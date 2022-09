H2-Update: ITM Power Aktie abgestraft. 5 GW-Pläne in Luft aufgelöst, hohe Burnrate und CEO geht…

Schaut man sich den Chart der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, fragt man sich, was passiert ist. Natürlich – die Zahlen für das am 30.04.2022 beendete Geschäftsjahr waren eigentlich bekannt – vorläufig halt. Aber heute verabschiedete sich ITM Power nicht nur von hochfliegenden Kapazitätsausbauplänen, sondern auch vom langjährigen CEO – wobei dieser selber weg will. Weg vom Chefposten zumindest – schlechtes Timing inclusive.

Eigentlich sieht es auf den ersten Blick bei ITM „gar nicht so schlecht aus“ – „Orderbuch“ – definiert neben vertraglich vereinbarten Aufträgen auch „in Verhandlung“ oder „in Aussicht“ um 79% auf 755 MW zum Geschäftsjahresende (30.04.2022) erhöht. Und konkret vertraglich „rund“ waren 77 MW „Produkte in Produktion“, die aber teilweise noch nicht abgerechnet werden konnten – Problematik Leuna. Und die Bilanzzahlen zeigen eine hohe Burn-Rate und eben nicht die erwarteten oder erhofften Umsatzsteigerungen:

„Wir waren enttäuscht, dass die Erlöse aus dem Leuna-Projekt nicht unterjährig realisiert wurden und sich in das nächste Geschäftsjahr verzögern.“ – so das Management zu den in der Bilanz „fehlenden“ Umsatzzuwächsen. Hierbei hat sich der Bruttoverlust im Laufe des Jahres ebenfalls vergrößert, was auf erhöhte Kosten für vertragliche Zusagen zurückzuführen ist, von denen ein Großteil mit der Verbesserung von Anlagen oder Technologien der ersten Generation verbunden war.

Produktionskapazitätsstrategie -“ Wir ändern unsere Ambitionen für den Zeitpunkt unseres Ziels auf 5 GW Produktionskapazität.“ – so kann man Scheitern „nett verpacken“. Angesichts des aktuellen Geschäftsklimas und der Kostensteigerungen hat das ITM Management, die Pläne zur Eröffnung einer zweiten britischen Fabrik im Aviation Park überprüft. Und das ergbenis ist ernüchternd:Die geplante Erweiterung der Gesamtkapazität im Bessemer Park auf kurze Sicht auf bis zu 1,5 GW bedeute eine bessere Kapitalnutzung mit entsprechend verbesserten mittelfristigen Cashflows als der Neubau im Aviation Park. Die verfügbare Jahreskapazität im Bessemer Park werde in den nächsten sechs Monaten auf rund 700 MW hochgefahren. Die Fabrik werde so umkonfiguriert, dass der letzte Teil der Erweiterung auf 1,5 GW innerhalb der nächsten zwei Geschäftsjahre erreicht werden soll, aber auf innerhalb von acht Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Erweiterungsentscheidung treffen, beschleunigt werden könnte.

ITM Power Guidance – Schatten, Vision der 5 GW-Kapazität weg – klar, dass es runter ging

Umsatzerwartung zwischen 23 und 28 Mio GBP – Auslieferungen von 48-65 MW geplant. Bereingte (!) Verluste von 45 bis 50 Mio GBP bei Investitionen von 30 bis 40 Mio GBP. Und eine „Cash burn“ von 110-135 Mio GBP – erläutert als „Cash burn is a non-statutory measure the directors use to monitor the Group, and is calculated by deducting from annual cash flow the effects of any equity fund raise after costs.“ Visionär sieht anders aus – Growth auch…

ITM Power CEO will weg vom Chefposten – nicht gut für die ITM Aktie

Dr. Graham Cooley nutzte die Vorlage der Zahlen, um mitzuteilen, dass er seinen CEO-Posten nach 13 Jahren räumen will. ITM Power sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger und Cooley werde die Position bis zur Bestellung eines neuen „Chef’s“weiter ausführen – erinnert an Lokkes Abgang bei Nel.

Graham Cooley, CEO ITM Power, ist überzeugt: “There is only one net zero energy gas that can replace methane to help the world address climate change. Green hydrogen can also help to deliver energy security and contribute to food security through the production of green ammonia for fertilisers. These abilities have become very powerful drivers for our business as governments seek to accelerate the share of intermittent renewables in their countries’ energy mix to address dependence on weaponised gas supply from Russia. Over the last nine months, as the prices of methane and fertiliser have increased, green hydrogen has achieved first parity and then become cheaper in many cases than producing these commodities from gas feedstocks.“

Und auch vom Unternehmen gibt sich der noch-CEO überzeugt: “In and since our last financial year, ITM Power has completed a transformational fund raise, won our first project for green ammonia, further developed our technology and production systems and set out a path that will enable us to remain a world leader in electrolyser manufacture. I believe the next twelve months will see the benefits of our position becoming even clearer as governments urgently address their dependence on methane.”