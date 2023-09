H2-Update – Oman will 10 GW Elektrolyseurleistung bis 2030. Wer liefert? Weekly News bei Nel, Plug Power, thyssenKrupp nucera, Enapter, 2G Energy, Salzgitter, ElringKlinger und Volkswagen.

Siemens Energy Oman hat eine Absichtserklärung mit dem Oman Hydrogen Center (OHC) unterzeichnet, um bei der Identifizierung potenzieller grüner Wasserstoffmärkte in lokalen Industrien zusammenzuarbeiten und gemeinsam technische Lösungen zu entwickeln. Das OHC ist an der Deutschen Technischen Universität (GUtech) angesiedelt und bietet einen internationalen Knotenpunkt für Forschung, Technologie, Bildung, Industrieanwendungen und Wirtschaft. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird OGC dazu beitragen, lokale Anwendungen für grünen Wasserstoff zu identifizieren, technisches Fachwissen in Bezug auf die Entwicklung von Lösungen für grünen Wasserstoff bereitzustellen und Unterstützung beim Zugang zu entsprechenden lokalen Industrien anzubieten.

Und das man da „mehr sieht“ als nur eine Beratung wird in den Worten der Vernatwortlichne deutlich. “Green hydrogen has the potential to become a core part of the future clean economy in Oman and play an important role to unlock a more sustainable and decarbonized future for all. As we work to advance the development of this new industry it will be the strong, dedicated partnerships like ours that will ensure success,” sagte Khalid Bin Hadi, Managing Director, Siemens Energy Oman.

Dr Hussain Bin Sulaiman AL Salmi CEO of Oman Educational Services and the Acting Rector of GUtech ergänzte, “The Oman Hydrogen Centre is focused on Oman specific topics of the hydrogen-based energy transition and is developing a roadmap for related research and development work to support recommendations for an implementation roadmap for Oman. The Centre contributes with its research activities in close cooperation with academic and industrial partners.

The strength of OHC is not limited merely to its local resources, we are proud of our strong linkage with our partners in Germany such as RWTH Aachen University or the German industry partners, as well as other international partners such as the Japanese academic institutions like Nagoya university. I would call today’s event another milestone for OHC, to have this strategic partnership with Siemens Energy LLC Oman that we are proud to be joining hands with. They are globally active and bring great value to our collaboration.”