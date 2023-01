H2-Update: Plug Power Ballard Power Nel ABO Wind Siemens Energy Wolftank-Adisa NIKOLA – aktuelle Wasserstoffnews. Zukunft gestartet?

Plug Power Ballard Power Nel ABO Wind Siemens Energy Wolftank-Adisa NIKOLA – Vor dem 25.01. besser Finger weg? Business Update um 22:30 Uhr. Erwartungen…

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit „grünem Wasserstoff“ zu werden. Aber der Weg dahin war für die Aktionäre mit fallenden Kursen gepflastert. Und die kräftige Erholung der Plug Power Aktie wurde am Donnerstag förmlich „im Lauf“ ausgebremst. Und auch wenn es dann Freitag zu einer leichten Gegenbewegung kam, kann man sich durchaus fragen, ob es nicht Sinn machen könnte bei Plug Power erstmal die Zahlen für das vierte Quartal abzuwarten. Auch wenn diese – schaut man auf Veröffentlichungen der Q4-Ergebnisse in den Vorjahren – erst Anfang März (7.03.2023 wird genannt) anstehen, so sollte eine klare Tendenz bereits am 25.01. zu erfahren sein:

„ Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG),(…) announced the access details for its January 25, 2023 business update conference call. „,

so hiess es am 17. Januar bei den Amerikanern. Um 16:30 Eastern Time wird Andy Marsh, davon kann man ausgehen „seine Plug Power“ mit entsprechender Energie und Begeisterung präsentieren. In der Vergangenheit waren solche „Updates“ oder eben die Quartalszahlen immer starke Impulsgeber für die Krusentwicklung der Plug Power Aktie – ob nach oben oder nach unten. Und eigentlich waren die Bewegungen immer kräftig. Also am besten Abwarten und dann „auf den fahrenden Zug“ aufspringen oder „dem fallenden Messer ausweichen“?

Wäre Kaffeesatzlesen zu behaupten, dass man weiss, was Plug verlautbaren wird. Positiv käme natürlich eine „vorläufige“ Bestätigung des Analystenkonsensus für das Q4, respektive für das Geschäftsjahr 2022:

Q4/2022: Umsatzerwartung: 336 Mio USD – EBITDA-Erwartung : Minus 62,8 Mio USD – Nettoergebnis-Erwartung: Minus 133 Mio USD – EPS: Minus 0,22 USD.

GJ 2022: Umsatzerwartung: 822 Mio USD – EBITDA-Erwartung : Minus 340 Mio USD – Nettoergebnis-Erwartung: Minus 622 Mio USD – EPS: Minus 1,05 USD.

Noch spannender wären natürlich die zukunftsgerichteten Aussagen – wird eine weitere Erhöhung der Umsatzprognosen für 2023 und die Folgejahre möglich? Die Nachrichtenlage seit dem letzten Update könnte hier durchaus interessante Verträge und Entwicklungen „hergeben“, dass hier etwas möglich erscheint. Denn bei Plug Power sieht es eigentlich sehr gut aus.Für Plug’s Visionen des Konzerns mit sprechen die bereits gewonnenen Langfrist-Kontrakte (amazon, Walmart, LIDL, Home Depot u.v.a.). Und die gestarteten Joint Ventures mit Renault, SK Group,Acciona, Fortescue u.v.a.. Dazu kommt der voranschreitende Ausbau der weltweit angelegten Wasserstoffinfrastruktur insbesondere in USA (5 Produktionsstätten für greenhydrogen) und Europa (bereits gestarteter Ausbau in Spanien mit Acciona, Belgien HIER MEHR ZUR Nagelprobe: Wird 2023 wirklich der Break-Even erreichbar? Bleibt es bei den 5 Mrd USD-Umsatz in 2026, den 20 Mrd USD in 2030? Was sagt Andy Marsh dazu?Gibt es Aussagen zu den Konsenserwartungen für 2023? Konsensschätzungen, Analysten und mehr