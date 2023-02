H2-Update-KW 7: Nel thyssenKrupp nucera Plug Power Everfuel De Nora RWE SFC Energy. EU-Kommission schlägt vor. Und die Aufträge kommen…

Nel thyssenKrupp nucera Plug Power Everfuel De Nora RWE SFC Energy – „über Plan“. Wachstumskurs in 2022 beschleunigt.

SFC Energy Aktie als Wasserstoffwert oder Nachhaltigkeitswert an der Börse gehandelt. Nach einer im schwierigen Umfeld platzierten Kapitalerhöhung sind die Kassen gefüllt, um die nötigen Wachstumsinvestitionen zu stemmen. Ein entstehender Riesenmarkt lockt und SFC Energy will ein grösseres Stück vom Kuchen.Und so legt man derzeit in München den Schwerpunkt auf Umsatzwachstum, Kapazitätsausbau, Erschliessung neuer Märkte und technologische Weiterentwicklungen. Alles um den mittlerweile kräftig anlaufenden Wasserstoffmarkt mit seinen Brennstoffzellen zu „versorgen“. Growth-Strategie und das ohne die grossen Verluste, die der Wettbewerb in Kauf nehmen muss, um sich „seinen Anteil“ am wachsenden Kuchen zu sichern. Mit den Q3-Zahlen konnte die SFC Energy sogar einen Konzernperiodengewinn von 5,254 Mio EUR (Vorjahr: Minus 4,367 Mio EUR) vermelden, bzw ein EPS von Plus 0,35 EUR.

Noch wird bei SFC Energy kräftig investiert – für die grossen Gewinne und Umsätze in Zukunft.

Zum Jahresende wird man wohl diesen Gewinn nicht in dieser Höhe gehalten haben – aber wie der CEO Dr. Peter Podesser in seinem heute veröffentlichten Vorstandsbericht klarmacht: Im Moment geht es um Kapazitätsausbau in Deutschland, die neue Produktionsstätte in Rumänien, Ausbau der Präsenz in Indien und USA und technologische Weiterentwicklung der Produkte. HIER EINZELHEITEN ZUR BILANZ 2022 – HIER WACHSTUMSZAHELN UND AUSBLICK DES VORSTANDS DER SFC ENERGY.

Und so bleibt es weiter spannend bei SFC Energy. Denn das Unternehmen aus München beginnt zu liefern. So konnte die Prognose 2022 beim Umsatz übererfüllt werden. Dazu kommt, dass die Prognose für 2023 die ehrgeizigen Mittelfristziele bestätigt und weiterhin erreichbar erscheinen lässt. Und passend in diese Gemengelage neben der positiven aktuellen Auftragsentwicklung und den seit der Kapitalerhöhung vollen Kassen kam der „Ritterschlag“ des Aufstiegs in den SDAX …

