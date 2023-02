H2-Update-KW5: Nel Plug Power ITM Power Elringklinger PNE. Aufbruchstimmung setzt sich langsam in Ordervolumen um…

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Nel Plug Power ITM Power Elringklinger PNE – Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. Diese Woche ist wieder einiges Operativ zum Thema Wasserstoff passiert. Weiteres Futter für die Wasserstoffaktien?

Wird 2023 das Jahr der Wasserstoffaktien? Diese Woche konnte man bei Nel Hoffnung auf einen grossen Auftrag schöpfen, bekannte „Kunden“ von Nel wollen 100 Wasserstofftankstellen errichten. Und bei Plug Power meldete man einen hochkarätigen Namen als Lieferanten und Forschungspartner – Johnson Matthey bereits Enapter Aktionär und Partner. Dazu meldete nach vielen nachrichtenlosen Monaten ITM Power endlich wieder mal was Positives – Grossauftrag. Involviert RWE und Linde. Weiter ging es mit einem Automotive, der über eine Tochter verfügt, die auf Brennstoffzellen seit 20 Jahren spezialisiert ist: ElringKlinger schöpft Hoffnung. Zu guter letzt meldete PNE eine willkommene Ablenkung von den geplatzten Übernahmeträumen – Wasserstoffphantasie als Kurstreiber?

Die Zukunft der Wasserstoffaktien steht und fällt mit dem Nachweis der möglichen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina. Perspektiven scheinen beeindruckend, in 2023 zu erwartende Auftragsvolumina sollten alles bisherige in den Schatten stellen – starke Pureplayer wie Nel, Plug Power oder ITM Power mit Chancen. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wie beispielsweise thyssenKrupp, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Nel Plug Power ITM Power Elringklinger PNE – TotalEnergies und Air Liquide planen 100 H2-Tankstellen. Vor 9 Monaten gab es aus ähnlicher Konstellation einen Auftrag für Nel. Und diesmal?

Nel Aktie hat mittlerweile die 1,60 EUR überwunden – allein im Januar stieg die Aktie der Norweger um über 18%. Seit den beiden Top-Meldungen „rund um den Habeck-Besuch“ in Heroya gab es keine operativen Meldungen mehr aus Norwegen. Wäre langsam wieder Zeit? Würde zumindest die Kursentwicklung stützen. Während seit der Veräusserung der Beteiligung Nel’s an Hyon AS die Hoffnungen auf Aufträge für die geplante H2-Hafeninfrastruktur eher geschwunden sind, macht eine andere Meldung diese Woche Hoffnung. Wasserstofftankstellen sind zwingend erforderliche Verteilstellen eines flächendeckenden Wasserstoff-Infrastrukturnetzes.

Während vor zwei Tagen Plug Power (ISIN: US72919P2020), der direkte Elektrolyseur-Konkurrent Nel’s, für seine „pedestial customers“ in Europa und deren Logistikcenter, die mit wasserstoffbetriebenen Gabelstaplern ausgestattet werden sollen, die französische Hydrogen Refueling Solutions SE (ISIN: FR0014001PM5) mit der Lieferung von 4 Wasserstofftankstellen in 2023 und optional 10 weitere Stationen innerhalb der nächsten 24 Monate beauftragte, sieht es für Nel’s Tochter Nel Hydrogen Fueling bei einem wesentlich grösseren Happen besser aus.

TotalEnergies und Air Liquide schmieden Wasserstoff-Tankstellen Joint Venture mit 100 neuen H2-Tankstellen europaweit. Nel mit Chancen?

Die beiden Konzerne planen derzeit bereits 2023 die Verträge so weit „rund zu haben“, wie am Donnerstag mitgeteilt, dass mit dem Aufbau von 100 Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Europa begonnen werden kann. Unter dem Markennamen Total soll in den kommenden Jahren in Frankreich, den Beneluxländern und Deutschland soll so ein H2-Netzwerk entstehen. Und warum könnte Nel’s Tankstellentochter heir gute Chancen bei der auftragsvergabe haben? Hier muss etwas ausgeholt werden.

Am 21.03.2022 konnte sich Nel Hydrogen Fueling über einen Auftrag des französischen Wasserstoff Joint Ventures Hysetco freuen: Mehrere Wasserstofftankstellen-Module vom Nel-Typ „H2StationTM“ sollten an der künftigen Hysetco-Station in Le Bourget noch 2022 in Betrieb genommen werden. Spannend wird dieser Auftrag für die Zukunft, wenn man sich die Mitglieder des damaligen Auftraggeber-Konsortiums ansieht: An dem Wasserstoff Joint Venture Hysetco sind neben STEP (Société du Taxi Electrique Parisien)Toyota und Kouros nämlich auch AIR LIQUIDE und – seit Mai 2021 – TotalEnergies mit 20%. HIER EINZELHEITEN ZU DEN CHNACEN NEL’S UND WELCHE CHANCEN NEL AUS DER KOMBINATION AIR LIQUIDE UN DTOTALENERGIES ERWACHSEN – HIER.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de