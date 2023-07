H2-Update – Weitere 3,7 Mrd EUR vom Europäischen Innovationsfonds bewilligt. News ThyssenKrupp nucera, Nel, Nikola, Everfuel, Plug Power, ITM Power, DEUTZ.

ThyssenKrupp nucera, Nel, Nikola, Everfuel, Plug Power, ITM Power, DEUTZ. mit News seit dem letzten H2-Update. Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer, Pureplayer und Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Und „grüner Wasserstoff“ als Konkurrent für die klassischen Energieträger ist einen grossen Schritt näher an einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation. zuletzt ging es um einen effektiven Marktplatz für grünen Wasserstoff in Leipzig, dann überraschten Ergebnisse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, die Aussagen über die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland hergestellten Wasserstoffs gegenüber importierten machten.

Passend in diese Aufbruchstimmung verteilte diese Woche der Europäische Innovationsfonds weitere 3,7 Mrd EUR für „Cleantech“-Projekte, die – noch – nur durch die Fördergelder zur Investitionsentscheidung kommen. Also sollten die begünstigten Projekte – darunter eines von Uniper – demnächst beginnen „Elektrolyseur-Aufträge“ zu vergeben. So läuft derzeit oftmals der Porzess – weltweit – sobald Fördermittel freigegeben sind, startet die Investitionsphase und Auftargsvergabe. Übrigens steht wohl auch bald die Freigabe der Fördermilliarden für grünen Stahl in Duisburg an thyssenKrupp bevor- so zumindest vor kurzem der Bundeswirtschaftsminister.

Europäische Kommission vergibt über den EU-Innovationsfonds 3,6 Mrd EUR an 41 Großprojekte im Bereich der sauberen Technologien,…

….darunter auch mehrere in Deutschland. Sie erstrecken auf eine Vielfalt von Branchen, wie Zement und Stahl, Biokraftstoffe, nachhaltige Flugkraftstoffe, Wind- und Solarenergie sowie erneuerbarer Wasserstoff. Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident für den europäischen Grünen Deal, sagte: „Investitionen in solche innovativen Lösungen werden uns den Zielen des ökologischen Wandels in Europa näherbringen, unsere Industrie unterstützen und unseren künftigen Generationen Energieversorgungssicherheit, Schutz und Wohlstand bringen.“

Die ausgewählten Projekte befinden sich in 15 EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und Tschechien) sowie Norwegen. Die geförderten Projekte werden alle vor 2030 in Betrieb genommen und haben das Potenzial, in ihren ersten zehn Betriebsjahren 221 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen zu vermeiden. Und die 41 Projekte wurden im Anschluss an die dritte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für GroßprojekteDE••• ausgewählt, die vier spezifische Themen abdeckte: allgemeine Dekarbonisierung, innovative Elektrifizierung und Wasserstoffanwendungen in der Industrie, saubere Technologien in der Fertigung und mittelgroße Pilotprojekte, die noch nicht für die vollständige Kommerzialisierung bereit sind.

Hintergrund

Der EU-EHS-Innovationsfonds ist eines der weltweit größten Finanzierungsprogramme für die Einführung von Netto-Null- und innovativen Technologien. Finanziert durch Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten aus dem EU-EmissionshandelssystemDE••• (EU-EHS) wurden bereits zwei groß angelegte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen durchgeführt, bei denen Finanzhilfen in Höhe von 1,1 Mrd EUR und 1,8 Mrd EUR für sieben bzw. 16 Projekte vergeben wurden. Mit derzeit geschätzten Einnahmen von rund 40 Mrd EUR bis 2030 (bei einem CO 2 -Preis von 75 Euro pro Tonne CO 2 ) zielt der Innovationsfonds darauf ab, Lösungen zur Dekarbonisierung der europäischen Industrie auf den Markt zu bringen, ihren Übergang zur Klimaneutralität zu

Wasserstoff steht am Anfang…

… und jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Die grossen Projekte beginnen kommen zu den Momenten der Investitionsentscheidung, zur Vergabe der „grossen Aufträge“ an die Unternehmen des Wasserstoffsektors. Seit dem letzten H2-Update ist einiges passiert: ThyssenKrupp nucera ist eine Woche an der Börse – wie sieht es aus? Dazu Nel mit einem 20MW Auftrag. Und auch Plug Power freute sich über einen Auftrag. Dazu bekommt Nikola weiter Rückenwind an der Börse – drei Gründe: Bosch, 50 Tre FCEV und Shortsqueeze. Dann traut sich ITM Power zu einem Expansionsschritt, der wohl unausweichlich war. Und Everfuel immer noch mit dem Grounding beschäftigt und DEUTZ mit einer Alternative zur Brennstoffzelle – Wasserstoffmotor.

ThyssenKrupp nucera, Nel, Nikola, Everfuel, Plug Power, ITM Power, DEUTZ. – Zwischenstand nach erster Woche an der Börse.

thyssenKrupp nucera – mit einem Zuteilungspreis von 20,00 EUR je Aktie und einem zukünftigen Freefloat von rund 24% an den Start gegangen. Und dann alle überrascht. Der ausserbörsliche Handel am Donnerstag deutete auf einen freundlichen Start auf dem Parkett am Freitag hin. So 20,50 EUR bis 21,00EUR als Ziel. Aber das zweite IPO in diesem Jahr am deutschen Kapitalmarkt konnte dem unruhigen Umfeld trotzen. Am Vortag rasselte der DAX noch 400 Punkte nach unten und am Freitag schien alles möglich. Und dann die Handelsaufnahme der thyssenKrupp nucera (ISIN:DE000NCA0001) Aktie mit zumindest grünen Vorzeichen – erster Kurs auf XETRA bei 20,20 EUR. Pflicht erfüllt, oberhalb der 20,00 EUR. Und dann im Hoch bis auf 25,80 EUR – wohl etwas zuviel des Guten.

In der ersten Handelswoche hielt sich die thyssenKrupp nucera Aktie in vorher nicht erwarteten Regionen.

Dass das Ausrufezeichen von Kursen über 25,00 EUR mehr oder weniger einer aufkommenden Kaufeuphorie geschuldet war, die sich dann schnell schon am Montag wieder legte, kann der Aktie auf Dauer nur guttun. Die über 16% Kursgewinn gegenüber dem Emissionspreis vom 7. Juli, die am Freitag bei XETRA-Schluss mit einem Kurs von 23,38 EUR erreicht werden konnten, lassen Phantasie und machen das IPO erstmal zu einem „Erfolg“. Einem Erfolg,d er von einigen bezweifelt wurde. Und die Unkenrufe „zu teuer bei 20,00 EUR“ werden natürlich nicht verstummen, und natürlich muss thyssenKrupp nucera bei Umsatz und Gewinn in die hohen Erwartungen „hineinwachsen“. Aber das ist in dem kräftig wachsenden Wasserstoffmarkt möglich.

Grosse Aufträge stehen an – weltweit. thysssenKrupp sollte dafür gut positioniert sein.

Und wie Plug Power, Siemens Energy, Nel, ITM Power, Cummins und diverse andere Hersteller von Elektrolyseuren wartet auch thyssenKrupp auf Entscheidungen. Kurz vor Investitionsentscheidung stehen laut Nel allein 11 GB „potentieller Auftragspipeline“, bei denen die Norweger „mitbieten“, noch höhere Potentiale nennt Plug Power. Allein diese Woche hat die EU am 13.07.2023 über den EU-Innovationsfonds weitere 3,6 Mrd EUR an 41 Großprojekte im Bereich der sauberen Technologien vergeben – auch für erneuerbaren Wasserstoff. Und das ist nur ein Teil der beinahe wöchentlich fallenden Subventionszusagen, die immer noch die Basis für Investitionsentscheidungen bei Wasserstoffprojekten sind. Gewartet wird beispielsweise auf die Freigabe der Milliardensubventionen für „grünen Stahl“ der thyssenKrupp in Duisburg – allein hier würden Elektrolyseure im GW-Bereich benötigt.

Und thyssenKrupp kann Grossaufträge,wie die letzten Meldungen aus Dortmund bestätigten – im Volumen liess man bisher Plug Power oder Nel weit hinter sich.

Bisher sieht es auch nicht ganz so schlecht aus. Denn man hat feste Aufträge über mehr als 3 Gigawatt Kapazität alkalischer Wasserelektrolyse bereits verbindlich abgeschlossen. Dazu zählen eine über 2-GW-Elektrolyseanlage für Air Products in Saudi-Arabien und damit das aktuell größte Projekt für grünen Wasserstoff, das bereits im Bau ist. Dazu die Lieferung der neuen 200-MW-Wasserstoffanlage von Shell im Hafen von Rotterdam. Und das grüne Stahlwerk von H2 Green Steel in Schweden mit 700 MW. More to come? Nach einer gemeldeten Reservierung von Kapazitäten im oberen dreistelligen MW-Bereich wahrscheinlich sogar in überschaubarer Zeit… MEHR ZU thyssenKrupp nucera – Zahlen, Auftragsbestand – HIER.

Jetzt wird die Entwicklung der nächsten Wochen spannend: Wie entwickelt sich der thyssenKrupp nucera Kurs in den nächsten Wochen? Bei den Wasserstoffaktien Plug Power oder Nikola ist derzeit eine extrem positive Kursentwicklung festzustellen . Auch wenn die extreme Volatilität einer Nikola oder Plug Power nicht unbedingt positiv ist, so zeigt der aktuelle Höhenflug, dass der Markt bei entsprechender Newslage bereit ist, die klassischen Bewertungskriterien zu vergessen – und nur noch die – greifbare? – Zukunft zu handeln.

ThyssenKrupp nucera, Nel , Nel, Nikola, Everfuel, Plug Power, ITM Power, DEUTZ – Erwartungen für den 18. Juli – und dazu noch ein Auftrag über 20 MW.

Nel hatte in der Vergangenheit öfters mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt, aber bei Vorlage der letzten Ergebnisse – Q1 – gab es aus Norwegen positive Überraschungen. Auf der ganzen Linie. Danach aber Nachrichtenflaute – Versprochenes wurde nicht geliefert.



Leider konnten die Norweger diese positive Grundstimmung für ihr Unternehmen nicht mit Leben füllen. Ausser einem Grossauftrag für die – so muss man es sagen – weniger wichtige und wesentlich kleinere Tankstellen-Sparte, gab es zwar wieder wichtige Impulse, wie zuletzt , die Förderzusage zur Weiterentwicklung der PEM-Technologie vom US-Verteidigungsminsiterium. ABER die Norweger bleiben das schuldig, was sie bei Vorlage der Q1-Zahlen grossmundig angekündigt hatten: „Nel expects to win several new large-scale orders in the coming periods.“



Mehr als Lebenszeichen von Nel – 20 MW Order aus Frankreich. Nicht The Big One, aber immerhin.

Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine 100%- Tochtergesellschaft von Nel, hat mit Hyd’Occ einen Vertrag über 20 MW alkalische Elektrolyseausrüstung für etwa 9,0 Mio EUR für ein Projekt in Port-La-Nouvelle, Frankreich, unterzeichnet. Nel hat bereits die Front-End-Engineering- und Design-Studie (FEED) für das Projekt durchgeführt und geliefert.

Der 20-MW-Elektrolyseur wird erneuerbaren Wasserstoff für die lokale Industrie und den Transportsektor in Südfrankreich liefern. Port-La-Nouvelle, wo sich der Elektrolyseur befinden soll, wird voraussichtlich ein wichtiger Knotenpunkt für den Wasserstofffluss im Mittelmeer sein. Hinter Hyd’Occ stehen Qair, ein führender französischer Hersteller erneuerbarer Energien und Wasserstoff, als Hauptaktionär und Entwickler sowie AREC Occitanie, die regionale Agentur für Energiewende (im Besitz der Verwaltungsregion Okzitanien), als Minderheitsaktionär.

Weichenstellung für Grösseres? Nel sucht mehr Geschäft in Frankreich.

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Hyd’Occ bei diesem entscheidenden Projekt in Frankreich bekannt zu geben, wo unsere Geschäftspräsenz bisher relativ bescheiden war. Das Projekt birgt großes Potenzial dafür, dass Nel für einen der zukünftigen Wasserstoffknotenpunkte im Mittelmeerraum seinen Beitrag leistet“, sagt Hans Hide, Chief Project Officer bei Nel. HIER DIE ERWARTUNGEN AN NEL AM 18. JULI BEI VORLAGE DERQUARTALSZAHLEN – MUST HAVE’s FÜR DIE NOWEGER -HIER

Nel Aktie ein Pennystock nach den Quartalszahlen Oder steht die Nel Aktie dann für einen Wasserstoffpureplayer, der langsam beginnt die Ernte einzufahren? Spannende Zeiten…

