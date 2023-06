H2-Update – „U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap“ bringt USA in Pole Position. ThyssenKrupp, Plug Power, Nikola, Nel, Bloom Energy, Ballard Power, SFC Energy mit News.

ThyssenKrupp, Plug Power, Nikola, Nel, Bloom Energy, Ballard Power, SFC Energy mit News seit dem letzten H2-Update. Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer, Pureplayer und Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Und „grüner Wasserstoff“ als Konkurrent für die klassischen Energieträger ist einen grossen Schritt näher an einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation, wie sich beim letzten H2-Update zeigte: HYDRIX schafft eine marktwirtschaftlich ermittelte Benchmark/Preis für grünen Wasserstoff, einen transparenten Markt.Un diese Woche stellte das US-Energieministerium klar, dass die USA weltweit die „Führung“ im entstehenden Wasserstoffmarkt anstreben – durch die Kombination diverser Subventionsanreize und Investitionsinitiativen will man 100.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in den USA in der Wasserstoffindustrie schaffen – auch durhc klar portektionistische Massnahmen:

„U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap“ – gibt den Blick frei für eine „rosige“ Zukunft für H2-Player in den USA. DoE schafft perfektes Umfeld für ehrgeizige Wasserstoffziele.

Im Fahrplan für eine „Clean Hydrogen Strategy“ wird deutlich, welche immensen Chancen für in den USA produzierende Wasserstoffplayer durch die diversen Subventionspakete des „Inflation Reduction Act“ (allein 9,5 Mrd USD für zukünftige Wasserstoffhubs) und des „Infrastructure Investment and Jobs Act“ für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zur Verfügung stehen. Ganz nach dem Leitsatz des „Hydrogen Energy Earth Shot“ aus 2021, der in 10 Jahren für 1 KG grünen Wasserstoff Kosten von 1,00 USD anstrebt – Gamechanger. Und bei allen Initiativen sind besonders US-Hersteller, wie Plug Power, Bloom Energy oder Nikola begünstigt. Oder Unternehmen wie Nel, die derzeit bestehende Elektrolyseur-Fertigungsstätten in den USA ausbaut, respektive eine neue 4 GW-Gigafactory in Michigan auf den Weg bringen will.

Aus dem Fahrplan: „Pathways for clean hydrogen to decarbonize applications are informed by demand scenarios for 2030, 2040, and 2050

with strategic opportunities for 10 million metric tonnes (MMT) of clean hydrogen annually by 2030, 20 MMT annually by 2040, and 50 MMT annually by 2050.

These values are based not only the opportunity for clean hydrogen production in the U.S., but on demand for clean hydrogen use across sectors, informed by achieving market competitiveness in specific applications.“ (U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap, Seite 2) So könnte die U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap mit der Fülle der Zusagen und klaren Vorgaben durchaus das Interesse des Kapitlamarktes wieder auf einen der Keyplayer im US-Markt lenken.

Drei Schlüsselstrategien für DoE

Ziel ist die strategische, effektivitätsorientierte Nutzung von sauberem Wasserstoff, die sicherstellen soll, dass sauberer Wasserstoff in Anwendungen mit dem größten Nutzen eingesetzt wird, in denen es nur begrenzte Alternativen gibt.

Reduzierung der Kosten für sauberen Wasserstoff durch Förderung von Innovation und Skalierung, Förderung von Investitionen des Privatsektors und Entwicklung der Lieferkette für sauberen Wasserstoff.

Konzentration auf regionale Netzwerke mit groß angelegter Produktion und Endnutzung von sauberem Wasserstoff in unmittelbarer Nähe, um den größtmöglichen Nutzen aus Infrastrukturinvestitionen zu erzielen und die Marktpenetration voranzutreiben. Die Förderung einzelner Wasserstoffhubs soll auch folgende Kriterien berücksichtigen: Grösstmögliches Leveraging von Investitionsmitteln, Inklusion, regionale Kriterien und Umweltgerechtigkeit.

US Secretary of Energy Jennifer M. Granholm fasste es so zusammen: “Accelerating the deployment of hydrogen is key to achieving President Biden’s vision for an affordable, secure clean energy future.” Und derAssistant to the President and National Climate Advisor Ali Zaidi ergänzte: “President Biden understands that growing America’s clean hydrogen capability can spur good-paying union jobs, support local economic development and help decarbonise industries long seen as ‘hard to decarbonise.’”

Jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Die grossen Projekte beginnen kommen zu den Momenten der Investitionsentscheidung, zur Vergabe der „grossen Aufträge“ an die Unternehmen des Wasserstoffsektors. Seit dme letzten H2-Update ist einiges passiert: ThyssenKrupp nucera soll kurz vor dem IPO stehen und ein vertrag von Nercedes Benz könnte für eine perfekte Ouvertüre sorgen. Dazu Plug Power mit Aufträgen, Kursavancen und IR-Arbeit. während Nikola um seine Aktionäre kämpfen muss, arbeitet Nel politisch. Dazu Bloom Energy mit Fortschritten im europäischen Markt, während Ballard Power in der Miningindustrie vorankommt. SFC Energy kann einstwielen erste Früchte in Indien ernten – Made in India zahlt sich aus.

ThyssenKrupp nucera, Plug Power, Nikola, Nel, Bloom Energy, Ballard Power, SFC Energy – Mercedes Benz setzt auf H2 Green Steel. Könnte nächten Grossauftrag für US-Werk auslösen.

thyssenKrupp – Wasserstofftochter nucera soll weltweit führend Grossprojekte für alkalische Elektrolyse und Chlor-Alkali Elektrolyse verwirklichen. Um die notwendigen Investitionen zu stemmen, ist seit längerem ein IPO im Gespräch. Zuletzt lieferte Bloomberg hierzu konkrete Zahlen: Im Juni soll es losgehen. Mit einer Kapitalisierung von rund 4 Mrd EUR – „ThyssenKrupp: Wasserstofftochter nucera für 4 Mrd EUR an die Börse? De Nora machte es vor. . und profitiert jetzt nochmal…„. Und als ob man für das potentielle Listing eine perfektes Umfeld schaffen will, konnte thyssenKrupp nucera am22.05.2023 mit einem Grossauftrag auftrumpfen:700 MW Elektrolyseure für schwedische H2 Green Steel zum Bau einer der größten integrierten Anlagen für grünen Stahl in Europa kommen von thyssenKrupp nucera.

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

H2 geeen Steel setzt auf thyssenKrupp nucera, nicht auf Nel, Plug Power oder Siemens Energy – Grossprojektexpertise und vor allen Dingen die „passende“ Technologie werden den Ausschlag gegeben haben – und wohl auch ein entsprechendes Pricing. Und weil im Technologievergleich thyssenKrupp nucera vorne gelegen haben muss, sollte folgende Meldung die Chancen auf die Erteilung eines Grossauftrags in ähnlicher Grössenordnung erhöhen:

thyssenKrupp nucera wird’s freuen: Mercedes Benz schliesst Liefervereinbarung für grünen Stahl mit H2 Green Steel,…

—nicht nur 50.000 Tonnen jährlich zur Lieferung aus Schweden, sondern für Mercedes Benz nord- und südamerikanische Automobil-Werke soll grüner Stahl in einem zweiten H2 Green Steel Werk in den USA/Kanada produziert werden. Und müssig zu fragen, welche Technologie und welchen Lieferanten H2 Green Steel im Falle einer entsprechenden Investitionsentscheidung in der Pole Position sehen wird. Allein aufgrund von Lerneffekten im „auf der grünen Wiese“ geplanten „nachhaltige“ Megastahlwerk in Schweden. HIER MEHR ZU DEN NORDAMERIKA PLÄNEN VON H2 GREEN STEEL UND MERCEDES BENZ – UND WAS THYSSENKRUPP NUCERA DAVON HABEN KANN – HIER

thyssenKrupp nucera trommelt – auffällig laut und auffällig häufig in letzter Zeit – Vorboten des erwarteten Börsengangs? Wahrscheinlich. Und die sehr konkreten Aussagen Bloombergs über Volumen und Timing sind vielleicht auch ein verdeckter Stimmungstest, wie thyssenKrupp nucera an der Börse ankäme. Indiskretionen müssen ja nicht unbedingt von den eingeschalteten Bankern kommen. Egal, die Resonanz am Markt scheint erstmal positiv – Startschuss für das thyssenKrupp Management? Spannend auch unser Vergleich zwischen thyssenKrupp nucera und Nel aus Februar – „Nel – thyssenKrupp nucera. H2-Player gegenübergestellt. Elektrolyseure als zukünftiger Engpassfaktor? „And the winner is…„. und als perfekte Ouvertüre zum IPO gab es die endgültige Finanzierung des 2 GW-NEOM-Auftrags zum 700 MW Auftrag aus Schweden… passt alles ziemlich gut…UND JETZT NOCH DIE PERSPEKTIVE FÜR DAS NÄCHSTE STAHLWERK VON H2 GREEN STEEL…läuft gut für das erwartete IPO.

Chart: ThyssenKrupp Aktie | Powered by GOYAX.de

ThyssenKrupp nucera, Plug Power , Nikola, Nel, Bloom Energy, Ballard Power, SFC Energy – Kurserholung, Kratzen an der 10,00 USd-Grenze, Auftrag aus Kalifornien, Nervösität auf der Shortseite, Analyst Day, New York Summit. Tut sich was in Richmond.

Plug Power Aktie – einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten. Seit den Quartalszahlen mit immer neuen Tiefstständen. Antriebslos. Ankündigungen, Prognosen, Auftragspipelines – alles nicht geeignet der Aktie wieder Schub zu geben. Wohl zu oft gehört. Und eigentlich erwartet man einen wirklichen Grossauftrag.Den gab es bis jetzt noch nicht, aber zumindest aktuell scheint die Aktie des Wasserstoffpureplayers wieder Morgenluft zu wittern. Woran könnte es liegen, dass die Aktie mit einem aktuellen Wochenplus von 8,57% (10:19 ET) sich der psychologisch wichtigen 10,00 USD-Grenze nähert. Chartisten sprechen bereits davon, dass ein nachhaltiges Überwinden dieser Kursmarke Kaufsignale auslösen könnte. Diese Woche diskutierten wir 4 Gründe, die diesen Kursanstieg begründen könnten – SHORTSQUEEZE-AUFTRAG 8 MW AUS KALIFORNIEN-FINNISCHES 2 GW PROJEKT-DoE WASSERSTOFFFAHRPLAN, und gegen Ende der Woche kam „noch was dazu“.

Insider Monkey’s Tim Frederic nennt heute die Plug Power Aktie Nummer 4 unter den „5 Best Short Squeeze Stocks to Buy Now„.

Mit folgendem Ansatz bewertet der Amerikaner potentielle Short-Squeeze Kandidaten: Mindestens 20% der Aktien müssen geshortet sein, mindestens 5 Tage müssen bei „normalen Tagesumsätzen“ benötigt werden, um die Shortpositionen zu schliessen und die Unternehmen müssen von – erfolgreichen – Hedgefonds gehalten und mit weit über den aktuellen Kursen liegenden Kurszielen eingestuft werden. „The following list of the best short squeeze stocks to buy now, which feature stocks with a minimum 20% short interest and five days to cover, are ranked based on hedge fund sentiment. We follow a select group of hedge funds because Insider Monkey’s research has uncovered that their consensus stock picks can deliver outstanding returns.“ (Insider Monkey, „5 Best Short Squeeze Stocks to Buy Now“, Tim Frederic, 09.06.2023) CHARTTECHNISCHE WIDERSTÄNDE UND AKTUELLE WASSERSTOFF-ENTWICKLUNG IN SÜDKOREA DIE PLUGS JV MIT SK GROUP ENTGEGENKOMMT- DAZU ANALYST DAY am 14.06. und Andy Marsh in New York am 16.06. – IMPULSE FÜR AKTIE?

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

Egal wieviele Produktoffensiven Plug Power liefert. Entscheidend werden neue Grossaufträge für den Aktienkurs sein. Und ob man irgendwann auch mal die Erwartungen an die „nächsten“ Quartalszahlen erfüllen kann. Plug Power Aktie. Blliger Einstieg oder ewiger Verlustbringer ohne Perspektiven? Meinungssache. Dass die grossen, alten Konzerne immer mehr die Attraktivität des Wasserstoffmarktes entdecken, hilft Plug Power in dieser Phase eher nicht. Zeigt aber immerhin, dass die Entscheidung für Elektrolyseure und Brennstoffzellen, die Plug Power vor Jahren traf, vorausschauend war.

Bloom Energy, der einzige grosse H2-wert, der bereits Break-Even ist, hat vor einiger Zeit begonnen den europäischen Markt ins Visier zu nehmen. Mit einem grossen Namen – Ferrari – startete man in Italien und versucht seitdem Referenzstandorte europaweit für „seine“ Hochtemperaturelektrolyseure zu etablieren. Aktuell kann Bloom den Verkauf von 2,5 Megawatt (MW) Festoxid-Brennstoffzellen an Perenco zur Installation an einem Standort in England melden. Perenco ist ein führendes unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das in seinen Betrieben in 14 Partnerländern täglich 500.000 BOE Öl und Gas produziert. Um die Produktion zu decarbonisieren kommen nun die Brennstoffzellen von Bloom Energy zum Einsatz.

Perenco verspricht – nach erfolgreichem Anlaufen der Anlage – weitere Standorte mit Bloom Energy Brennstoffzellen auszustatten – wären mindestens 13 Anlagen…

“This is an important step that will demonstrate how our solid oxide fuel cell technology supports the resilience and sustainability goals of our energy-intensive clients,” erläutert Tim Schweikert, Senior Managing Director of International Business Development von Bloom Energy.Und Benoit de la Fouchardiere, der CEO von Perenco, ergänzte: “Perenco has always been a pioneer in innovation and long-term investment in the countries where we operate,”. Und weiter: “Today’s announcement is another important step as we continue to reduce our emissions wherever we work. We look forward to a successful initial deployment at Wytch Farm and to then expanding the use of the technology into other global operations sites.” HIER EINZELHEITEN ZUM PROJEKT – HIER- PROGNOSE BLOOM ENERGY 2023

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.: