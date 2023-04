H2-Update – Wasserstoffaktien im Depressionsmodus. Nachrichtenflaute vs. Wasserstoffbank & IEA-Studie. Plug Power, ITM Power, NIKOLA, Nel, Ballard Power, Bloom Energy, Siemens Energy …

Schaut man sich den Kurs der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, sieht man, dass seit einem Zwischenhoch – sofern man bei einem Kurs von 118 GBPence von Hoch sprechen will – der Kurs langsam wieder „in sich verfällt“. RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung brachte Aufmerksamkeit.

Aktuell handelt die Aktie bei 80 GBP – über den Tiefs von 66 GBP immerhin. „Der“ Kapitalmarkt schien wieder Vertrauen in das arg von Personalquerelen und technischen Problemen gebeutelte Unternehmen zu fassen. Aber jetzt fehlen – wie seinerzeit auch bei Nel immer wieder diskutiert, weitere Aufträge, die die positive Grundstimmung bestätigen könnten. Und die Halbjahresergebnisse veröffentlicht am 31.01.2023 zum 31.Oktober 2022 zeigten die Fehler der Vergangenheit auf – homöopathischer Umsatz von 2 Mio GBP, bereingte EBITDA-Verluste von 54,1 Mio GBP – bei einem beruhigendem Kassenbestand von immerhin 317,7 Mio GBP. Es würde wohl reichen bis 2024, wenn man meint, die Probleme in den Griff bekommen zu haben.

Ein Beleg für die langsame Überwindung der technologischen Probleme und damit verbundenen Auftragsverzögerungen und schwachen Produktionszahlen – so könnte man es sehen. Geerdet: Nicht mehr ein – mittlerweile mit hohen Kosten vielleicht für immer „on hold“ gesetzter – Neubau einer Gigafactory für zukünftig erwartete hohe Auftragseingänge, wie noch vom Vorgänger CEO geplant und auf den Weg gebracht, sondern die Anmietung neuer Flächen neben der bereits bestehenden Produktionsstätte im Bessemer Park ist der Weg steigende Nachfrage zu befriedigen.

So könnte man die letzte Meldung zumindest deuten: Nach der Ankündigung von ITM Power vom 14. März 2023 über die geplante Erhöhung der Stromversorgung in Bessemer Park um 300 % auf 30 Megavoltampere (MVA) bis Ende 2024, war die heute kommunizierte Entscheidung zu erwarten. ITM Power wird den Standort im Bessemer Park, Sheffield, erheblich zu erweitern , und unterzeichnete einen Vertrag über die Anmietung weiterer Fabrik- und Büroflächen.

Eine Schlüsselkomponente des 12-monatigen Prioritätenplans des neuen CEO's und seines Teams, der im Januar festgelegt wurde, war die Beseitigung von Engpässen bei Herstellung, Prüfung und Produktvalidierung. Die Erweiterung soll es ermöglichen, ein F&E- und Produktvalidierungszentrum zu schaffen, das wissenschaftliche Labors und Testeinrichtungen für zukünftige Technologieentwicklungen umfassen soll. Und damit sollen die vorhandenen Flächen im Bessemer Park effektiver für eine höhere Produktionsmenge genutzt werden können. Die zusätzliche Stromversorgung soll in die neue Einrichtung eingespeist werden.

NIKOLA Aktie am Freitag unter Extremdruck. Im Tief bei 0,81 USD und geschlossen nahe dem Allzeittief bei 0,82 USD. Was istdiesmal wieder passiert? Minus 15,45% an einem Tag. Das ist massiv. Zuletzt erhielt die Nikola-Aktie einen kräftigen zweistelligen Dämpfer auf im nachhinein noch starke 1,18 USD – ebenfalls an einem Freitag. Damals war eine – immerhin erfolgreiche – Kapitalerhöhung um 100 Mio USD der Grund für den Kursrückschlag. Und gestern? Am Donnerstag Abend hatte Nikola den Markt mit der Ankündigung überrascht, dass direkt 3 Mitglieder des Board of Directors ihr Ausscheiden erklärten. Ungewöhnlich in der Häufung, was offensichtlich die Unsicherheit des Kapitalmarktes über die Zukunft Nikola’s nochmals erhöhte.

Bei der nächsten Nikola Hauptversammlung am 7. Juni müssen nun 7 neue Board-Members gewählt werden – für das 10 köpfige Board of Director’s quasi ein Neuanfang.

Und die ausscheidenden Mitgleider waren namhafte Vertreter, mit einer Kombination des Backgrounds der Nikola gut zu gesicht stand. Ausscheiden werden Gerrit Marx, Lynn Forester de Rothschild undMark Russell. Finanzmarkt und LKW-Expertise, die fehlen werden: Mark Russell als Branchenveteran war Nikola’s CEO bis zu seinem Rücktritt in 2022, Gerrit Marx als CEO der Iveco Group und Lynn Forester de Rothschild als „Profi“ des Finanzmarktes und CEO von E.L. Rothschild Investment Company.

Nikola Chairman Girsky versucht das Ganze mit einer Art Zeitenwende schön zu reden – vom Kapitalmarkt so nicht gesehen…

"Nikola is focused on delivering results in our core business units of zero-emission trucking and energy infrastructure solutions," sagte Steve Girsky, Chairman des Nikola Board of Directors. "As the Company evolves, the size and composition of the Board will as well. We are grateful for the many contributions that Gerrit, Lynn and Mark have made to Nikola over the years and wish them well."