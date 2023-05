H2-Update – Zukünftig Riesenbedarf, aber H2-Quartalszahlen verbreiteten eher Tristesse. Plug Power, Ballard Power, Nel, Nikola, Bloom Energy, Everfuel, Singulus…

Plug Power, Ballard Power, Nel, Nikola, Bloom Energy, Everfuel, Singulus…- Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer und Pureplayer, aber auch für Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Und diese Woche stand eine Flut von Quartalsberichten an, die endlich mal zeigen sollten, dass Wasserstoff nicht nur Vision ist, sondern sich auch in Umsatzzuwächsen und sinkenden Verlusten mit erwartetem Break-Even in überschaubarer Zeit in den Büchern der Pureplayer niederschlägt. Kurz gesagt: Grösstentiels enttäuschtne die Quartalszahlen, zumindest sprechen die teilweise zweistelligen Kursverlsute der „berichtenden“ Unternehmen eine klare Sprache, Dabei gab es durchaus – gerade bei den Umsätzen oder den potentiellen Auftrgasvoluminas durchaus auch Postives.

Nicht umsonst meldete diese Woche BASF mit Advent Technologies, u.a. dem grössten Hersteller von HT-PEM-Brennstoffzellensystemen, eine neue Vereinbarung über den gemeinsamen Aufbau einer vollständigen Lieferkette für Brennstoffzellenkomponenten. Außerdem wurden Gespräche über eine Ausweitung der Partnerschaft auf den Bereich Wasserelektrolyse aufgenommen. Immer mehr Grosskonzerne verstärken ihr Engagement im Wasserstoffsektor. Und auch die längst totgesagte Singulus sieht auf einmal wieder „die Sonne“ – im Wasserstoffsektor. Dazu später mehr. Warum diese Engagements und Investitionen?

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Enervis Energy Advisers oder Bundesregierung – Wasserstofftechnologien wird grosse Nachfrage vorhergesagt.

Laut einer Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften besteht allein für die Industrie in Deutschland ein Bedarf von mindestens 20 GW installierter Elektrolyseleistung für die Herstellung von Wasserstoff im Jahr 2030. Und die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geht bis 2030 von einem Wasserstoffbedarf von ca. 90 bis 110 TWh im Jahr aus und will bis 2030 eine Elektrolysekapazität von mindestens 10 GW aufbauen. So geht die Enervis Energy Advisors in der Studie „Wasserstoffbasierte Industrie in Deutschland und Europa“ (2021) von einem Wasserstoffbedarf für Deutschland von 110 TWh im Jahr 2030, 260 TWh in 2040 und 450 TWh in 2050 aus. Und hier war bsiher nur von Deutschland die Rede.

Jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Viel Zahlen, viel Zukunft, viel Aufbruchstimmung,aber auch Enttäuschungen.

Plug Power , Ballard Power, Nel, Nikola, Bloom Energy, Everfuel, Singulus…-Neue Kurstiefststände zeigen die Meinung der Märkte, dabei war nicht Alles Schatten.

Aber Verluste zu hoch und die Angst, dass das Geld ausgeht… Und die entscheidenden Weichenstellungen für die weitere Kursentwicklung der nächsten Wochen, wenn nicht Monate, wurden von den Quartalszahlen der Amerikaner erwartet. Natürlich mit grosser Aufmerksamkeit für Orderbacklog – erfolgt: Verweis auf wachsende Pipeline und kurzfristige Entscheidungen über insgesamt 1 GW anstehend. Und eventuelle Prognoseanpassungen – erfolgt: Prognose 2023 bestätigt.

Eine wichtige Aussage für Aktionäre – neben den Zahlen: „ Multiple Non – dilutive Financing Opportunities Available to Support Anticipated Powerful Growth and the Buildout of our Green Hydrogen Network„

Nimmt damit die Befürchtung vor kräftigen Verwässerungen der Aktie durch Kapitalerhöhungen auf niedrigem Kursniveau, wie es ansonsten definitiv wahrscheinlich wäre. Und was zusätzlichen Druck auf die Aktie ausübte. Gerade bei den weiter kräftig gestiegenen Verlusten liefert Plug Power so eine beruhigende Botschaft an seine Aktionäre. Übrigens: Wir können usn nicht erinner, dass Plug früher über „nicht-verwässernde“ Finanzierungsalternativen berichtet hätte. Konkret heisst es bei Plug Power:

„ Plug is evaluating several financing options with counterparties, including but not limited to, the Department of Energy (DOE) Loan Program, strategic project investment partners, and asset–backed loan (ABL) facilities from major banks. Between the current cash position, a $5.7B balance sheet,and interest from multiple capital partners, we believe Plug is well positioned to fund forecasted growth.“

KONKRETE BOTSCHAFT: Neben Kapitalerhöhungen gibt es mittlerweile Finanzierungsalternativen – durch neue staatliche Programme in USA, aber auch Europa, durch die Schaffung „beleihungsfähiger Assets“ kann man klassische Bankfinanzierungen ins Auge fassen und durch Kooperationen. So sei die Finanzierung Plug Powers – auch ohne Kapitalerhöhungen – sicher.

Hier die Erwartungen und was Plug Power ablieferte: Umsatz traf Erwartungen, aber Verluste wesentlich höher als erwartet.

Quartals-Umsatz erwartet 208 Mio USD (wäre rund 50% mehr als im Q1/22). – gemeldet: 210,3 Mio USD (Vorjahr 140,8 Mio USD).

Plug lieferte 62 MW Elektrolyseurkapazität aus im Q1, mehr als im gesamten Jahr 2022. Eine Meldung am 4. April wies bereits in die „richtige Richtung“ – reale Produktionszahlen: „Plug Power steigert Elektrolyseurproduktion in Rochester auf Rekordniveau von 122 MW im Q1 – ab Mai will man monatlich 100 MW produzieren.“

Mit dem französischen Kältelogistiker STEF kann Plug Power einen neuen „Pedestial Customer“ melden. Dazu erwartet man von dne bereits bestehnden Pedestials (Home depot, LIDL, Amazon u.a.) allein in 2023 die Umstellung weiterer 80 Logistikstandorte auf Wasserstoff. Dazu habe man für 2023 allein in den USA drei neue Pedestials im Blick.

ERGEBNIS: leicht über Erwartungen!

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 143 Mio USD und Konzern-Verluste „nur noch“ 148 Mio USD (Minus 170 Mio USD im Q4/22) – gemeldet: Minus 209 Mio USD EBIT – Minus 207 Mio USD Konzenrverlust.

Daraus folgte ein erwartetes EPS von Minus 0,25 USD. – gemeldet: Minus 0,35 USD

ERGEBNIS: Verluste durchgehend höher als erwartet – deutlich.

Zum 31.12..2022 arbeitete Plug Power an einer potentiellen Auftragspipeline allein für Elektrolyser von rund 25 Mrd USD „ Plug’s electrolyzer backlog currently stands at 1.5GW, with a sales funnel of over $25B. “. und a uf Jahressicht wird ein Umsatz von 1,32 Mrd USD durchschnittlich erwartet und ein EPS von Minus 0,68 USD. Und immer noch gehen die Analysten vom Erreichen des Break-Even im Jahr 2025 mit einem EPS von Plus 0,25 USD aus. Mal schauen. – HIER DER AKTUELLE STAND zum 31.03.2023:

Zum 31.3.2023 arbeitete Plug an einer potentiellen Auftragspipeline allein für Elektrolyseure von mehr als 30 Mrd USD, davon etwa 50 % im Zusammenhang mit E-Fuels, einschließlich grünem Ammoniak und Methanol. Der Auftragsbestand liegt bei über 2 GW. Durch diverse Großprojekte und 1-5 MW-Containerlösungen, erwartet Plug in 2023 ein Jahr des Durchbruchs. „We expect revenue in 2023 will be driven by a mix of 1–5MW containerized solutions and executing on existing large–scale projects primarily in the US and Europe.“ – Dazu scheinen einige Grossaufträge beinahe Abschlussreif: „We are also at the final stages of negotiating large–scale project opportunities in the US, Europe and Asia–Pacific representing potential bookings over 1GW.“

ERGEBNIS: Orderbacklog stieg um rund 500 MW, Pipeline potentieller Projekte um rund 5 Mrd USD – passt.

Und was sagte das Management über 2023 und die folgenden Jahre?

Zuletzt bei Vorlage der Zahlen für 2022 hiess es eindeutig und klar: „Reaffirming 2023 revenue and gross margin guidance of $1.4B and 10%„. Und heute? Bestätigt man den Forecast für 2023 eindeutig und liefert dazu eine Roadmap für das Jahr – zum Abhaken und als Bewertungsbasis über den Geschäftserfolg des Managements im laufenden Geschäftsjahr: HIER DIE ROADMAP FÜR 2ß23 – HIER.

Egal wieviele Produktoffensiven Plug Power liefert, entscheidend werden neue Grossaufträge für den Aktienkurs sein. Und die Quartalszahlen erwiesen sich als Hindenriss für eine von den Aktionären erhoffte Kurserholung: Wieder einmal mehr Verlust als erwartet, was die zukünftige Refinazierungsfähigleit über Kapitalerhöhungen nicht gerade erleichtert. Also gil jetzt für Plug: Ableifern,was in der Roadmap angekündigt wurde und möglichst viele der angekündigten „in der entshciedungsphase“ stehnden Grossaufträge „reinholen“. Und den Abschluss von „non-dilluitive“-Finanzierungen in trockene Tücher bringen. Dann hätten die Aktionäre auch wieder eine Chanc eauf steigende Kurse….

Chart: Plug Power Aktie | Powered by GOYAX.de

Plug Power, Ballard Power , Nel, Nikola, Bloom Energy, Everfuel, Singulus…- Sonne und Wolken.

Ballard Power konnte wenigstens den Verlust im Q1 geringer ausweisen als erwartet worden war. Aber die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen. Etwas besser beim Ordereingang, wenigstens höher als der Umsatz war, aber auch hier Luft nach oben. Dennoch bestätigte Andy MacEwen wenigstens die Prognose für 2023.Und auch die Quartalszahlen von Ballard konnten den Karren der enttäuschenden Quartalsberichte „nicht rumreissen“. Bleibt dabei: Den Wasserstoffwerten fehlen positive Nachrichten, grosse Aufträge, wie sie – laut Plug Power – kurzfristig kommen können. Bis dahin können sich die Anleger wenigstens bei Ballard über geringere Verluste freuen:

Ballard Power – wieder nicht zufriedengestellt.

Bereits jetzt ist Ballard Power bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt, „normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor.

Weiterer Zielmarkt ist die stationäre Energieerzeugung mittels Wasserstoff, der in Ballard Power’s Brennstoffzellen wieder zu Elektrizität wird – eingesetzt auf Baustellen, Ladestationen für E-Mobilität und in Rechenzentren. Und vor wenigen Tagen meldete Ballard Power einen Auftrag über 36 Brennstoffzellensysteme für einen europäischen Kunden – Folgeauftrag und möglicherweise ein Durchbruch für die Kanadier. Selbstbewust sieht sich Ballard Power als Technologieführer. Oder in anderen Worten.

„ We are recognized as a world leader in proton exchange membrane (“PEM”) fuel cell power system development and commercialization. “ („ Management’s Discussion and analysis first quarter 2023″. Ballard Power. Seite 4.) Auf 37 Seiten in einem ausführlichen und umfassenden „Ballard Power – Management’s Discussion and analysis first quarter 2023“ stellen CEO und der CFO vor, was Ballard erreicht hat, was man erreichen will und welche Risiken bestehen. LESENSWERT. Nach den enttäuschenden Umsätzen im Q4 – mit dem Lichtblick eines wachsenden Orderbacklogs –nun die Erwartunegn und dem, was Ballard liefern konnte:



Quartals-Umsatz erwartet 19,16 Mio USD (Vorjahr 21 Mio USD). – erreicht: 13.3 Mio USD. Eine klare Zielverfehlung.

„Our Fuel Cell Products and Services segment consists of the sale of PEM fuel cell products and services for a variety of applications including Heavy-Duty Mobility (consisting of bus, truck, rail, and marine applications), Stationary Power, and Emerging and Other Markets (consisting of material handling, off-road, and other applications). Revenues from the delivery of Services, including technology solutions, after sales services and training, are included in each of the respective markets.“

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 31 Mio USD. – erreicht: Minus 43 Mio USD. Hohe Investitionen, Anlaufkosten und vorbereitung auf erwartete grössere Orders schlugen hier voll „durch“. Höher als erwartet, aber beim Verlust eine überaus positive Überraschung:

Erwartung Konzern-Verluste 38 Mio USD . – erreicht: Minus 33,9 Mio USD (verbessert gegenüber EBIT durch Finance income von 10,01 Mio USD)

Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus -0,13 USD (im Vorjahr noch bei Minus 0,14 USD). – erreicht: Minus 0,11 USD klar besser als erwartet.

ORDERBACKLOG: Ballard erhielt im vierten Quartal neue Aufträge im Wert von etwa 52,2 Millionen US-Dollar und lieferte Aufträge im Wert von 20,5 Mio USD aus, was zu einem Auftragsbestand von etwa 133,4 Mio USD am Ende des vierten Quartals führte. Das Wachstum des Auftragsbestands wurde hauptsächlich durch gestiegene Aufträge aus Europa angetrieben, die nun etwa 64 % des gesamten Auftragsbestands ausmachen, verglichen mit etwa 38 % zum Ende des vierten Quartals 2021. Insbesondere ist der Auftragsbestand von Power Products zum vierten Quartal 2022 mehr als doppelt so hoch wie im 4. Quartal 2021 und ist auch gegenüber dem Ende des 3. Quartals 2022 um fast 60 % gestiegen. STAND 31.03.2023: Orderbacklog erreicht 137,7 Mio USD zum 31.03.2023, Ordereingänge im Q1/23 erreichten 17,6 Mio USD. Wesentlcih wneiger als in dem Ausnahmequartal Q4/22.

„Our first quarter revenue of $13.3 million and new order intake of $17.6 million are consistent with our full-year 2023 plan,“ sagte Randy MacEwen, President and CEO. WAS MACEWEN NOCH SAGTE – WIE ES WEITERGEHEN SOLL – PLANUNGEN FÜR 2023 – RAHMEN IN DEM SICH BALALR DBEWEGNE WILL – HIER MEHR DAZU

Zwar aufgehellte Newslage, aber nur teilweise zufriedenstellender Quartalsbericht bei Ballard Power. Ob das wenigstens mittelfristig für bessere Kurse reicht? Und Abwarten bis die neuen Verträge, neuen Leuchtturmprojekte sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da, sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…





Ballard Power Systems Inc. | Powered by Ballard Power Systems Inc. | Powered by GOYAX.de