H2-Update – Schweizer Stromwirtschaft: „Ab 2040 kann H2 für die Schweiz eine tragende Rolle in der Energieversorgung spielen“. Weekly News bei Nikola, Bloom Energy, ITM Power, Linde, RWE, SFC Energy, Ballard Power.

„Bloom Energy freut sich, ein Partner von SK zu sein und unsere Energieserver für die Stromversorgung eines GDS-Rechenzentrums in Singapur bereitzustellen“, sagt KR Sridhar, Gründer, Board-Vorsitzender und CEO von Bloom Energy. „Die Netzengpässe in Singapur ähneln der mangelnden Stromverfügbarkeit in den meisten Rechenzentren auf der ganzen Welt. Dieser Mangel an Versorgung macht dezentrale Energie, die mit unseren modularen AlwaysOn-Brennstoffzellen schnell bereitgestellt werden kann, zur richtigen Wahl für Rechenzentren. Es ist auch die sauberste derzeit verfügbare Technologie und kann mit Netto-Null-Kraftstoffen wie Wasserstoff betrieben werden, sobald diese verfügbar sind, wodurch das IKT-Segment seine Nachhaltigkeitsziele erreichen kann. Wir freuen uns darauf, unseren Partner SK bei diesem Projekt zu unterstützen.“

Erstes Rechenzentrum Asiens mit Brennstoffzellen – und die von Bloom Eenrgy.

So titelt zumindest technerati: „First-ever' fuel cell-powered data centre in Southeast Asia to be explored by GDS and SK ecoplant" Und zusätzlich wird das Projekt das erste überhaupt von Bloom Eenrgy in Singapur sein. Neben dem europäischen Markt hat Bloom Energy auch Asien als hoffnungsvoll erkannt. So nutzen die Amerikaner zwar die Impulse des IRA auf dem Heimatmarkt, lassen aber die anderen Wirtschaftsblöcke mit klaren Wasserstoffstrategien nicht aus dem Blick. In Taiwan hat Bloom Energy kürzlich die erste Phase eines 10-MW-Projekts in Taiwan für Unimicron, einen Hersteller von Chipsubstraten und Leiterplatten, eröffnet. In Zusammenarbeit mit SK ecoplant hat Bloom bereits mehr als 400 MW Brennstoffzellen in deren Heimatmarkt Südkorea installiert.