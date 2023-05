H2-Update – Kalifornien verbietet Verkauf von Diesel-LKW – Wasserstoffbooster. Nel, Bloom Energy, Powercell, 2G Energy, Nikola, Salzgitter …

Nel , Bloom Energy, Powercell, 2G Energy, Nikola, Salzgitter … – Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer und Pureplayer, aber auch für Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Diese Woche gab es seit längerem wieder einmal eien Art befreienden Kursaufschlag bei einer Wasserstoffaktie, der möglicherweise Startschuss für andere Wasserstoffaktien werden könnte. Erstmals seit langem konnte Nel mit Quartalszahlen überzeugen und die Erwartungen des Marktes deutlich übertreffen. Wenn dass jetzt in den nächsten Wochen auch bei einer Plug Power, Ballard oder Bloom gelingen könnte, wäre dass viellsicht die Ketchuppflasche bei den Wasserstoffaktien.

Und damit das vom damaligen Nel CEO Lokke aufgebrachte Bild von der verstopften Ketchuppflasche für anstehende Elektrolyseurgrossaufträge zum Platzen kopft, sind solche Initiativen, wie letzten Freitag im kalifornischen Parlament verabschiedet, entscheidend:

The California Air Resources Board (CARB) verabschiedet am Freitag bisher radikalstes Gesetz zum Verbot von CO2-emttierenden LKW.

Unter dem Namen „Advanced Clean Fleet“ Rule wird das von Governeur Gavin Newsom verfolgte Ziel bis 2045 alle im Land verkehrenden LKW eine Null-Emissions-Technologie verwenden müssen. Und Kalifornien hat hochgerechnet, dass hierdurch die Allgemeinheit 26,6 Mrd USD an Gesundheitskosten und bei den Spediteuren bis 2050 rund 48 Mrd USD an operativen Kosten eingespart würden.

Während Lastwagen nur 6 % der Fahrzeuge auf Kaliforniens Straßen ausmachen, sind sie für über 35 % der durch den Transport des Staates verursachten Stickoxidemissionen und ein Viertel der Treibhausgasemissionen auf der Straße des Staates verantwortlich. Kalifornische Gemeinden, die in der Nähe von LKW-Korridoren und Lagerstandorten mit starkem LKW-Verkehr liegen, haben eine der schlechtesten Luft im ganzen Land. Kalifornien wird zwischen 2021 und 2025 fast 3 Mrd USD in emissionsfreie Lkw und Infrastruktur investieren. Diese Investition ist Teil eines mehrjährigen, behördenübergreifenden, emissionsfreien Fahrzeugpakets in Höhe von 9 Mrd USD zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors, das vom Gouverneur und der Legislative im Jahr 2021 vereinbart wurde.

Goldene Zeiten für Brennstoffzellenhersteller und H2-Infrastruktur, also Elektrolyseurproduzenten – gestartet in Kalifornien, demnächst in…

Denn je schwerer die Lasten, je länger die Wege und je anspruchsvoller, d.h. Höhenmeterunterschiede, die Strecken, desto vorteilhafter sind Brennstoffzellen-LKW gegenüber Elektro-LKW. “We have the technology available to start working toward a zero-emission future now,” sagte CARB Chairwoman Liane Randolph. “The Advanced Clean Fleets rule is a reasonable and innovative approach to clean up the vehicles on our roads and ensure that Californians have the clean air that they want and deserve. At the same time, this rule provides manufacturers, truck owners and fueling providers the assurance that there will be a market and the demand for zero-emissions vehicles, while providing a flexible path to making the transition toward clean air.”

“California continues to lead by example with first-of-its-kind standards to slash air pollution and toxics from heavy-duty trucks,” ergänzte Yana Garcia, California’s Secretary für Environmental Protection. “Where you live, work, or go to school should not determine the quality of the air you breathe. The Advanced Clean Fleets rule brings California one step closer to addressing historic inequities that have placed some communities at the epicenter of environmental pollution and the resulting health consequences, while accelerating our transition to a zero-emission future.”

Schrittweise – 2024, 2035 und 2042 sind die Zieljahre.

Nach der neuen Regel beginnen Flottenbesitzer, die Fahrzeuge für private Dienste wie die Zustellung auf der letzten Meile und Bundesflotten wie den Postdienst betreiben, zusammen mit staatlichen und lokalen Regierungsflotten ab 2024 mit der Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge. Die Regel umfasst die Erlaubnis, bestehende Fahrzeuge über ihre Nutzungsdauer hinweg weiter zu betreiben. Aufgrund der Auswirkungen, die der Lkw-Verkehr auf Anwohner in der Nähe stark befahrener Korridore hat, müssen LKW für die Kurzstrecke bis 2035 emissionsfrei sein.

Alle anderen Flottenbesitzer haben die Möglichkeit, einen Prozentsatz ihrer Fahrzeuge umzustellen, um die erwarteten Meilensteine ​​für die Emissionsfreiheit zu erreichen , welche den Besitzern die Flexibilität geben soll, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nach Bedarf während der Umstellung auf sauberere Technologie weiter zu betreiben. Die Flexibilität soll die verfügbare Technologie und die Notwendigkeit berücksichtigen, auf die umweltschädlichsten Fahrzeuge abzuzielen. Zum Beispiel müssen Last-Mile-Liefer- und Yard-Lkw bis 2035 umgestellt werden, Arbeits-Lkw und Day Cab-Traktoren müssen bis 2039 emissionsfrei sein, und Schlafkabinen-LKWund Spezialfahrzeuge müssen bis 2042 emissionsfrei sein.

Jetzt zu den Einzelwerten. Topp und Flop – diese Woche nahe zusammen… Seit dem letzten H2-Update ist einiges passiert, was Hoffnung für die Wasserstoffbranche machen könnte. Insbesondere die Quartalszahlen und der Ausblick Nel’s könnten Startschuss für eine allgemeine Erholungsphase der Wasserstoffkurse werden. Heute geht es um PNel , Bloom Energy, Powercell, 2G Energy, Nikola, Salzgitter …- seit dem letzten H2-Update auffällig geworden mit Meldungen, Bewegung oder…



Pureplayer wie Nel, Plug Power, Everfuel oder Enapter mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp nucera, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?