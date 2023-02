H2-Update-KW 8: Nel Plug Power NIKOLA Ballard Power 2G Energy Everfuel Enapter. Nächste Woche Weichenstellung, diese Woche Aufträge und mehr…

Nel Plug Power NIKOLA Ballard Power 2G Energy Everfuel Enapter – Wasserstoff kommt. Weltweiter Subventionswettlauf der Staaten, um sich als Wasserstoffvorreiter zu positionieren. Es geht um Arbeitsplätze, Technologieführerschaft und Weltmarktanteile.



Wird 2023 das Jahr der Wasserstoffaktien? Diese Woche war es „auf der politischen Seite“ eher ruhig. Dafür Bewegung weltweit bei Wasserstoffprojekten, Aufträge und diverse Analystenkommentare über Wasserstoff und den Aussichten.

Wie weit Wasserstoff mittlerweile „in der normalen Wirtschaft angekommen ist“, zeigte uns aktuell eine eher „unspektakuläre“ Presseerklärung des Rüstungskonzerns Hensoldt. Es ging um „HENSOLDT investiert in erneuerbare Energien – Sensorlösungsanbieter verstärkt ESG-Engagement“ (CN Hensoldt, 15.02.). Eigentlich kein Beitrag im nwm, aber spannend ein Nebensatz: „Um den überschüssigen PV-Strom dieser Anlage längerfristig zu speichern und den Autarkiegrad zu verbessern, wird der Überschuss zur Herstellung von Wasserstoff verwendet. Dieser Wasserstoff wird dann mittels einer Brennstoffzelle wieder zur Eigenstromversorgung verwendet.“ Wasserstoff angekommen bei „ganz normalen Nachhaltigkeitsprojekten“ ganz normaler Unternehmen.

… und diese Woche ging es noch um…

Nel und Plug Power, die nächste Woche Dienstag resp. Mittwoch ihre Zahlen füe 2022 vorlegen – Erwartungen, deren Erfüllung/Nichterfüllung wohl starken Einfluss auf die Entwicklung der „Wasserstoffaktien“ haben wird. Wenn die zwei bei den Anlegern beliebtesten Aktien einer Branche berichten, wird es spannend. Dazu Analystenstimmen zu den Aktien. Und Plug Power lieferte mit Acciona letzte Woche ein neues Grossprojekt – in Umsetzung. Dann NIKOLA mit Zahlen, einem neuen Auftrag für das e.on Joint Venture und Erinnerung an Risiken – im 10-K SEC Filing. Und Ballard Power mit Rückenwind aus Polen. 2G Energy mit wachsenden H2-KWK-Aufträgen, Enapter mit Initiativen und Everfule schafft Voraussetzungen für geplanten Wasserstoffhub Numme r2 in Dänemark.

Die Zukunft der Wasserstoffaktien steht und fällt mit dem Nachweis der möglichen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina. Perspektiven scheinen beeindruckend, in 2023 zu erwartende Auftragsvolumina sollten alles bisherige in den Schatten stellen – starke Pureplayer wie Nel, Plug Power, Everfuel oder Enapter mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp nucera, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Nel Plug Power NIKOLA Ballard Power 2G Energy Everfuel Enapter – Erwartungen, Zeitpläne und Analysten. Dienstag und Mittwoch gibt‘ s Zahlen. Wichtig für das sentiment für H2-Aktien.

Nel Plug Power – „die“ Publikumslieblinge, wenn es um Wasserstoffaktien geht. Die Kursentwicklungen der beiden laufen in den letzten Tagen nahezu im Gleichschritt: Minus 5,15% für Nel in den letzten 5 Tagen, Minus 8,53% bei Plug Power. In den letzten Monaten gab es jedoch klare Unterschiede: Während Nel auf 6-Monatssicht nahezu unverändert dasteht, musste Plug Power rund 44% Minus hinnehmen. Und nächste Woche sollten beide Aktien wieder mal im Fokus stehen. Es geht um die Veröffentlichung der Q4-Zahlen respektive die Bilanzzahlen für 2022. Während Nel am Dienstag vor Handelsbeginn die Zahlen veröffentlichen und dann ab 8:00 Uhr Morgens in einem Webcast Erläuterungen liefern wird, folgt Plug Power am Mittwoch NACH Handelsschluss in den USA ab 22:30 Uhr mit einem Webcast zu den Zahlen, die um 22:30 Uhr veröffentlicht werden.

Wir erinnern uns an Bloom Energy, die am 9.02.2023 den ganzen Wasserstoff-Sektor in den Fokus rückten – mit Zahlen, die alle Erwartungen übertrafen. Und die zeigten, dass Break-Even auch für Wasserstoffs keine unerreichbare Grösse ist. Weder Plug Power noch Nel werden im Q4 schwarze Zahlen schreiben, aber…

… mit Spannung werden die Umsätze, Höhe der Verluste und insbesondere Orderbacklogs betrachtet werden. Und wie sie zu den Erwartungen und Vorjahreswerten passen – bei Nel Plug Power.

Durchschnittliches Kursziel bereits überschritten – mehr als insgesamt HALTENgibt es bei den Analysten derzeit nicht bei Nel. Ob sich das nach den Quartalszahlen ändern wird? Auf jeden Fall sollten die Zahlen mit Argusaugen seziert werden – von Anlegern und Analysten. Auch wenn die Gretchenfrage ist und bleibt: KANN NEL AUCH GEWINNE ERZIELEN? WANN ERREICHT MAN DEN BREAK-EVEN? So sollten doch die Q4-Zahlen und damit die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 einen Hinweis geben, inwieweit die Norweger „im Plan liegen“. Wichtig wird dabei natürlich der Auftragseingang sein. Zuletzt konnte Nel seinen Auftragsbestand zum 30.09.2022 kräftig auf 2,1 Mrd NOK steigern (zum 30.09.2022 noch 1,1 Mrd NOK). Und jetzt ist natürlich die weitere Entwicklung spannend – laut Bloomberg lägen die Erwartungen zum 31.12.2022 durchschnittlich bei rund 2,7 Mrd NOK (ca. 250 Mio EUR).

24 Analysten covern die Nel Aktie und kommen zu einem durchschnittlichen Kursziel von 14.93 NOK (knapp unter dem aktuellen Kursniveau). Gemischtes Bild: 6 mal KAUFEN, 2 mal AUFSTOCKEN, 9 mal HALTEN, 1 mal REDUZIEREN und 6 mal VERKAUFEN. Die Aktie ist wohl nach Meinung der Akteure dem Operativen vorausgelaufen. Langfristig werden Chancen gesehen… Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 / Q4 der Nel Asa – zum Abgleich mit den Zahlen. 880 Mio NOK Umsatz 2022 / 249 Mio NOK Umsatz Q4 – Minus 887 Mio NOK EBIT 2022 / Minus 241 Mio NOK Q4 – Minus 667 Mio NOK Verlust 2022 / Minus 253 Mio NOK Q4 – Mit „ Strong cash balance of NOK 3 520 million " zum 30.09.2022. So dass in 2023 noch keine Kapitalerhöhung notwendig sein sollte – möglicherweise ausreichend bis zum Break-Even, wenn nicht zu ehrgeizige Investitionspläne aufgelegt werden sollten. Minus 0,47 NOK EPS 2022 – 2,7 Mrd NOK Orderstand zum 31.12.2022 –