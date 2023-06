H2-Update – Von der Layen in Chile – wegen Grossprojekten. ThyssenKrupp, Plug Power, Nikola, Volkswagen, Nel, Ballard Power, SFC Energy mit News.

Chart: Plug Power Aktie | Powered by GOYAX.de

Nikola hat turbulente Zeiten hinter sich. Und seit man die Europa-Pläne aufgegeben hat, ist NIKOLA klar fokussiert auf den nordamerikanischen Markt. Kurz vor dem Start der Serienproduktion der ersten Brennstoffzellen-LKW’s in Coolidge, wo man gerade die Produktionslinien von Elektro auf Brennstoffzelle umstellt.Bis dahin liegt vor NIKOLA noch eine hohe Hürde, die man überwinden muss, soll es weitergehen. Wie berichtet geht es darum die Zustimmung der Vertreter von mindestens 50 % ALLER ausstehenden Aktien zu bekommen, um weitere Kapitalerhöhungen durchführen zu können. Und zuletzt musste Nikola die Abstimmung über das „genhemigte Kapital“ verlängern – jetzt läuft die Abstimmung bis zum 5.Juli 23:59 Uhr ET. Dazu kann Nikola noch auf die Änderung der Gesetzeslage in Delaware hoffen. Und dann startete letzte Woche Mittwoch eine ungeahnte Kursrallye: Kursverdopplung innerhalb einer Woche. Nikola’s Aktie förmlich explodiert,…

Und mit Kursen über einem USD könnter auch das drohende Delisting an der NASDAQ (Pennystockregel) verhindert werden. Jetzt fehlt für eine positive Prognose zur Fortführungsfähigekeit Nikola’s nur noch der Erfolg des „Proposal2“. Bis dahin macht Nikola operativ weiter seine Hausaufgaben – und auch Ihor Dusaniwsky von S3 Partners, die seit Jahren als anerkannter Spezialist Statistiken über Shortpositionen amerikanischer Aktien führen und auswerten, meldete sich letzte Woche zu Wort. Zuerst die operativen Bemühungen, die die Kursentwicklung möglicherweise operativ „unterfüttern“ könnten:

Freitag macht Nikola seine Hausaufgaben – striktes Sparprogramm reduziert Burning Rate.

Der jährliche Cash-Bedarf soll ab 2024 unter 400 Mio USD gedrückt werden – verlängert also die Reichweite der vorhandenen Mittel. Näher ran an den angestrebten Break-Even. Dafür entschloss sich das Managemnet zu schmerzhaften Personalmassnahmen. Teilweise logische Konsequenz aus dem Rückzug vom Europa-Geschäft, teilweise wohl zu hohen Nachfrageerwartungen geschuldet:

“Nikola has initiated a more focused business plan this quarter, concentrating on North America, zero-emission truck production, and our HYLA hydrogen business,” sagte CEO Michael Lohscheller am Freitag. “Our battery-electric truck is in the marketplace and performing well for our customers, and the hydrogen fuel cell electric truck will go into production in a matter of weeks. We are proactively managing costs and reducing expenses. We are streamlining operations, including our organizational structure, to efficiently execute our objectives.” Zielgerichtetes Management der Kosten, Fokussierung auf das Wesentliche, das setzt Lohscheller um.

270 Mitarbeiter müssen gehen. Damit 900 bleiben können. So einfach.

Im Zusammenhang mit diesen Initiativen führte Nikola eine gründliche Überprüfung seiner Organisationsstruktur durch und traf die schwierige, aber strategische Entscheidung, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren, wodurch die personalbezogenen Barausgaben voraussichtlich um mehr als 50 Mio USD pro Jahr sinken werden. Von der Kürzung waren etwa 150 Teammitglieder an mehreren Standorten betroffen, die zuvor (teilweise oder vollständig) die europäischen Programme des Unternehmens unterstützten, sowie etwa 120 Mitarbeiter, die überwiegend an den Standorten des Unternehmens in Phoenix und Coolidge, Arizona, tätig waren, sowie bereits angekündigte Maßnahmen von Cypress, Kalifornien, wo sich ursprünglich die nach Coolidge verlagerte Batteriezellenproduktion von Romeo Power befand.

Damit seien die Dimensionen von Nikola’s Workforce den aktualisierten Zielsetzungen angepasst. Und somit seien die übrigbleibenden rund 900 Arbeitsplätze – man muss sagen vorerst – gesichert. Einsparungen kommen an der Börse in der Regel gut an – ob auch bei der heissgelaufenen Nikola Aktie wird sich am Montag zeigen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Ansicht eines „Shortselling“-Spezialisten:

S3 Partners ist die Instanz für die Beobachtung und Auswertung von Shortselling in den USA – neben den kostenpflichtigen Services berichtet der Managing Director Ihor Dusaniwsky auf seinem Twitteraccount (Ihor Dusaniwsky@ihors3) und in diversen Interviews, Expertenbefragungen über interessante Entwicklungen im Shortselling. Auffällige Entwicklungen, interessante Konstellationen oder auffällig lange Fristen zum Covern der gesamten Shortpositionen – halt das, was die Aufmerksamkeit auf die „Produkte“ der S3 Partners lenkt:



Bloomberg lässt Ihor Dusaniwsky zu Wort kommen. Beginnender Short Squeeze?

Nach Handelsschluss und nach der Meldung über die anstehenden Personaleinsparungen sprang die Aktie Nikola’s nachbörslich bis zu 8% in die Höhe. Vorzeichen für Montag? Bloomberg zitiert Ihor Dusaniwsky, Managing Director von S3 Partners: “We are seeing the start of a short covering squeeze and expect more shorts to trim their short exposure in NKLA and realize some of the profits they earned earlier in the year.” Laut S3 Partners Scoring-System erreiche Nikola am Donnerstag den höchstmöglichen Short Squeeze Score von 100. Mehr geht nicht – nach der S3 Partners Systematik.HIER MEHR ZUM SHORT SQUEEZE – AKTIENLEIHE UND KOSTEN – UNTERNEHMENSZIELE 2023 – MESSLATTE LIEGT HOCH – HIER

Wenn S3 Partners Recht behalten sollte, dann sollte in den nächsten Wochen weitere Nachfrage von der Shortseite an den Aktienmärkten der Nikola Aktie weiter Rückenwind geben. Losgelöst von operativen Gründen. Aber auf Dauer zählt es erstmal die Ziele für 2023 zu schaffen: Gelingt es die Auslieferungszahlen zu schaffen? Insbesondere die geplanten FCEV-Zahlen, die erst im Q4/23 starten sollen? Ob das irgendwann für eine Kurserholung reicht? Man wird sehen…

Derzeit konzentrieren sich die Finanzseiten bei Nel auf Charttechnik, tägliche Kursentwicklung und Anaylstenworte – News die Schwung oder eine Richtung vorgebne könnten, sind Fehlanzeige. Shortpositionen verharren auf relativ niedrigem Niveau, sogar niedriger als in der Vorwoche (Oslo: 3,4%), die Aktie bewegt sich „irgendwo“ zwischen 1,10 und 1,30 EUR. Langweilig. Warten auf den grossen Auftrag.

Und jetzt versucht Nel zumindest Einfluss auf die europäische Wasserstoffpolitik und die Aufstellung der EU- Wasserstoffbank zu nehmen – damit man beim nächsten mal zum Zuge kommt, und wenigstens keine aussereuropäischen Hersteller.

Aktuell positioniert sich Nel mit einem Positionspapier zur Ausgestaltung der zukünftigen EU Wasserstoffbank und deren Herangehensweise zum Aufbau der gewünschten Wasserstoffproduktionskapazitäten – in der EU und ausserhalb. Um die ehrgeizigen Planvorgabne des REPowerEU-Programms zu erfüllen sind unstrttig Subventionen notwendig um das PreisGap zwischen grünem Wasserstoff und „ANDEREN“ Eenrgieträgern zu schliessen, bis Effektivitätsfortschritte, Skaleneffekte und CO2-Abgaben die Kostenparität gewährleisten – so wie es heute bei Wind- und Solarenergie an vielen Standorten beriets der Fall ist.

Nel kämperisch – klare Forderungen

Lob und gleichzeitig Ermahnung im Social Media Knaal der Nel ASA: „The EU has taken important steps to deliver legislative framework for renewable hydrogen: Demand side targets Criteria defining renewable H2 Now we need to focus more on financing Check out our Position Paper “ (Nel ASA, Twitter, 8.Juni) Und hier die Forderungen:

Und hier die Begründung: „Ramping up the renewable hydrogen industry with the European Hydrogen Bank“ Ein Ansprechpartner/Entscheider für die gesamte Wasserstoffförderung, Förderung der erfolgversprechendsten/realistischsten Projekte, Grossprojekte und Vorgaben für die Anteile europäischer Wertschöpfungsanteile an den Porjekten – analog IRA-Vorgaben USA oder „Made in India“-Wasserstoffinitiative.

Und diese Woche veröffentlichte Norwegens Regierung ihre Wasserstoffstrategie – 25% der EU-weit produzierten Eelktrolyseure sollen norwegisch sein.

Was natürlich für Nel, als einen der ältesten und grössten Hersteller in Norwegne ein warmer Regen wäre. Und zusammengefasst hört sich da sso bei Nel – Twitter – an: „Among the aims: suppliers of electrolysers should have at least 25% market share of EU internal demand. That’s equivalent to annual manufacturing capacity of 7-10GW by 2030. “ Noch viel Luft für Nel Heroya und weitere Produktionsstätten in Europa aus- respektive aufzubauen – neben den beiden gesetzten US-Standorten.

Weiterhin gilt: Nel ist operativ derzeit auf gutem Kurs – mit den Quartalszahlen konnte man seit langem wieder einmal die Erwartungen mehr als erfüllen, danach traf man die Entscheidung die neue Gigafactory für Elektrolyseure in Michigan – nahe beim JV-Partner General Motors zu errichten. Immerhin bis zu 4 GW Kapazität,

