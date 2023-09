H2-Update – Wasserstoffnetz ist der günstigste Weg – Studie TH Berlin. Weekly News bei Nel, Plug Power, thyssenKrupp nucera und Ballard Power.

Nel , Plug Power, thyssenKrupp nucera, Ballard Power – Pennystock! Jetzt hält nur nich due 10,00 NOK-Marke. Ovako als Retter? Auf Zeit vielleicht, aber…

Nel hatte in der Vergangenheit öfters mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt, aber bei Vorlage der letzten Ergebnisse – Q2 – Mitte Juli gab es aus Norwegen positive Überraschungen. Auf der ganzen Linie. Danach aber wieder einmal Nachrichtenflaute – Versprochenes wurde nicht geliefert. Leider konnten die Norweger diese positive Grundstimmung nicht mit Leben füllen. Seit Veröffentlichung der – zugegebenermassen – guten Quartalszahlen gab es nichts mehr von den Norwegern. Die Liste der Presseerklärungen seit dem 18.07.2023 ist LEER. Und auch sonst scheint man nicht viel zu sagen zu haben.

Und so fällt die Nel Aktie auf immer neue 52-Wochen-Tiefs. Mittlerweile auf Euro-Basis zum Pennystock geworden. Und auf NOK-Basis nähert man sich mit Riesenschritten den einstelligen Kronen-Kursen: In Oslo ging es diese Woche im Tief bis auf 10,27 NOK „runter“. Und dann gab es Hoffnung, dass bei der Einweihnung des grössten im Betrieb befindlichen Elektrolyseurs in Schweden – einem 20 MW Elektrolyseur von Nel – etwas zu Folgeaufträgen kommen könnte.

Ovako feiert mit Premierminister erste Stahlerzeugung mit grünem Wasserstoff – Schmelzen mit CO2-armen Verfahren, powered by Nel.

Am 5. September ginge s los bei Ovako AB, einem der grössten Stahl-Recycler Skandinaviens und Teil des NIPPON Steel Konzerns: Mit der neuen Anlage in Hofors beginne ein neues Kapitel in der schwedischen Stahlgeschichte mit erheblichem Potenzial zur globalen Emissionsreduzierung. „Schweden ist jetzt das Zentrum der fossilfreien Revolution in der Stahlherstellung. Was Ovako heute hier erreicht, ist ein entscheidender Schritt – das ist ein grüner Wandel in Taten, nicht nur in Worten“, erklärte Premierminister Ulf Kristersson in seiner Eröffnungsrede. Schöne Worte. Und für „den Wasserstoffwandel“ gut, aber Nel braucht mehr. Mehr um die Enttäuschung der Anleger wegen fehlender Aufträge auszugleichen.

Wasserstoffanlage von Ovako ist die weltweit erste Anlage, die fossilfreien Wasserstoff zum Erhitzen von Stahl vor dem Walzen produziert und so die Emissionen in dieser Produktionsphase nahezu eliminiert. Der fossilfreie Wasserstoff, wie gesagt erzeugt von Nel-Technik, soll zum Erhitzen von Stahl in angrenzenden Walzwerken, aber auch zum Betanken von Brennstoffzellen-Lkw genutzt werden. Die überschüssige Wärme wird in Fernwärme umgewandelt.

Ovako macht Hoffnung für Nel Aktionäre. Aber mit einer entscheidenden Einschränkung – Zeitrahmen.

„Heute ist ein stolzer Moment für mich und alle bei Ovako. Hier zeigen wir den Weg zu fossilfreier industrieller Hochtemperaturwärme. Es ist fantastisch, Besucher aus der ganzen Welt hier in Hofors zu sehen. Wir freuen uns auf den Austausch. Wir nutzen unsere Erfahrungen und unterstützen andere Stakeholder bei der Reduzierung ihrer Emissionen“, sagte Marcus Hedblom, Präsident und CEO der Ovako Group, während der Einweihung. Und in der zugehörigen Presseerklärung der Ovako AB heisst es unmissverständlich:

„Es ist geplant, bis 2030 in allen Ovako-Einheiten, in denen Stahl gewalzt wird, die lokale Wasserstoffproduktion zu nutzen, sofern ein guter Zugang zu fossilfreiem Strom für den Elektrolyseprozess besteht.“ (Presseerklärung Ovako AB, 6. September 2023)

Und das muss natürlich Balsam für die Ohren der Verantwortlichen von Nel sein. Aber gleichzeitig ein klarer Dämpfer – es eght nicht um konkrete nächste standorte, die jetzt umgerüstet werden sollen, es geht um eine für Nel’s Orderbuch zu allgemeine und zu weit in die Zukunft reichende „Zukunft“. Umrüstung der insgesamt 9 Standorte – europaweit – soll kommen. Jetzt wird an einem Standort mit der CO2-Reduktion gestartet. Sollte nicht überraschen, wenn man den eingeschlagenen Weg an den anderen Standorten fortsetzen will. Und wer wäre der „natürliche“ Elektrolyseurlieferant? Aber wann ist die Frage…

Zu wenig für ein Unternehmen wie Nel, dass aktuell immer noch mit rund 1,56 Mrd EUR bewertet wird. Bei einem aktuellen Jahresumsatz von geschätzt ca. 180 Mio EUR in diesem Jahr mit einem geschätzten Verlust von rund 86 Mio EUR. Für mehr bräuchte es grosse, profitable Aufträge. Genau die Aufträge, die auch Ovako liefern könnte, aber die FID's hängen. An Subventionsentscheidungen, langwierigen Planungsprozessen, den noch zu hohen Zusatzkosten beim Einsatz von Wasserstoff, Angst zu früh auf Wasserstoff umzustellen und damit Wettbewerbsnachteile zu riskieren, Angst noch nicht auf die entsprechend ausreichende, noch entstehende Nachfrage nach wasserstofferzeugten Produkten zu treffen.

Nel, Plug Power , thyssenKrupp nucera,Ballard Power -Einen Schritt näher an Grossauftrag? 4,5 Mrd USD-H2-Projekt des grössten Aktionärs, SK Group, nimmt Hürde.

Plug Power’s grösster Einzelaktionär ist die SK Group, die zu 29,90 USD je Aktie knapp 10% des Aktienkapitals der Amerikaner in 2021 erwarben. Wegen der grossangelegten Kooperation der beiden Konzerne u.a. mit dem Aufbau einer Gigafactory in Südkorea eine „sinnvolle“ Verbindung für die Asiaten. Und auch wenn die Südkoreaner bisher keine grosse Freude an der Kursentwicklung ihrer Beteiligung hatten, so könnte jetzt eine Landzuteilung in Kanada der SK Group einen Doppelschlag ermöglichen. Die zur SK Group gehörende SK ecoplant plant – wir berichteten – im kanadischen Nujio’qonik-Projekt mit Partnern ein Volumen von 4,5 Mrd USD zu investieren – es geht um den grossindustriellen Export von grünen Wasserstoff/grünem Ammoniak nach Europa und Asien aus Kanada ab 2025/26. Initiator und Leiter des Projekts ist die kanadische World Energy GH2 . Und die SK Group Tochter, SK ecoplant, erwarb im Mai eine 20% Beteiligung an der ersten Phase des Nujio’qonik-Projekts.Und jetzt gibt es den entscheidenden Step vorwärts:

SK ecoplant erhielt von der kanadischen Provinz „Neufundland und Labrador“ den Zuschlag für das benötigte Staatsland. Für Windenergieanlagen und Elektrolyseurstandort mit Ammoniakproduktion. Und so fehlt nur noch der PEM-Elektrolyseur Lieferant. Plug Power?

In der „The Korea Times“ feiert der Autor Park Jae-hyuk in seinem Beitrag „Canadian province offers land for green hydrogen project involving SK ecoplant “ vom 3. September den Erfolg für den südkoreansichen Konzern sich als einer von 4 erfolgreichen Bietern gegen 24 Bieter durchgesetzt zu haben. Damit ist das grösste Hinderniss zu dem ehrgeizigen 4,5 Mrd USD Projekt genommen. Und die Zuständigkeit von SK ecoplant ist klar definiert.

„While taking charge of front-end engineering design for the plant, the SK Group affiliate will supply and install electrolyzers for green hydrogen production. It will also handle engineering, procurement and construction, in collaboration with its subsidiary, SK ecoengineering.„As a key player in this cross-continental green hydrogen project, we are fully dedicated to pioneering the global hydrogen ecosystem at an accelerated pace,“ SK ecoplant CEO Park Kyung-il said. „As a leading contributor to the commercialization of green hydrogen by 2025, we are resolute in ensuring the smooth progress of the Nujio’qonik project.“„ (The Korea Times, „Canadian province offers land for green hydrogen project involving SK ecoplant“, Park Jae-hyuk, 3.09.2023)



Während der kleinere Part – Abwärmenutzung – an die Hochtemperaturelektrolyseure von Bloom Energy, auch eine SK Group Beteiligung, ging, steht der grosse Batzen aus.

Beim gesamten Projekt sollen sowohl Hochtemperaturelektrolyseure (von Bloom Energy) für die Abwärme der Ammoniak-Synthese-Prozessse eingesetzt werden, als auch – und hier reden wir von dem wesentlich grösseren Teil – PEM-Elektrolyseure für die Elektrolyse mit erneuerbarem Strom (vornehmlich Windenergie). Und wäre nicht Plug Power heir die „natürliche Wahl“ der SK Group? Alles andere sollte mehr als überraschen. Und wenn bis 2025 bereits die Produktionsanlagen stehen sollen, müsste bald über die eingesetzten Elektrolyseure entschieden werden. Vor allem, wenn man die Diskussionen um den „Flaschenhals“ Produktionskapazität Elektrolyseure im hinterkopf hat.

SK ecoplant erwartet für das „greenhydrogen“-Projekt insgesamt Aufträge über rund 2 Mrd EUR zu erhalten! Wieviel davon für Plug Power? Das ist die spannende Frage.

In der „The Korea Herald“ wurde im Mai von SK Group Verantwortlichen der stramme Zeitplan betont. Und der lässt eigentlich keine langwierigen Auswahlprozesse bei den Technologiepartnern zu. „SK Ecoplant’s rapid execution ability and extensive experience will help us become a prominent leader in the global green hydrogen and green ammonia market in the future,” so SK Ecoplant CEO Park Kyung-il im Mai. Denn man will bereits ab 2025 grünen Wasserstoff in Kanada produzieren. Und ab 2026 soll auch die Ammoniakproduktion „stehen“.

Der grössere Batzen werden wohl die PEM-Elektrolyseure sein – und wer hier Lieferant ist, scheint noch offen. Vielleicht die andere Beteiligung der SK Group im Wasserstoffsektor – Plug Power?

Denn neben dem langfristigen Kaufvertrag über insgesamt 500 MW Elektrolyseure von Bloom Energy für 4,5 Mrd USD den SK Group inclusive einer 500 Mio USD-Beteiligung an Bloom Energy in 2021 abschloss, hat sich die SK Group auch mit 1,6 Mrd USD an Plug Power im selben Jahr beteiligt und plant mit Plug Power den Bau

Gerade nachdem der Versuch des Plug Power Managements den Fluch der Erwartunsgverfehlungen, der auf dem aktuellen Aktienkurs haftet wie Pech, zu brechen, langsam wieder verpufft. Vor rund 14 Tagen hatte man einen Analyst Day in der ersten Wasserstoffproduktionsstätte der Amerikaner veranstaltet, der durchaus positiv aufgenommen wurde, aber letztendlich zwar die Stimmung aufhellte, aber keinen Kursschub auslöste. Das könnte möglicherweise ein wirklich grosser Auftrag. So einer, wie in dem kanadischen 4,5 Mrd USD-Projekt kurzfristig zu vergeben ist. Spannend, ob die SK Group, wie bei der Hochtemperaturelektrolyse, auch bei der PEM Elektrolyse „alles in der Familie“ lässt?

Nel, Plug Power, thyssenKrupp nucera , Ballard Power – SDAX-Aufstieg plus H2 Green Steel bekommt 1,5 Mrd eUR. Schweden sicher, Nordamerika absehbar?

thyssenKrupp nucera – mit einem Zuteilungspreis von 20,00 EUR je Aktie und einem zukünftigen Freefloat von rund 24% am 7. Juli an den Start gegangen. Dann alle überrascht. Das zweite IPO in diesem Jahr am deutschen Kapitalmarkt konnte dem unruhigen Umfeld trotzen. Und den ersten Meilenstein – Indexaufstieg erreicht.Wenig überraschend war der Aufstieg des Newcomers in den SDAX. Denn nach dem ersten Kurs bei 20,02 EURam 7. Juli ging es hoch mit der thyssenKrupp nucera (ISIN:DE000NCA0001) Aktie. Und dann wieder beruhigt – aktuell bei 21,01 EUR (XETRA, 15:45 Uhr). Langsam nähert man sich dem Ausgabekurs. Irritierend, dass gerade heute die Aktie mit roten Vorzeichen handelt.

700 MW Elektrolyseure für H2 Green Steel kommen von thyssenKrupp nucera – für das Werk im schwedischen Boden. Und das Geld haben die Schweden jetzt auch gesichert.

Mit dem 700 MW Auftrag der schwedischen H2 green Steel im Juni diesen Jahres konnte nucera wieder einmal seine Erfahrung im Grossanlagenbau ausspielen, nach dem 2 GW-Auftrag für das saudische NEOM-Projekt scheinen die wirklcih grossen Aufträge fast für die Dortmunder gesetzt. thyssenKrupp nucera ist Partner von H2 Green Steel beim Bau des ersten großtechnischen grünen Stahlwerks in Europa. Die standardisierten 20-MW-Elektrolyse-Module “scalum“ des Anbieters von weltweit führender Elektrolyse-Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff ermöglichen eine installierte Leistung von mehr als 700 MW. Damit entsteht auch eine der größten Wasserelektrolyse-Anlagen in Europa. Und H2 Green Steel kann heute den letzten notwendigen Schritt für das Werk in Boden melden:

Investorengruppe unter der Führung von Altor, GIC, Hy24 und Just Climate eingesammelt. Kommt thyssenKrupp nucera zupass.

Während die Arbeiten auf dem Grundstück bereits begonnen haben, der Elektrolyseurauftrag bereits erteilt wurde, die ersten Abnehmerverträge mit Mercedes Benz und anderen bereits geschlossen wurden, ja sogar der Produktionsbeginn mit Ende 2025 beriets feststeht, ist die letztendliche Investitionsnetscheidung formal noch nicht gefallen. Das weltweit erste große grüne Stahlwerk und Europas erster Elektrolyseur im Giga-Maßstab sollte seit heute finanziert sein:

In drei Finanzierungsrunden wurden mehr als 1,8 Mrd EUR Eigenkapital eingesammelt.

So schloss H2 Green Steel seine Serie-A-Eigenkapitalrunde über 86 Mio EUR im Mai 2021 ab und gab den Abschluss seiner Serie-B1-Finanzierungsrunde über 260 Mio EUR im Oktober 2022 bekannt. Dazu heute die Serie-C-Eigenkapitalrunde über 1,5 Mrd EUR erfolgreich abgeschlossen. Auf der Schuldenseite gab H2 Green Steel im Jahr 2022 die Struktur seiner Fremdfinanzierung bekannt über 3,5 Mrd EUR und erneuerte Verpflichtungserklärungen im Juli 2023.

Die aktuelle Privatplatzierung wurde gemeinsam vom neuen Investor Hy24 zusammen mit den bestehenden Investoren Altor, GIC und Just Climate geleitet. Die Transaktion umfasst auch die neuen Investoren Andra AP-fonden und Temasek sowie eine Gruppe bestehender Investoren, die H2 Green Steel weiterhin mit zusätzlicher Eigenkapitalfinanzierung unterstützen, darunter AMF, Cristina Stenbeck, Hitachi Energy, IMAS Foundation, Kinnevik, Schaeffler, Vargas und Wallenberg Investments Holdinggesellschaft FAM.

Finanzierung gesichert – Produktion 2025 erscheint ambitioniert…

Der jetzige Erlös soll den Bau und die Entwicklung des Flaggschiff-Großwerks für grünen Stahl von H2 Green Steel in Boden, Schweden, finanzieren. Seit Sommer 2022 laufen die Erdarbeiten auf dem Gelände in Boden und mit dieser Transaktion mache H2Green Steel einen weiteren großen Schritt in Richtung Betriebsaufnahme Ende 2025. Und vor Ort soll mit Europas größtem Elektrolyseur – von thyssenKrupp nucera – unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen der notwendige green hydrogen hergestellt werden.

„Die Qualität der Investoren, die uns unterstützen, ist beeindruckend. Einige der professionellsten Institutionen, Investoren und Industrieunternehmen weltweit sind Teil dieser Runde und wir sind stolz darauf, dass sie alle unser Engagement für Nachhaltigkeit als ihren wahren Norden teilen. 1,5 Milliarden Euro sind die größte Privatplatzierung in Europa in diesem Jahr und die Bereitschaft, in uns zu investieren, beweist sowohl unser solides Geschäftsmodell als auch die Marktnachfrage nach grünem Stahl“, sagt Henrik Henriksson, CEO von H2Green Steel.

Ok -Boden für thyssenKrupp nucera abgehakt, kommen jetzt die geplanten Werke in Nord- und Südamerika einer Umsetzung näher? Wäre für das Orderbuch…

Am 1. März schien sich eine Zeitenwende anzudeuten, denn „Wasserstofftochter nucera leitet Zeitenwende ein. Erstmals „Produktionskapazitäten" gesichert. Sollte Nel, Plug Power und Co. gefallen…„. Und die Spekulationen darüber, wer denn der „Reservierer" war, haben sichdann im Juni erledigt: thyssenKrupp benannte die H2 Green Steel als den damals aktiven Vertragspartner. Bei 700 MW Kapazitätsbedarf vielleicht keine schlechte Idee.