H2-Update-KW 9: Nel Plug Power ThyssenKrupp nucera Ballard Power ITM Power SFC Energy. Zahlen eher enttäuschend, Erstmals Elektrolyseurknappheit bestätigt. Aufträge. Probleme gelöst.

ThyssenKrupp – Wasserstofftochter nucera soll weltweit führend Grossprojekte für alkaliche Elektrolyse und Chlor-Alkali Elektrolyse verwirklichen. Und so den „alten Traditionskonzern“ in neue Zeiten führen. Derzeit ist die Bewertung der ThyssenKrupp AG (ISIN: DE0007500001) für die meisten Akteure enttäuschend. Und vor dem im letzten Sommer bereits geplanten und dann „aufgrund der Börsenlage“ verschobenen Börsengang der 67%-Tochter thyssenKrupp nucera gelingt es dem Konzern das Interesse zu befeuern. Wann auch immer der „demnächst je nach Börsenlage anstehende“ Börsengang anstehen sollte, aktuell liefert der Ruhrkonzern genau die Signale an den Kapitalmarkt, die eien nucera-Aktie spannend machen könnten.

Zeitenwende – erstmals werden Elektrolyseur-Produktionskapazitäten gesichert – bestätigt Knappheitstheorie der IEA. Lieferbarkeit als Wettbewerbsvorteil für thyssenKrupp nucera.

So hat man schon öfters und seit langem zuerst von Nel’s damaligen CEO Lokke in das plastische Bild eines „Ketchupp-Effekts“ gepackt, der den Elektrolyseur-Markt zukünftig prägen werde: „Wer zuerst bestellt, der bekommt auch zuerst geliefert“ war bereits im letzten Jahr seine Aussage: „Engpassfaktor Elektrolyseur-Produktion? Nel Plug Power Bloom Energy Enapter Siemens Energy thyssenKrupp nucera…- Statusbericht und Planungen“, nwm 31.05.2022 – seinerzeit eher zweifelnd aufgenommen, in Frage gestellt. Denn bisher scheinen eher die Aufträge zu fehlen und die Kapazitäten werden „im Vertrauen auf kommende Aufträge“ ausgebaut.

Und thyssenKrupp nucera bestätigt nun die Engpassbefürchtungen, die wohl spätestens ab 2025 Realität sein sollen, trotz kräftigem Produktionskapazitätsausbau.

Es heisst klar und deutlich – wohl auch als Weckruf für zögernde Kunden zu verstehen – in der aktuellen Unternehmensmeldung:„thyssenkrupp nucera und ein Kunde unterzeichnen Vertrag zur Reservierung großer Elektrolyseur-Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff

Europäischer Kunde aus einer kohlenstoffintensiven Industrie sichert sich Lieferung von alkalischen Wasserelektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff in einer neuen Produktionsanlage

thyssenkrupp nucera reserviert dem Kunden Produktionskapazitäten für ihre standardisierten 20-MW-Elektrolyseur-Module mit Kapazitäten im Industriemaßstab

Mit dieser neuen Option ermöglicht thyssenkrupp nucera ihren Kunden, die Versorgungskette ihrer Wasserstoffprojekte bereits in der Entwicklungsphase zu sicher“ (CN thyssenKrupp nucera AG & Co. KGaA, 27.02.2023)

Konkret bedeutet es einen Paradigmenwechsel – während bisher Aufträge erst nach Förderzusage und damit Investitionssicherheit erteilt wurden, geht es jetzt anders rum

Denn ein nicht genannter „europäischer Kunde aus einer kohlenstoffintensiven Industrie" hat eine Reservierungsvereinbarung über Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrags sichere sich der Kunde Produktionskapazitäten für die Herstellung von standardisierten 20-MW-Modulen für die alkalische Wasserelektrolyse mit großer Kapazität. Und „grosse Kapazität" sagt wo der Zug hinfährt – thyssenKrupp nucera hat bsiher zwei Kundenaufträge mit „grosser Kapazität" in den Büchern: 300 MW für Shell, 2 GW für Neom.

Nel Plug Power ThyssenKrupp nucera Ballard Power ITM Power SFC Energy – 30 Brennstoffzellenmodule für Minenfahrzeuge.

Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt,„normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor – die immerhin für rund 3,5% der weltweiten CO2-Emissionen stehen sollen. Und in diesem Spezialmarkt gibt es Fortschritte. Nicht nur mit einem vollständig neudesignten ersten wasserstoffbetriebenen Bergbau-LKW, den Ballard Power Systems mit der indischen Adani Enterprises Limited (ISIN:INE423A01024) und Ashok Leyland Asiens noch 2023 „auf die Strasse zu bringen“ will, wie im Januar gemeldet. Dazu kommt eine folgebestellung eines anderen Kunden und Partners, der sich darauf spezialisiert hat, bestehende Minenfahrzeuge auf Wasserstoff umzurüsten:

First Mode bestellt weitere 30 Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule – insgesamt 3 MW –bei Ballard Power.

Auch wenn hier kein Auftragsvolumen genannt wird, sollten „hier schon ein paar USD zusammenkommen" für die Kanadier. Wichtiger sollte dabei sein, dass First Mode mit 30 Brennstoffzellenmodulen nicht hinkommen wird. Und natürlich ist die Frage, ob man weitere Aufträge an Ballard Power erteilen will und wird. Denn allein für die im Januar 2023 von First Mode geschlossene globale Liefervereinbarung mit Anglo American zur Nachrüstung von über 400 Muldenkippern der Ultraklasse mit der nuGen -Lösung von First Mode braucht man viel mehr Module. Denn die sogenannten nuGen -Lösungen von First Mode umfassen Antriebsstränge, einschließlich Brennstoffzellen- und Batterieantrieb und zugehöriger Infrastruktur. Jetzt geht es erstmal um mehrere Hybrid-Wasserstoff- und Batterie-Ultra- Klasse Minentransporter. Das entspricht etwa 4.000 PS.

Nel Plug Power ThyssenKrupp nucera Ballard Power ITM Power SFC Energy – Licht am Ende des Tunnels.

Schaut man sich den Kurs der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, sieht man, dass seit einem Zwischenhoch – sofern man bei einem Kurs von 118 GBPence von Hoch sprechen will – der Kurs langsam wieder „in sich verfällt“. RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung brachte Aufmerksamkeit. Und damit auch die Aktie wieder über 1,00 GBP. „Der“ Kapitalmarkt schien wieder Vertrauen in das arg von Personalquerelen und technischen Problemen gebeutelte Unternehmen zu fassen.

Jetzt fehlen – wie seinerzeit auch bei Nel immer wieder diskutiert, weitere Aufträge, die die positive Grundstimmung bestätigen könnten. Und die Halbjahresergebnisse veröffentlicht am 31.01.2023 zum 31.Oktober 2022 zeigten die Fehler der Vergangenheit auf – homöopathischer Umsatz von 2 Mio GBP, bereingte EBITDA-Verluste von 54,1 Mio GBP – bei einem beruhigendem Kassenbestand von immerhin 317,7 Mio GBP. Es würde wohl reichen bis 2024, wenn man meint, die Probleme in den Griff bekommen zu haben.

Oder wie es offen vom Unternehmen kommuniziert wird:

„ We raised capital to pursue an aggressive expansion strategy – In doing so we underestimated the competencies and capabilities required to transition from an R&D

company to a volume manufacturer of an industrial product“

so in der ITM Power „presentation interim results“, 31.01.2023, erläutert. Auf diesem schweren Weg konnte ITM Power offensichtlich Fortschritte erreichen. Die technischen Probleme, deren Garantieleistungen bereits letztes Jahr neue Aufträge beinahe „verboten“ und die Auslieferungen verzögerten, sind wohl gelöst. Anders kann ein Firmentweet vom 1. März nicht gedeutet werden: „Our CEO @DS_DennisSchulz said:

„This validation is an encouraging sign we are progressing in the right direction….

Worum geht's? Für den Linde-Kunden Infineon konnte der – bisher grösste – Elektrolyseur aus ITM Produktion erfolgreich getestet werden und ist somit lieferbar. „Another successful Factory Acceptance Test (FAT)! Today, our customer @Lindeplc witness tested & verified FAT. Once shipped, this electrolyser, our 3MEP20 Plug & Play Container, will produce the first green hydrogen to be used in@Infineon's semiconductor manufacturing process." Geht also langsam voran. Wichtig ist, dass durch die Auslieferung dieses 2 MW Elektrolyseurs die Argumentation der Linde-Verkaufsteams ein stück einfacher werden, um weitere Aufträge zu akquirieren und den Auftragsstau abzuarbeiten – bei in diesem Jahr um 30% zu reduzierenden Personalkosten ( Minus 9 Mio GBP auf 21 Mio GBP p.a.).



Linde, Überwinden der technischen Probleme, Kostenreduktion, Fokussierung auf Core-Produkte – und jetzt auch noch offensichtliche Fortschritte bei den technischen Problemen – könnte vielleicht doch noch was aus ITM Power werden. Sollte es gelingen, in den anstehenden Vergaberunden für die „grösseren Elektrolyseur-Aufträge“ zu punkten, dann wäre trotz extremer Anlaufprobleme noch etwas möglich. Hierbei ist die Partnerschaft mit Linde bestimmt das schwerste Pfund – und der Linde-Hintergrund des neuen CEO schadet hierbei bestimmt nicht…

Aber ITM Power ist derzeit „ganz unten“ und in der schnelllebigen Wasserstoffwelt kann man sich nicht mehr viele Fehler leisten – hochriskante Wette auf eine bodenständigere Strategie, die auf einige jetzt grössenwahnsinnig erscheinende Ideen der vergangenen Jahre verzichtet.

