H2-Update-KW 11: Nel thyssenKrupp nucera Ballard Power Wolftank Adisa – EU Kommisssion setzt auf eigene Wasserstoff Bank und Wasserstoffaktien im Kurstal – wie passt das?

Nel Everfuel Plug Power Uniper SFC Energy Powercell Bloom Energy – Wasserstoff kommt. Weltweiter Subventionswettlauf der Staaten, um sich als Wasserstoffvorreiter zu positionieren. Es geht um Arbeitsplätze, Technologieführerschaft und Weltmarktanteile.



Und so können auch die letzte Woche von der EU-Kommission konkretisierten Pläne für eine europäische Wasserstoffbank in den weltweiten Wettlauf um „den Wasserstoffhub“ der Welt eingeordnet werden. Frans Timmermanns, Vizepräsident der EU Kommission, ist in seinen Ausführungen zur neuen Förderbank am 16.03.2023 eindeutig: “ (…)Let me move to hydrogen. This is an industry where the EU is still well ahead of global competition. Over 50% of installed electrolyser capacity and over 50% of electrolyser manufacturing capacity is here – in the EU.

— EU sei noch weltweiter Marktführer bei Elektrolyseurkapazität und Herstellung und diese Position soll wohl die Wasserstoffbank sichern.

Hydrogen is clearly a key technology, if you think about our industrial competitive edge and you see some industries already taking big moves in that direction. But, the question is: how do you maintain that lead as the technology will move to mass production? And it’s moving to mass production not just in Europe, but all over the world. We need to build up hydrogen value chains and close the investment gap. (…)

— EU soll mithalten beim Übergang zur Massenproduktion und hierbei soll die Wasserstoffbank die Lücke schliessen.

So we have to mitigate the risk. The Hydrogen Bank that we propose today will help to bridge this gap. The Bank will have two legs: a domestic and an international side.

For renewable hydrogen producedin the EU, the Bank will cover the green premium. This is the difference between the cost of producing renewable hydrogen and the price that the market is willing to pay. The exact amount of this premium will result from a competitive bidding process.

— über Versteigerungen sollen die jeweils günstigsten Anbieter von grünem Wasserstoff (vergleiche EU-Definition erneuerbarer Wasserstoff) innerhalb der EU und in einem zweiten Arm ausserhalb der EU entsprechende – zuerst subventionierte – Abnahmezusagen für nachhaltigen Wasserstoff erhalten, um entsprechende Investitionen auszulösen. Ähnlicher Weg, wie beispielsweise mit der Windenergie, die mittlerweile ohne Subventionen auskommt.

Renewable hydrogen producers who require the lowest amount of support in terms of euros per kilo of hydrogen produced will win the auction. A first auction worth €800 million will be funded through the Innovation Fund and will be launched this autumn.

A separate process will be created for renewable hydrogen imported from outside the EU, and the College will decide at a later stage on how to support this. We will also explore a Team Europe Initiative together with the Member States. Finally, let me add thatto further boost clean tech in Europe, we will have to follow up with more, new joint funding.“ (Remarks by Executive Vice-President Timmermans and Commissioner Breton at the press conference on the Net-Zero Industry Act and the European Hydrogen Bank, EU-Kommission 16.03.2023)

Wird so 2023 das Jahr der Wasserstoffaktien? Bei den aktuellen Kursentwicklungen definitiv nicht erkennbar – aber derzeit werden einfach alle Growth-Stories, die noch nicht Break-even sind an der Börse abgestraft. Zinserhöhungen, Refinanzierungszweifel ist das Kursmantra derzeit…

Und jetzt zum Operativen diese Woche -durchaus hoffnungsvoll: Es ging bei Nel um einen 34 Mio EUR Auftrag, der in die Bücher kam und den Start eines Pilotprojekts, dass mehrere Mio USD Investitionen auslösen könnte, sofern es „läuft“. Und bei Ballard Power standen die Zahlen im Mittelpunkt, während thyssenKrupp nucera im Umfeld des Habeck Besuchs in Brasilien aus einem grossen Auftrag einen potenziell riesengrossen Auftrag machen konnte. Dazu meldeten die Österreicher von Wolftank-Adisa ehrgeizige Expansionspläne.

Pureplayer wie Nel, Plug Power, Everfuel oder Enapter mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp nucera, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Nel thyssenKrupp nucera Ballard Power Wolftank Adisa – Pilot mit 900 Mio USD Perspektive gestartet und 34 Mio Auftrag bestätigt – zuvor „nur“ ein MoU.

Nel einer der Publikumslieblinge, wenn es um Wasserstoffaktien geht, lieferte am 2. März die mit Spannung erwarteten Zahlen. Und die Reaktionen waren gemischt, genau wie die Zahlen teilweise besser, teilweise schlechter als erwartet ausfielen. Und am 07.03.2023 erlitt die Aktie einen kräftigen Rücksetzer. In Richtung 14,90 NOK, nachdem man am Vortag an der Euronext bei 16,34 NOK den Handel beendet hatte. Was war passiert? Eigentlich das Erwartete bei Nel: Im Rahmen eines Private Placements hatte man sich rund 1,6 Mrd NOK (rund 140 Mio EUR) zu 14,90 NOK je neuer Aktie für den Gigafactory Ausbau in den USA und die anderen Investitionspläne „besorgt“.

Bisher erholte sich die Aktie nicht von dieser Kapitalerhöhung…

… im schwierigen Börsenumfeld – mit 14,16 NOK ging es diesmal unter dem Bezugspreis ins Wochenende. Dazu sollten die Turbulenzen wegen der Probleme im US-Bankensektor, dem CS Taumeln auch Anfang dieser Woche eine mögliche Erholung zumindest erschweren. Dabei gehen positive Momente derzeit unter.Und so gab es eine eher unbemerkte Meldung aus Amerika. Der grösste Betreiber amerikanischer Atomkraftwerke (neben Solar- Wind- und Wasserkraftwerken) die Constellation Energy Corp (ISIN:US21037T1097) – mit einem Jahresumsatz von rund 20 Mrd USD (2021) und einer MarketCap von rund 25 Mrd USD durchaus ernstzunehmen – startet in ihrem Meiler „Nine Mile Point“ eine Pilotanlage:

Nel Elektrolyseur produziert ab sofort Wasserstoff mit Atomstrom – Test. DOE gefördert. Erklärtermassen erst der Anfang.

Seit der ersten Ankündigung im August 2021 bis heute ist einiges an Zeit vergangen. Zwischendurch gab es Fördergelder für das Projekt “ CO2-freie Produktion von Wasserstoff mit Atomstrom“ vom amerikanischen Energieministerium (DOE). Und letzte Woche meldete Constellation, dass die Wasserstoffproduktion im 1,25 MW Elektrolyseur von Nel angelaufen ist. Geplant sind allein von Constellation bis 2025 Investitionen von 900 Mio USD in die Produktion und Lagerung von Wasserstoff an den diversen Standorten der unternehmenseigenen Atommeilern. Und es fällt nicht schwer einzuschätzen, dass der PEM-Elektrolyseur von Nel – bei positivem Verlauf der jetzt begonnenen Testphase – keine schlechten Ausgangsvoraussetzungen für die dann zu vergebenden Aufträge für die Norweger bieten sollte. HIER DIE EINZELHEITEN ZU DIESEM PILOTPROJEKT UND DEN CHANCEN FÜR NEL.

Und dann wurde noch aus einem MoU ein verbindlicher Auftrag. 34 Mio EUR Auftrag. Stark. vom Aktienkurs NULL eskomptiert.

Einige Grossaufträge konnten bereits gewonnen werden und das Orderbacklog erreichte zum 31.12.2022 eine nie gesehene Grössenordnung. Und um die vielen in der Pipeline befindlichen potentiellen Elektrolyseur-Aufträge zu erringen, setzt man bei Nel auf „vorauseilenden“ Kapazitätsausbau: Die automatische Produktionslinie in Heroya wird gerade von 500 MW auf 1 GW ausgebaut, in den USA wird aus der bisher manuellen Produktion eine automatisierte 500 MW Produktionslinie eingerichtet – verbindliche Investitionsentscheidung wurde mit den 2022er Zahlen verkündet. Und zusätzlich suche man bei Nel den Standort für eine weitere US-Produktionsstätte mit 1 GW Kapazität. Alles ausgelegt auf einen erwarteten Engpass in der Elektrolyseurproduktionskapazität ab 2025. Nach der erstmaligen „Reservierung“ von zukünftiger Produktionskapazität bei thyssenKrupp nucera, kommt letzte Woche im Begleittext zu einer Meldung Nel’s ein weiterer Hinweis auf diesen Engpass. Aber zuerst einmal Sektkorkenknallen in Norwegen.

Aus einem 120 MW MoU am 6.Januar 2023 mit der deutschen HH2E wird ein verbindlicher Kaufvertrag!

Anfang des Jahres hiess es noch: „Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA, hat sich mit der Hamburger HH2E auf eine FEED-Studie (Front End Engineering and Design) und eine Absichtserklärung zum Erwerb von zwei 60-MW-Elektrolyseuranlagen in Deutschland geeinigt.“ Und heute kommt der Abschluss:

Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA, hat jetzt einen festen Vertrag mit HH2E über 120 MW an alkalischer Elektrolyseurausrüstung unterzeichnet. Der Auftragswert beträgt rund 34 Millionen Euro. HH2E ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das skalierbare Wasserstoffprojekte in Deutschland plant, wie das HH2E Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Wasserstoffproduktion bis 2025 beginnen und bis 2030 erheblich gesteigert werden soll. HIER EINZELHEITEN ZU DIESEM AUFTRAG UND WELCHER HINWEIS AUF DEN ENGPASSFAKTOR ELEKTROLYSEURPRODUKTIONSKAPAZITÄTEN FIEL: