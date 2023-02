H2-Update-KW6: Nel Bloom Energy Powercell Wolftank-Adisa Enapter. Und es geht doch. Aufträge plus Gewinne erzielen.

Nel Bloom Energy Powercell Wolftank-Adisa Enapter – Wasserstoff kommt.Nicht nur die politische Grosswetterlage stimmt – vom Infaltion Reduction Act bis zum REPowerEU-Plan. Von Südkorea über die staaten des mittleren Ostens bis nach Chile. Von Süafrika bis China. Überall Grossprojekte, saatliche H2-Initiativen.

Wird 2023 das Jahr der Wasserstoffaktien? Diese Woche konnte Nel nicht nur „einen weiteren Auftrag reinholen“, sondern auch einen ersten Vorgeschmack auf die Grenzen der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten präsentieren. Dazu konnten zwei Wasserstoff-Unternehmen mit ihren Q4-Ergebnissen zweigen, dass man mit Elektrolyseuren und Brennstoffzellen bei steigender Nachfrage auch Geld verdienen kann. Endlich bewiesen die amerikanische Bloom Energy und die schwedische Powercell, dass die ewigen Verlustbringer auf dem Weg zur Profitabilität sind und diese auch erreichen können oder zumindest könnten. Grund auch sich die nächsten Termine bei Powercell anzusehen – könnte demnächst postive Überraschungen geben…

Daneben konnte Enapter „Finanzprofis“ von ihren Prognosen überzeugen, was die Finanzierung für ein weiteres Jahr sicherte, Wolftank-Adisa machte weiter mit der in 2023 gezeigten Aufbruchstimmung für H2-Betankungslösungen – neue Kooperation.

Die Zukunft der Wasserstoffaktien steht und fällt mit dem Nachweis der möglichen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina. Perspektiven scheinen beeindruckend, in 2023 zu erwartende Auftragsvolumina sollten alles bisherige in den Schatten stellen – starke Pureplayer wie Nel, Plug Power oder ITM Power mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Nel Bloom Energy Powercell Wolftank-Adisa Enapter – Equipment für 40 MW Eelktrolyseure verkauft, Engpassbeweis? Morgan Stanley mag Nel, die shortseller leiden derzeit.

Nel Aktie arbeiteet sich Dienstag an die 1,70 EUR heran – um 9:35 Uhr sah man 1,71 EUR, danach wurde es ruhiger bei im Laufe des Tages gesehenen 1,65 EUR. Nach den beiden Top-Meldungen „rund um den Habeck-Besuch“ in Heroya konnte Nel Dienstag einen vielsagenden Auftrag gewinnen: 12 Mio EUR für 40 MW Elektrolyseurleistung. Eigentlich noch spannender als der Auftrag an sich waren die Begleitumstände:

Der Auftraggeber erteilt den Elektrolyseur-Auftrag VERBINDLICH, obwohl die endgültige Investitionsentscheidung für den Einsatzort des Nel Elektrolyseurs erst in 2024 fallen soll. Die Presseerklärung vom 6.02.2023 der Nel Asa ist eindeutig und unmissverständlich: „…the company (Nel’s Auftraggeber) is working towards a final investment decision (FID) in 2024, in close alignment with SkyNRG and its partners.“ Und gleichzeitig spricht Nel von „This is a firm purchase order for alkaline electrolyser equipment. Electrode production is estimated to commence in Q4 2025. „. Erste Bestätigung für die von IEA und diversen Analysten erwarteten Engpässe bei der Produktion von Elektrolyseuren?



Elektrolyseur-Engpass voraus? Bereits die RWE-Order für ITM Power vor wenigen Tagen enthielt Hinweise…

Und bei der RWE-Order für ITM Power, die von Linde Engineering als Generalunternehmer durchgeführt wird, vor einigen Tagen über insgesamt 200 MW Elektrolyseur-Leistung, hiess es bereits vielsagend in der Presseerklärung von RWE vom 31.01.2023 folgendermassen: „Bestellung trotz ausstehendem IPCEI-Förderbescheid, damit geplanter Fertigstellungstermin weiterhin erreichbar ist. –„Wir gehen mit dieser Beauftragung in Vorleistung, um die geplanten Fertigstellungstermine für GET H2 zu halten. (Presseerklärung RWE, 31.01.2023). HIER MEHR ZU MORGAN STANLEY’S EINSCHÄTZUNG DER NEL – STAND DER SHORTPOSTIONEN AUF DIE BEL AKTIE -HIER.



