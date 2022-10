HABANOS, S.A. PRÄSENTIERTE DEN MONTECRISTO WIDE EDMUNDO ALS WELTPREMIERE IN SPANIEN

Havana (ots/PRNewswire) -- „La Noche Edmundo", organisiert vom Club Pasión Habanos, fand am 1. Oktober im Estadio Cívitas Metropolitano statt, um die neue Vitola der Edmundo-Linie von Montecristo zu präsentieren.Tabacalera, Habanos, S.A.s exklusiver Partner und Vertreiber für Spanien, präsentierte Montecristo Wide Edmundo als Weltpremiere in Madrid, Spanien, bei einer vom Club Pasión Habanos organisierten Veranstaltung unter dem Namen „La Noche Edmundo".In der unvergleichlichen Kulisse des Stadions Cívitas Metropolitano hatten mehr als 350 glückliche Liebhaber die Gelegenheit, diese einzigartige Vitola zum ersten Mal zu probieren und gleichzeitig ein exklusives Abendessen zu genießen, das von der Gruppe Paraguas ausgerichtet wurde, zu deren Portfolio einige der angesagtesten Restaurants der spanischen Hauptstadt gehören.Der magische Abend mit Musik, Gastronomie und natürlich den besten Habanos war voller Überraschungen, Wettbewerbe und vielfältiger Erfahrungen.Neben einer großen Gruppe von Kennern und Fachleuten aus der Welt der Habanos, wurde die Präsentation der Montecristo Wide Edmundo von Juan Girón, Chief Communications Officer von Tabacalera S.L.U., gehalten und von José María López Inchaurbe, Vice President of Development, sowie Ernesto González und Alejandro Fernández-Blanco von der Abteilung für operatives Marketing von Habanos, S.A., begleitet.„Montecristo ist ein Symbol für Tradition, Geschichte und ein Maßstab für den Geschmack von Aficionados, der sich im Laufe der Jahre zu einer Referenz in Sachen Innovation, Stil und Trend entwickelt hat, und die Ankunft von Wide Edmundo ist der Beweis dafür", sagt José María López Inchaurbe, Vice President of Development von Habanos, S.A.Die während der Habanos World Days 2021 angekündigte Montecristo Wide Edmundo ist die vierte und dickste Habano der emblematischen Edmundo-Linie von Montecristo. Diese neue Vitola wird im Oktober in den offiziellen Habanos-Verkaufsstellen in ganz Spanien auf den Markt kommen.VerkostungsnotizenMontecristo Wide Edmundo (Edmundo Line) wurde „vollständig handgefertigt mit Longfiller" mit Deckblättern, Einlage und Umblatt aus dem Gebiet Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, wo der beste Tabak der Welt produziert und von erfahrenen kubanischen Zigarrenrollern verarbeitet wird.Vitola Galera: Duke No 3. 125 mm x 21,43 mm. Ringmaß 54. 13,22 Gramm.- Deckschicht: karmelitfarben, fettig, seidig, fein, mit einem matten Schimmer.- Geschmack: sehr holzig, pflanzlich, geröstet, mit bitteren, erdigen und würzigen Noten, die einen Nachgeschmack von Kaffee, Nüssen, Kakaonibs, Zimt, Vanille, Muskatnuss und leichter Melasse hinterlassen.- Aroma: getoastet, geröstet, würzig und süß im Hintergrund, mit Noten von Zedernholz, Leder, Kaffee, Rosinen, Mandeln, Vanille, Zimt und Melasse.- Stärke: Beginnt mittel und erreicht mittlere bis starke Stärke.- Schuss: gut.- Verbrennung: gleichmäßig und homogen.- Asche: mittleres, mattes Grau mit hellgrauen, metallischen Reflexen, kompakt und langlebig.- Rauchzeit: etwa eine Stunde.Klicken Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1pG8KoPvTZwB5T2sqOamVmHNK9VIl4sOd?usp=sharing) um hochauflösende Produktbilder herunterzuladenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1912026/Habanos_SA_Montecristo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/habanos-sa-prasentierte-den-montecristo-wide-edmundo-als-weltpremiere-in-spanien-301638695.htmlPressekontakt:press.habanos@kreab.com; +34 605 413 493; habanoscomunicacion@habanos.cu,+5372040513 ext. 565.Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell