H2-Update-KW24: Kursachterbahn wohin bei Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power ITM Power. Analysten, Shorts, News.

Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power ITM – Aktien mit Wasserstoffinteressen letzte Woche gab es kaum Meldungen aus dem Sektor trotzdem zeigten die Wasserstoffs starke Kursbewegungen. Die allgemeine Börsenschwäche schlug gerade bei Growth-Werten besonders zu, am Freitag mit Erholungstendenzen..

Und wie berichtet tritt beispielsweise mit dem Volkswagen Konzern ein Player auf den Markt, der mit der Ansage einen „Marktführer“ für die Produktion von PEM-Elektrolyseuren förmlich aus dem Boden zu stampfen – mit 500 Mio EUR, natürlich Anbieter wie Nel oder ITM Power nervös machen kann. Und selbst eine Plug Power oder eine Bloom Energy sehen gegenüber der Finanzkraft eines Volkswagen-Konzerns relativ schwach aus.

Wie geht’s weiter mit Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power ITM – Alle auf dem Sprung, alle noch nie Geld verdient, stossen auf politischen Rückenwind und aufwachende Konzerne, die „auch was“ vom offensichtlich ziemlich gross werdenden Kuchen haben wollen. Eine n achrichtenarme Woche bei den Wasserstofffwerten lässt Zeit für einen Blick auf die Pure-Top-Player, deren Analysteneinschätzungen, Kursverlauf, Shortstatus und anstehende Termine:

Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power ITM Power – Freitag Erholung verpasst wegen Anstieg der Shortquote um 10%, neuer Seller am Markt

Nel Asa (ISIN: NO001008123) macht Verluste und ob sich das jemals ändert hängt davon ab, dass die ehrgeizigen Wachstumspläne des Managements erfolgreich umgesetzt werden können. Neben einer kommunizierten Pipeline potentieller Projekte von aktuell 22 GW sprach Jon Andre Lokke zuletzt von einem Ausbau der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten auf 10 GW. Das bei einer aktuellen Produktionskapazität von 500 MW in Heroya und vielleicht 30 MW in den USA. Dazu suche Nel gerade einen Standort in Europa zum Aufbau einer Produktionslinie mit 500 MW Kapazität, angelockt vom EU-Kommissar Breton, der regulatorische und finanzielle Hilfestellungen für die Verzehnfachung der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten in Europa bis 2025 in den Raum stellte.

Natürlich ist eine solche „Growth-Aktie“ in der derzeitigen Börsenlage „angreifbar“, von den Abgaben nervös werdender Anleger besonders betroffen. Das traf und trifft die ganze Wasserstoffbranche. Aber während eine Plug Power, NIKOLA, Ballard Power oder eine Bloom Energy Ende der Woche am Freitag kräftige Erholungstendenzen zeigten mit Plus 11,9 %, 8.9%, 6,16% bzw. 6,1%, blieb eine Nel auffällig zurück: Plus 4,2 %. Klar, ein schöner Anstieg, aber weitaus geringer als in der Peer-Group. Weshalb? Vielleicht liegt es daran: Neuer Leerverkäufer diese Woche aktiv bei „Nel“ – lässt die Quote meldepflichtiger Shortpositionen um über 10% „anspringen“

Analysten – durchschnittlich HOLD

Nel erfreut sich grosser Aufmerksamkeit bei den Analysten für ein Unternehmen aus Norwegen mit gut 70 Mio EUR Umsatz.. Von 10 Analysten gibt es durchschnittlich ein HOLD mit einem durchschnittlichen Kursziel von 13,0 NOK. Die letzten Updates: Royal Bank of Canada hat ihr Kursziel für Aktien von Nel ASA von 24,00 auf 23,00 NOK gesenkt und das Unternehmen in einem Bericht vom 12. Mai mit einem „OUTPERFORM“-Rating bewertet. JPMorgan Chase & Co. senkte sein Kursziel für Aktien von Nel ASA von 11,40 auf 11,10 NOK und stufte das Unternehmen in einem Bericht vom Mittwoch, dem 18. Mai, als „UNDERWEIGHT“ ein. Sanford C. Bernstein startete am 18.05.2022 mit dem Coverage der Nel ASA . Und sie gaben dem Unternehmen ein „OUTPERFORM“-Rating. Schließlich senkte die Citigroup die Aktien von Nel ASA in einem Bericht vom 12. Mai, von einem „BUY“-Rating auf ein „NEUTRAL“-Rating.

Anstehende Termine

Am 11.08.2022 werden die Q2-Zahlen der Norweger veröffentlicht.

Shortratio – plötzlicher Anstieg.

Eine neue Shortpositon von 0,5 % des Aktienkapitals wurde Donnerstag durch Worldquant LLC. aufgebaut, eventuelle Erhöhungen von Freitag werden erst Montag transparent. Und im relativ illiquiden Handel der Nel Aktie – Days to cover Ratio am Freitag auf 14,1 Tage erhöht – können diese 0,5 % durchaus zumindest kurzfristig Anstiege bremsen. Übrigens die Days-to-cover-Ratio steht für die benötigte Zeit um alle gemeldeten Shortpositionen bei durchschnittlichen Handlesvolumina einzudecken. Für Nel-Long investoren ist wenigstens diese Ratio günstig – bei einer denkbaren Kursgegenbewegung – ist die relativ hohe Days-to-cover Ratio von 14,1 Tagen der derzeit gemeldeten Shortpositionen. Denn es bedeutet ein hohes Risiko für Shorts bei plötzlich ansteigenden Kursen in einem relativ illiquiden Markt sich eindecken zu müssen. Dass würde eine „überraschende“ Gegenbewegung beschleunigen. Um nicht das oft gebrauchte Wort vom Short-Squeeze-Szenario zu gebrauchen.

Seit vielen Wochen hielten einige Hedgefonds an meldepflichtigen – ab 0,5% des Aktienkapitals gegenüber norwegischen Aufsicht – insgesamt 4,83 %. Daneben die – erfahrungsgemäss – noch höhere Zahl nicht meldepflichtiger Shortpositionen.Und letzten Freitag machten die Shortpositionen, trotz bereits kräftig gefallener Kurse einen Sprung nach oben auf 5,33 %. Wollten Leerverkäufer die Erholungstendenzen der Aktie ausbremsen? Spannend.

Auch wenn am 15.10.2021 die meldepflichtigen Shortpositionen in Nel einen wesentlich höheren Stand erreichten mit einer Shortquote von 9,94 % und das bei einem Schlusskurs von 13,63 NOK, so „stört“ auf jeden fall der neuerliche Anstieg, insbesondere wenn jetzt weitere Erhöhungen folgen sollten.

Letzte Unternehmens-Meldung

Glencore Auftrag am 02.062022 für Nel Asa. Interessante Entwicklung, möglicherweise Nel betreffend: Für 8-GW Elektrolyseur-Magellans-Projekt wurde zueltzt Wood beauftragt, der mit Nel im Bereich Elektrolyseur-Anlagen-Maachbarkeits-Studien zusammenarbeit.

Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de



Nel Plug Power Bloom Energy Ballard Power ITM Power – Wenig News, kleinteilige Aufträge, viele Pilotprojekte Ballard Power steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Aber diese Worte kennt man seit langer Zeit von den Kanadiern. Und die zuletzt veröffentlichten Quartalsergebnisse konnten nicht wirklich begeistern, aber Ballard Power’s Florian Chapalain hat zu Fitfor55 und auch zu REPowerEU im Ballard Firmenblog interessante Ansichten geäussert.

Und für Ballard Power sind die langsam sich füllenden Orderbücher der H2-Bushersteller ein wichtiges Signal. Damit verbunden natürlich auch Aufträge für entsprechende Brennstoffzellen. Noch ist man jedoch weit von den „zehntausenden im Linienverkehr eingesetzten Bussen“ allein in Europa entfernt, die decarbonisiert werden sollen. Wobei sich wohl auf „kurzen und mit geringen Höhenunterschieden Strecken“ sich die Elektrobusse durchzusetzen scheinen und für Überlandverkehr, anspruchsvollere Streckenführungen und weitere Linienführungen sich eher die Wasserstofflösungen durchzusetzen scheinen.

Analysten – „HOLD“, aber über 100% Potential bis zum durchschnittlichen Kursziel. Schwächere Einschätzung gegenüber „vor 12 Monaten“

Die Aktie von Ballard Power wird von 16 Analysten gecovert. Und es gibt im Schnitt ein HOLD mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12,46 USD. Die letzten Updates: Am 08.06. startete Piper Sandler das Coverage mit SELL und einem Kursziel von 5,00 USD. Und KeyCorp bestätigte am 02.06.ihr „SECTOR WEIGHT“. Am 10.05. reduzierte Raymond James das Kursziel für die Aktie auf 9,00 USD von 14,00 USD – mit „OUTPERFORM“ und am selben Tag reduzierte auch National Bankshares das Kursziel auf 13,00 USD (von 14,00 USD) ebenfalls mit weiterhin „OUTPERFORM“. Insgesamt kann man feststellen, dass die Analysten negativer für die Aktie eingestellt sind, als noch vor 12 Monaten: Damals waren 8 BUYs (aktuell: 5), 8 HOLD’s (aktuell 5) und aktuell kommen drei SELL hinzu.

Anstehende Termine Am 3.08.2022 plant neben Bloom Energy auch Ballard Power die Ergebnisse für Q2 zu veröffentlichen.



Shortratio – 11,93% ist hoch. Sehr hoch beim aktuell erreichten Kursniveau. 11,93 % Shortpositionen auf die Ballard Power Aktie. Aufgrund des Handelsvolumens in der Aktie wäre diese relativ hohe Shortposition innerhalb von 6,4 Tagen „am Markt zu decken“. Das heisst, wenn alle Shorts auf der Käuferseite auftreten würden und keine anderen Käufer am Markt aktiv wären, könnten alle Shortpositionen innerhalb von 6,4 durchschnittlichen Handelstagen eingedeckt werden.

Bitcoin Samstag Richtung 19.000,– USD. Bitcoin Group oder Northern Data werden billig? Oder besser Hände weg? Glaubensfrage. Heidelberger Druck Aktie unter „Druck“, aber der Hoffnungsträger E-Ladetechnik wird jetzt „eigenes“ Unternehmen und ist so Erster Schritt zur Werthebung? Insgesamt rund 206 Mio USD wurden durch Leerverkäufe derBalalrd Power Aktie erlöst, also auch ungefähr ein mögliches „Eindeckungsvolumen“ in ähnlicher Grössenordnung steht im Raum. Das würde bei extrem gegenläufiger Kursentwicklung – also steigenden Kursen – zu einer extremen Beschleunigung einer solchen Entwicklung (Short Squeeze) führen können. Nach der Beinahepleite des Hedgefonds Melvin Capital mit seinen Gamestop-Shortpositionen sind definitiv die Compliancevorgaben respektive die Vorgaben der Risikoabteilungen verschärft worden, um „nicht-tragbare“ Verluste auszuschliessen. Was die Schwelle einer „Zwangseindeckung“ reduziert hat.



Letzte Unternehmens-Meldung