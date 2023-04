H2-Update – Netto-Null-Industriegesetz heisst mindestens 40% der Elektrolyseure und Brennstoffzellen aus Europa für Europa. Plug Power, Ballard Power,Nel , SFC Energy, RWE, Salzgitter …

Plug Power, Ballard Power,Nel , SFC Energy, RWE, Salzgitter … – Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer und Pureplayer, abe rauch für Traditionskonzerne wie RWE oder Salzgitter, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen..



Soviel zur Realwirtschaft, aber ein ganz anderes Bils entsteht, schaut man sich aktuell die Chartbilder der Wasserstoffaktien an. Sie fallen und fallen. Markieren immer neue Jahrestiefststände und egal wieviel Zukunft Analysten einigen H2-Pureplayern immer noch zugestehen, das Vertrauen der Anleger wird auf eine harte Probe gestellt. Beil letzten H2-Update warfen wir einen Blick auf die erwarteten „greenhydrogen“-Preise je Kilogramm nach der ersten Versteigerung der europäischen Wasserstoffbank, die im Herbst geplant ist, mit einem Startbudget von 800 Mio EUR. Hier sehen Experten im Herbst Preise von 1,00 EUR je Kg als möglich an. Das wäre mehr als wettbewerbsfähig gegenüber CO2-verursachenden Energieträgern, aber auch gegenüber grauem oder blauem Wasserstoff. Spannend. Und heute vor den Unternehmensnews geht es um „das zweite Bein“ der EU-Wasserstoffförderung:

Nett-Null-Industriegesetz könnte der EU-weiten Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen einen förmlichen Boost geben.

Seit die EU-Kommission am 16. März die Netto-Null-Industrie-Verordnung vorgeschlagen hat, um die Produktion genau bezeichneter sauberer Technologien bis 2030 in der EU auf einen Mindestanteil von 40%, sieht man positiv für die Branche der Elektrolyseur-Hersteller und Brennstoffzellenproduzenten. Zumindest solange „man“ bereit ist, analog dem Inflation Reduction Act in den USA für die USA, in der EU für den europäischen Markt zu produzieren. Hierbei geht es um knallharte Industripolitik, was angesichts der staatlichen Programme „anderswo“ – Indien, China, USA um nur einige Extrembeispiele zu nennen – zur Sicherung europäischer Produktion und Forschung notwendig.

Schaffung besserer Bedingungen für Cleantech-Vorhaben in Europa – inclusive Anreize für Investitionen.

Ziele sind klar gesetzt: Produktionskapazität für strategisch wichtige CO 2 -neutrale Technologien bis 2030 auf mindestens annähernd 40 Prozent des Bedarfs der Union zu bringen. Und konkret zählt die Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen zu diesen förderbaren Technologien. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen‚ erklärte in diesem Zusammenhang: „Wir brauchen ein Regelungsumfeld, das es uns ermöglicht, die Energiewende voranzutreiben. Und genau das soll mit der Netto-Null-Industrie-Verordnung geschaffen werden.

Sie wird dafür sorgen, dass für alle Sektoren, die für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 entscheidend sind, wie Technologien für Windkraftanlagen, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren, erneuerbaren Wasserstoff und CO 2 -Speicherung, besonders günstige Bedingungen gelten. Angesichts der sowohl in Europa als auch weltweit steigenden Nachfrage müssen wir jetzt handeln, um sicherzustellen, dass unser europäisches Angebot einen möglichst großen Anteil dieser Nachfrage befriedigt.“

Jetzt zu den Einzelwerten. Triste Kurssituation bei den meissten Pureplayern. Kurse von Tief zu Tief taumelnd deuten nicht auf diesen zu erwartenden Boom hin, Eher darauf, dass aktuell einfach die guten Nachrichten – Grossaufträge insbesondere – fehlen. Dazu haben in der Vergangenheit in den letzten Quartalen die häufig noch nie Gewinne gemacht habenden Wasserstoffplayer zu oft die Erwartungen verfehlt. Gut, eine Bloom Energy schaffte nach vielen Jahren erstmals den Breakeven, bei SFC Energy gelang dieses auch, aber bei vielen anderen – Plug Power, ITM Power, Nel, Ballard Power,… – ist noch kein Breakeven absehbar. Seit dem letzten H2-Update ist dennoch einiges passiert, was Hoffnung für die Wasserstoffbranche machen könnte. VOR DEN Quartalszahlen die beginnend bei Nel am 27.04. bis Mitte Mai hinein bei den Wassersotffpureplayern anstehen.

Pureplayer wie Nel, Plug Power, Everfuel oder Enapter mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp nucera, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Plug Power , Ballard Power,Nel , SFC Energy, RWE, Salzgitter … – Aktie angeschlagen. Sammelklage macht den 10.Mai doppelt wichtig. Analysten werden vorsichtiger…

Plug Power Aktie – einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten, mittlerweile im Handel unter 9,00 USD – aktuell 8,82 USD (ET 8:32 Uhr, Vorhandel). Was ist los beim ehemaligen Branchenprimus. Zu den fehlenden grossen Aufträgen, die nun schon – für den Kapitalmarkt – zu lange zurückliegen, kam letztens noch eine Sammelklage hinzu, die das Bild endgültig eintrübte. Die Kanzlei Kaskela Law LLC reichte in Delaware Klage gegen Plug Power ein. Und trommelte natürlich, um weitere Kläger zu gewinnen, „, who purchased shares of the company’s common stock between August 9, 2022 and March 1, 2023, inclusive (the “Class Period”)„

Worum geht’s bei der Klage gegen Plug Power?

Eigentlich ein bekanntes Problem: In den letzten Monaten reduzierte Plug Power mehrmals seine Prognosen und leiferte dann Quartalsergebnisse, die nochmals unter den reduzierten Prognosen lagen. Und das begleitet von optimsitischen Aussagen, für die unter anderem gerade Plug’s CEO andy Marsh bekannt ist. Erfolgsaussichten? Schwer einzuschätzen. Vorwürfe: Wahrscheinlich schwer zu beweisen. Erwartung: Vergleich, wie in solchen Verfahren mehrheitlcih gewählt. Risiko für Plug Power? Solange das Verfahren läuft wird es für die immer noch defizitäre Plug Power schwer sein Kapitlaerhöhungen zu platzieren. Und die braucht es mit grösster Wahrscheinlichkeit noch bis zum Erreichen der Profitabilität. KONKRETER INHALT DER SAMMELKLAGE – ZU KAPITLAERHÖHUNGEN PASSEN WENIG DIE SICH ÄNDERNDEN EINSCHÄTZUNGEN DER ANALYSTEN – WAS MÜSSEN DIE Q1ZAHLEN BRINGEN AM 10.MAI – PROGNOSE PLUG POWERS – HIER EINZELHEITEN DAZU.

Plug Power Aktie „unter 9,00 USD“ – hätte man Mitte letzten Jahres für unmöglich gehalten. Und nachdem die Q4-Zahlen zwar eindeutig die Erwartungen nicht getroffen hatten, es aber zumidnest tielweise Andy Marsh gelang den Glauben an die Erreichbarkeit seiner Prognosen für die Folgejahre aufrechtzuerhalten. Und jetzt wäre es wichtig am 10.Mai „abzuliefern“ – nicht nur für die eigene Glaubwürdigkeit, für den Kapitalmarkt und für die Argumentation gegen die Sammelkläger, sondern auch um zukünftig wieder in der Lage zu sein, Kapitalerhöhungen am Markt zu platzieren, um Verluste bis zum Erreichen des Break-Even aufzuholen. Sofern dieser denn wirklich erreicht werden kann.

Plug Power, Ballard Power ,Nel , SFC Energy, RWE, Salzgitter .. – Solaris mit Rekordauftrag aus Mecklenburg.Vorpommern. Wird das die neue normale Grösse? Dazu Erwartungen an die Zahlen. Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt,„normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor. Und die Marktführerschaft bei Wasserstoffbussen sollte sich immer mehr in steigenden Auftragsvolumina niederschlagen. Gerade in den bisherigen Ballard-Hauptmärkten USA und EU sollten der Inflation Reduction Act bzw. das REPowerEU-Programm auch im Personenverkehr auf der Strasse zu steigenden Absatzzahlen führen. Einen Vorgeschmack auf grössere Stückzahlen je Einzelauftrag lieferte diese Woche die polnische Solaris:

Güstrow bestellt 52 Wasserstoff-Busse, davon 5 Gelenkbusse. Insgesamt 3.290 KW Brennstoffzellenleistung. Von Ballard Power. Solaris Bus & Coach hat am 20.April einen Rekordauftrag für die Lieferung von Wasserstoffbussen erhalten. Und Auftraggeber ist das deutsche Verkehrsunternehmen Rebus Regionalbus aus Güstrow, das den öffentlichen Personennahverkehr in der Region Rostock betreibt. Insgesamt 52 Wasserstoffbusse wird Solaris liefern, davon 47 12-Meter-Fahrzeuge und fünf Gelenkbusse – Lieferung soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. HIER MEHR ZUM AUFTRAG UND WELCHE ERWARTUNGEN DIE KANADIER BEI VORLAGE DER QUARTALSZAHLEN ERFÜLLEN SOLLTEN;WENN…





