchsvollsten Aficionados überraschen." Rafael González Coronas de Lonsdales präsentiert sich in einer halbhohen Kiste aus natürlichem Holz mit 10 Habanos, die nach einer sorgfältigen Auswahl der Blätter aus der Region Vuelta Abajo* „vollständig handgefertigt mit Longfiller" sind. In dieser Region wird der beste Tabak der Welt angebaut.Rafael González, eine Marke mit mehr als 90 Jahren Geschichte, erfindet sich mit dieser Neueinführung immer wieder neu, um die Liebhaber von Premium-Tabaken zu überraschen und ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, dank der Einführung von Neuheiten von höchster Qualität, die Habano-Liebhaber nicht gleichgültig lassen. Alle Vitolas der Marke werden allein von Hand gefertigt, mit Blättern aus der Region Vuelta Abajo * hergestellt und zeichnen sich durch eine milde Stärke aus.Klicken Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1aGSlJNfZpZSNvhrcY6MZr04eS9ClP075?usp=share_link), um hochauflösende Bilder des Produkts herunterzuladen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002059/Rafael_Gonzalez_Habanos.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-prasentiert-rafael-gonzalez-coronas-de-lonsdales-exklusiv-in-portugal-301748753.htmlPressekontakt:press.habanos@kreab.com,+34 605 413 493; habanoscomunicacion@habanos.cu,+5372040513 ext. 565.Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell