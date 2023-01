H2-Update: Plug Power Kion Nel Everfuel Enapter SFC Energy – Operatives. Kurzfristiges Kurshoch oder mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Plug Power Kion Nel Everfuel Enapter SFC Energy – Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. Aktuell laufen die Kurse der Wasserstoff’s wieder. Abnehmende Inflations- und Zinsangst sind gut für Growth-Werte generell, aber bei den Wasserstoff’s ist es mehr.

Oder wie es Congressman Paul Tonka anlässlich der Einweihung der neuen „Giga“-Produktionshallen Plug Power’s für Brennstoffzellen im Staat New York treffend formulierte:

“Today, hydrogen is the hottest energy issue in DC, and this would not have been possible without all the success achieved by the team at Plug. The IRA is going to provide the long-term certainty required to kick this industry into overdrive.” (P. Tonko). Aber spätestens seit Habeck’s Norwegen Besuch vor 14 Tagen ist klar, dass auch Europa und insbesondere Deutschland auf einen kräftigen Ausbau der Wasserstoffwirtschaft setzt. Nicht nur die Stichworte REPowerEU, ICPEI-Mittelfreigaben, europaweite H2-Infrastruktur, Fitfor55 oder „Wasserstoffinitiative“ stehen für Multimilliardeninvestitionen in die Wasserstoffwirtschaft, Elektrolyseure im Gigawatt-Umfang werden in den Raum gestellt – allein im Norwegen-Besuch’s Umfeld sprach allein Equinor von geplanten 2 GW Kapazität in Norwegen. Oder derfrische Nel-Kunde HH2e plant bis 2030 mit 4 GW. Und das sind nur die Spitzen des Eisbergs.

„Wasserstoffaktien könnten zu den explosivsten Investitionen des Jahres 2023 gehören“

– so kann man im Netz lesen. Gut, das sagte man über Wasserstoffaktien schon öfters. Und sehr oft wurden die hohen Erwartungen dann enttäuscht. warum sollte es 2023 anders werden? RePowerEU, Inflation Reduction Act,…

SpannendeEntwicklungen bei den Wasserstoff’s gab es auch in den letzten Tagen zu sehen: Kion – bishe rwenig verdächtig auf Wasserstofftechnologien zu setzen – will eigene Brennstoffzellen entwicklen und produzieren. Mna hat erkannt, dass man in diesem entstehenden Markt entweder einsteigt oder zukünftig auf wesentliche Wertschöpfungsbestandteile bei seinen Produkten verzichten muss. Dazu grünes Licht für eine Brennstoffzellenproduktionsstätte bisher nicht gekannter Grössenordnung bei Plug Power – mit bis zu 1.600 neuen Arbeitsplätzen. Aufträge, neue Absatzverträge bei Enapter, Everfuel oder SFC Energy. Und viel politischer Rückenwind weltweit.

Die Zukunft der Wasserstoffaktien steht und fällt mit dem Nachweis der möglichen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina. Perspektiven scheinen beeidnruckend, in 2023 zu erwartende Auftragsvolumina sollten alles bisherigein den Schatten stellen – positioniert sind die Pureplayer im Wasserstoff, wie Nel oder Plug Power, um nur zwei Vertreter zu nennen, dafür. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wiebeispielsweise thyssenKrupp, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Alles möglich – Bewegung beinahe täglich…

Oder erweist sich wieder einmal Wasserstoff, wie einige meinen, als grosse Vision ohne wirtschaftliche Durchsetzungskraft? Unstrittig sind die bereits jetzt Milliardensummen, die in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weltweit investiert werden. Also für technologisch „fitte“ Wasserstoffunternehmen die richtige Zeit sich als grossindustriellen Anbieter zu präsentieren und in Stellung zu bringen. Hier gab es in dieser Woche einiges zu berichten.