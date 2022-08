H2-Update: Plug Power Nel BayWa Bloom Energy- weltweit Bewegung. Kapitalerhöhung, Kooperation, Kombiprojekt und ein Ausstieg.

Plug Power Nel BayWa Bloom Energy – Wasserstoff kommt. So könnte man meinen wenn man die News dieser Woche Revue passieren lässt – im Windschatten des überraschenden Erfolgs von Joe Biden mit seinem Inflation Reduction Act (IRA) und der darin vorgesehenen 3,00 USD Steuergutschrift je KG grünen Wasserstoffs.

Während die Plug Power Aktie erstmal ihren 100% Anstieg seit Anfang August mit einer „sehr starken Konsolidierung“ diese Woche auf einem Kursniveau von 26,82 USD beendete, schien die News vom Freitag über den Erfolg der Amerikaner in Südkorea für den Kapitalmarkt völlig irrelevant. Am Dienstag noch bei 31,00 USD, Freitag trotz Kooperation mit einem der grössten Versorger Südkoreas unter 27,00 USD.

Währenddessen nutzte Bloom Energy dien Rückenwind des IRA für eine Kapitalerhöhung von rund 388 Mio USD. Und BayWa’s Renewables Tochter bekam in Frankreich den Zuschlag gemeinsam mit Lhyft eine Kombination von Solaranlage, Energiespeicher und Elektrolyseur für grünen Wasserstoff zu errichten – Muster für weitere? Und Nel beendete die Kapitalbeteiligung an NIKOLA, was die Frage nach der Kooperation und den ursprünglich geplanten NIKOLA-Aufträgen befeuert.

Plug Power Nel BayWa Bloom Energy – Korea Southeast Power Generation setzt auf Plug Powers Elektrolyeure Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit „grünem Wasserstoff“ zu werden. Wobei der Kursaufschwung bis auf rund 31,00 USD erstmal verdaut werden musste, gestern ging die Aktie mit 28,43 USD aus dem Handel. Übertriebener Anstieg? Zu hohe Bewertung? Die annähernde Kursverdopplung seit Ende Juli scheint sehr viel vorwegzunehmen. Sie wurde befeuert durch die Gesetzgebung in den USA, die eine Steuergutschrift von bis zu 3,00 USD je KG in den USA-produziertem Wasserstoff vorsieht – abhängig von der CO2-Intensität. Bedeutet: Grüner Wasserstoff fällt in die Maximalförderstufe.Und Plug Power baut derzeit mit Hochdruck ein US-Produktionsnetzwerk für grünen Wasserstoff auf. Wäre also einer der Hauptprofiteure dieser Fördermassnahme (Einzelheiten dazu im INTERVIEW mit Andy Marsh).



Das allein rechtfertigt bestimmt nicht das aktuell erreichte Kursniveau der Amerikaner. Auch starke Kooperationspartner weltweit, Rückenwind durch die aktuellen Gesetzesinitiativen nicht nur im Heimatmarkt (REPowerEU) und grosse Auftragseingänge – dies alles allein rechtfertigt die aktuellen Kurse nicht, sie müssen letztendlich mit Zahlen, Gewinnen, Umsätzen bestätigt werden. Dafür geschieht einiges bei Plug Power. Freitag eine Meldung über die südkoreanischen Aktivitäten, die man gemeinsam mit einem der grössten Konglomerate Südkoreas – der SK Group – in einem Joint Venture „angeht“.

Smartbroker Holding (ex. wallstreet:online) Aktie unter Druck. Es hat geknallt. CEO geht per sofort, Gründer und Hauptaktionär übernimmt. Platow Brief: Nürnberger Beteiligung Aktie – KAUFEN. Ein defensiver Nebenwert mit stabilen Ausschüttungen. Koreanischer Energieversorger (10% Marktanteil) plant Decarbonisierung durch Produktion von grünem Ammoniak und Wasserstoff gemeinsam mit Plug Power Joint Venture Als ersten Schritt meldet man aktuell den Abschluss eines MoU zwischen einer Tochter der SK Group, der SK E&S, der SK Plug Hyverse – Joint venture zwischen SK E&S und Plug Power – und der Korea Southeast Power Generation – südkoreanischer Energieversorger . Ziel der Zusammenarbeit sollen gemeinsame grüne Wasserstoff- und grüne Ammoniakprojekte im In- und Ausland sein. DIE GANZE GESCHICHTE ZUR KOOPERATION IN SÜDKOREA



Plug Power Nel BayWa Bloom Energy – NIKOLA-Ausstieg bringt Gewinn, aber weckt Fragen und Zweifel an deren Kooperation

Nel stellte vor zehn Tagen seine Quartalsergebnisse vor. Nach 200 MW Grossauftrag und 8 Mio EUR Order für H2-Tankstellen aus Europa seit Juli setzte der neue CEO Volldahl mit der Ankündigung Heroya’s Kapazität auf 1 GW zu verdoppeln ein Ausrufezeichen, das die Q2 Zahlen in den Hintergrund drängte.Nach den Zahlen Ernüchterung. Die Kursparty erstmal zumindest „on hold“ – zu gute Kursentwicklung im Vorfeld der Zahlen aufgrund der US-Förderungsentscheidung von 3,00 USD Steuergutschrift pro KG Wasserstoff zumindest in den Augen der Analysten. „Aufgrund der schwachen Quartalszahlen“ und wegen des bereits „stark gelaufenen“ Kurses fehle kurzfristig die Phantasie für weitere Kurssteigerungen. In diese abwartende, langfristig durchaus positive „Meinungslage“ über die Nel-Aktie kam letzte Woche eine Meldung. Diese lenkt die Fragen auf eine vor einiger Zeit noch euphorisch gefeierte Kooperation, die Potential für „grossvolumige“ Aufträge für die Norweger impliziert hatte:

NIKOLA Aktie ist raus. Nel verkauft Beteiligung vollständig – mit Gewinn.

Noch vor dem Börsengang der NIKOLA Inc. hatte sich Nel im Rahmen eines Private Placements in Höhe von 5 Mio USD an NIKOLA beteiligt. Die Amerikaner, seinerzeit noch unter Führung des charismatischen und – wie später sich herausstellte – betrügerischen Trevor Milton, planten den transport zu revolutionieren. „Transportkapazität-as -a-Service“ sollte es werden. NIKOLA’s Brennstoffzellen-LKW’s inclusive H2-Bedarf, Versicherung, Steuern und Wartung sollten nach Transportleistung je Kilometer bezhalt/genutzt werden. Dafür benötigte und plante NIKOLA ein US-weites Netz von Wasserstoffproduktions- und -tankstellen. Mit Nel als Technologielieferanten. WIEVIEL NEL FÜR DIE BETEILIGUNG BEKOMMEN HAT UND WARUM BEREITS ZUVOR ZWEIFEL AN DER KOOPERATION AUFGEKOMMEN WAREN – HIER: