H2-Update-KW 10: Nel Everfuel Plug Power Uniper SFC Energy Powercell Bloom Energy – Habecks/Özdemirs Brasilienreise wird wieder Fokus auf grünen Wasserstoff richten.

Chart: SFC Energy AG | Powered by GOYAX.de

Nel Everfuel Plug Power Uniper SFC Energy Powercell Bloom Energy – Marineauftrag über 19 Mio eUR aus Norwegen – fängt an…

Die schwedische Brennstoffzellenschmiede Powercell kann neben Bosch und ZeroAvia auch Seefahrt: Für die längste und extremen Wetterbedingungen ausgesetzte Fährstrecke zwischen den Lofoten und Bodø sollen zwei Fähren jewiels mit dem PowerCellution Marine System 200 mit 6 MW Leistung ausgesatttet werden, inclusive 15 Jahre Servicevertrag mit Powercell.

Die von PowerCell mit SEAM unterzeichnete Vereinbarung umfasst Lieferungen von Wasserstofflösungen an zwei Schiffe. Mit einem Wert von 19,2 Mio EUR ist dies das bisher weltweit größte Wasserstoffprojekt in der Schiffsindustrie. Etwa 5 Mio EUR des Auftragswerts werden sich voraussichtlich noch auf den Umsatz von PowerCell im Jahr 2023 auswirken.

Grundlegend neue Stufe der Wasserstoff-Seefahrt erreicht.

“This is a groundbreaking project for the entire marine industry that we are very happy to be part of”, sagte Richard Berkling, CEO PowerCell. “Norway led the development in the introduction of liquefied natural gas in the marine industry and now they are taking an important step to establish green hydrogen as the energy source to decarbonize marine commercial operations. Our solutions are perfectly suited for demanding applications where operational reliability, high power density and compact format are important parameters.”

“The transition to electrification and emission-free energy is accelerating and is supported by supranational initiatives such as the EU’s Green Deal and the large-scale investments to reach the Paris Agreement”, ergänzt Richard Berkling. “In Norway alone, there are roughly 800 ferry lines and ferries are a segment where we can expect great interest in hydrogen-electric solutions. Starting next year, the maritime sector will be included in the EU Emissions Trading System, which will increase the demand for net zero, hydrogen-powered solutions.”

“This groundbreaking hydrogen project is an important step towards ensuring zero emissions in the Norwegian ferry fleet, and we are very pleased to have PowerCell onboard”, bemerkt Gunvald Mortvedt, CEO SEAM.

“Our collaboration with PowerCell is a strategically important and long-term partnership. We have great confidence in their solutions and are looking forward to working with them on both current and future projects.” – Aus LOI wurde Vertrag

Am 7. Februar dieses Jahres gab PowerCell bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung bezüglich der Lieferungen an die beiden Fähren unterzeichnet habe. Die Vereinbarung wurde mit der norwegischen SEAM unterzeichnet, die für die Lieferung von Antriebs-, Steuerungs- und Sicherheitssystemen verantwortlich ist. Un djetzt soll die endgültige Auslieferung im vierten Quartal 2024 erfolgen.

Die norwegische Regierung hatte als Vorgabe festgelegt, dass die neuen Fähren über den Vestfjord zu den Lofoten emissionsfrei sein müssen. Zudem müssen sie mit Wasserstoff betrieben werden, um die langen und anspruchsvollen Distanzen von bis zu vier Stunden zurücklegen zu können – Batterielösungen waren als nicht geeignet eingestuft worden. Die norwegische Transportgruppe Torghatten Nord liefert die Fähren mit einer Kapazität von jeweils 599 Passagieren, 120 Pkw und zwölf Lkw. PowerCell wird sein Marine System 200 liefern, mit dem die Fähren insgesamt etwa 13 MW Strom erzeugen können. Die Fähren werden mit grünem Wasserstoff betrieben und reduzieren den CO2-Ausstoß um 26.500 Tonnen pro Jahr. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 13.000 Diesel-Pkw pro Jahr, so der Streckenbetreiber. HIER NOCHMALS DIE VORGESCHICHTE – UND WER POWERCELL IST – HIER.

Chart: PowerCell Group AB | Powered by GOYAX.de

Nel Everfuel Plug Power Uniper SFC Energy Powercell Bloom Energy – Auch auf die „See“ orientiert – aber Powercell ist – noch – einen Ticken weiter, betrachtet man die Umsätze auf See.

Diese Woche lieferte auch Bloom Energy eine Wasserstandsmeldung zur Wasserstoff-Seefahrt-Kombination. Hie rgeht es – in diesem Fall – nicht um Antrieb, sondern nur um Stromerzeugung als Ergänzung zum klassichen Antrieb: Bei ihrem ersten großen Einsatz auf See demonstrierten die Brennstoffzellen von Bloom Energy eine deutliche Steigerung der elektrischen Effizienz auf einem von Chantiers de l’Atlantique (CdA) gebauten Luxus-Kreuzfahrtschiff. Bloom und CdA gaben außerdem bekannt, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, um bei der Entwicklung zukünftiger Multi-MW-Installationen an Bord von Seeschiffen zusammenzuarbeiten.

Die 150-kW-Festoxid-Brennstoffzellenplattform versorgte das Schiff, die von MSC Cruises betriebene MSC World Europa, mit Hilfsenergie,…

… während sie im Hafen mit verflüssigtem Erdgas (LNG), einem der saubersten verfügbaren Schiffskraftstoffe, betrieben wurde. Die MSC World Europa wurde im November und Dezember für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar angedockt Der Bloom Energy Server zeigte einen elektrischen Wirkungsgrad von 60 %, während das Schiff im Hafen lag. Und damit laut Bloom eine deutliche Verbesserung gegenüber bestehenden Energiesystemen, sowie eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 30 % ohne Methanschlupf. Niedrigere CO2-Emissionen und höhere Effizienz werden für Schiffsbetreiber von entscheidender Bedeutung sein, während ihre Schiffe im Hafen liegen.

“Bloom Energy fuel cells have shown their effectiveness in decarbonizing land-based industries,” sagte Suminder Singh, Senior Director Marine bei Bloom Energy. “With the deployment by Chantiers de l’Atlantique, we have now proven that they will be effective in decarbonizing shipping, both in port and on the high seas.” “We are firmly committed to leading the shipbuilding industry in its transition to a more environmentally friendly future,” ergänzte Laurent Castaing, General manager, Chantiers de l’Atlantique. “The in-port performance of Bloom Energy’s fuel cells shows that we have charted the right course to making this a reality. We look forward to having Bloom Energy on board for the future.”

Erstmal nur als Ergänzung – im Hafen. Und auf See „für alles ausser den Antrieb“

Die Verwendung von Bloom-Brennstoffzellen für die sogenannte Hotelleistung reduziert die Verschmutzung im Hafen erheblich, ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels der International Maritime Organization (IMO), die Treibhausgasemissionen der Schifffahrt im Vergleich zu 2008 zu halbieren. Und de Plattform von Bloom ist IMO 2040- und 2050-fähig und kann mit LNG, gemischtem Wasserstoff, Ammoniak und Wasserstoff betrieben werden. Die Energy Server-Plattform hat zwei kritische Sicherheitsüberprüfungen bestanden, den New Technology Qualification Process des American Bureau of Shipping und Bureau Veritas.

Während die MSC-Installation darauf ausgerichtet war, die Wirksamkeit des Betriebs des Bloom-Systems im Hafen zu beweisen, erreichten die Brennstoffzellen, die strengen Kipptischtests unterzogen wurden, auch während der Jungfernfahrt des Schiffes zwischen Saint-Nazaire und Katar während des Aufenthalts die volle Leistung. Bloom arbeite nun mit den Kunden zusammen, um eine brennstoffzellenbasierte Energieversorgungsarchitektur zu entwerfen, die im Motorparallelmodus arbeitet, während das Schiff fährt, und die Hotellasten zu 100 % auf Brennstoffzellen umstellt, wenn das Schiff im Hafen angedockt ist.

Und Bloom Energy ist einer, wenn nicht der erste Wasserstoff, der in 2023 im jahresverlauf Brerak Even sein will – HIER NOCHMALS DIE SEHR GUTEN ZAHLEN 2022 UND DER AUSBLICK -HIER.

Chart: Bloom Energy Inc. | Powered by GOYAX.de