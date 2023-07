H2-Update – H2 produziert in Deutschland oder importiert? Überraschende Analyse. News ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power, Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter.

ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power, Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter mit News seit dem letzten H2-Update. Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer, Pureplayer und Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Und „grüner Wasserstoff“ als Konkurrent für die klassischen Energieträger ist einen grossen Schritt näher an einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation. Letzte Woche ging es um einen effektiven Marktplatz für grünen Wasserstoff in Leipzig, der im entstehen ist, diese Woche überraschen Ergebnisse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, die im Rahmen einer Analyse von 12 Studien – veröffentlicht seit 2021 – Aussagen über die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland hergestellten Wasserstoffs gegenüber importierten machen.

Aktien KW 26 DAX 16.147 Punkte. Kommt Sommerloch oder-hoch? Evotec, Nel, Masterflex, Formycon, Plug Power, Wolftank, Synlab, Mutares, PNE, Hamborner, Fuchs Petrolub, Enapter, Everfuel,… Evotec Formycon Apontis – drei Meldungen „aus der Pipeline“. Gemeinsam ist die geringe Kurswirkung. Zu recht? Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sollte weniger an Importe von „green hydrogen“ denken, sondern heimische Produktion bevorzugen. Günstiger als Schiffstransporte… Die Bundesregierung wird in den kommenden Tagen ihre überarbeitete Nationale Wasserstoffstrategie vorstellen. „Es spricht vieles dafür, dass die Ampelregierung dabei verstärkt auf grünen Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien setzen muss“, betont Christian Mildenberger, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW), „denn heimischer grüner Wasserstoff ist wettbewerbs- und konkurrenzfähiger als erwartet im Vergleich zu den Importen, die im Mittelpunkt der Beschaffungsstrategie der Bundesregierung stehen.“

Mildenberger verweist auf eine neue Untersuchung, mit der der LEE NRW das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH beauftragt habe. Bereits im Spätherbst 2020 habe der LEE NRW das Wuppertal Institut zusammen mit dem Beratungsinstitut DIW Econ die „Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur heimischen Erzeugung“ untersuchen lassen. Das Update der Wasserstoff-Studie, das den Blick vor allem auf das Jahr 2030 und darüber hinaus richte, bestätige die Vorteile von grünem Wasserstoff aus heimischen erneuerbaren Energien, insbesondere wenn man die Bewertung aus einer ganzheitlichen Systemperspektive betrachte.

„Die Stärkung einer heimischen, grünen Wasserstoffwirtschaft ist nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Wertschöpfung im eigenen Land sinnvoll. Mit dem Import von Wasserstoff sind nicht zwangsläufig Kostenvorteile verbunden“, sagt Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts. Die neue Studie des Wuppertal Instituts zeiet zudem, dass blauer Wasserstoff auf Basis von Erdgas nicht die erhoffte Übergangslösung darstelle. Größere Mengen an blauem Wasserstoff würden aus heutiger Sicht nicht vor dem Jahr 2030 verfügbar sein, da die notwendigen Produktionsanlagen und Transportleitungen noch gebaut werden müssten. Aus langfristiger Sicht bestehe das Problem, dass eine vollständige CO2-Neutralität aufgrund der begrenzten Abscheiderate bei der Herstellung aus Erdgas nicht erreichbar sei.

Für eine stärkere nationale Erzeugung von grünem Wasserstoff als bisher geplant spräche laut der Untersuchung ein weiteres Argument: Die zu erwartenden Produktionskosten für grünen Wasserstoff hierzulande seien laut den aktuellen Studien im Vergleich zur ersten Publikation weiter gesunken. Sie lägen meist unterhalb der Importkosten von Wasserstoff, der per Schiff zu uns kommen soll und seien in vielen Fällen auch konkurrenzfähig zum Import von Wasserstoff per Pipeline. Metaanalyse zu Wasserstoffkosten und -bedarfen für die CO2-neutrale Transformation : Studie für den Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE NRW), von Frank Merten und Alexander Scholz. HIER.



Wasserstoff steht am Anfang…

… und jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Die grossen Projekte beginnen kommen zu den Momenten der Investitionsentscheidung, zur Vergabe der „grossen Aufträge“ an die Unternehmen des Wasserstoffsektors. Seit dem letzten H2-Update ist einiges passiert: ThyssenKrupp nucera findet bei m Platow Brief keine Begeisterung, Dazu Nel mit einem Grossauftrag, der nicht durchschlug. Plug Power mit einem Auftrag von HOPE. Ebenso freuten sich Enapter und auch Wolftank-Adisa über Aufträge. Und Nikola hat wenigstens eine Baustelle weniger, während Everfuel eine zweite Baustelle aufmachen musste – bevor das Grounding geklärt werden konnte.

ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power, Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter – Platow findet klare Worte zum IPO. „Nicht zeichnen“.

thyssenKrupp nucera Aktie (ISIN:DE000NCA0001)– nicht zeichnen. Für den der Platow Brief ist die Aktie einfach zu teuer. Zuletzt verglichen wir die thyssenKrupp nucera und ihre operativen Eckdaten mit den bereits bekannten Wasserstoffplayern Nel und Plug Power (HIER DER nwm-BEITRAG). Und der Platow Brief betrachtet in seinem aktuellen Beitrag die operative Entwicklung der thyssenKrupp-Wasserstofftochter. Diese Wachstumsraten beeindrucken zwar, aber Platow bezieht eine klare Position: NICHT ZEICHNEN. Warum? Hier der Platow Brief mit seiner Einschätzung:



Nucera – Spannend, aber zu teuer Bis zum 5.7. können Anleger die Aktien von Nucera, der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, zeichnen. Der Angebotspreis liegt zwischen 19,00 und 21,50 Euro, wodurch der Börsenwert bei 2,4 Mrd. bis 2,7 Mrd. Euro läge. Im Vorfeld war von einer Bewertung von bis zu 3 Mrd. Euro gesprochen worden.

Nucera ist spezialisiert auf Elektrolyseanlagen, die zur Gewinnung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Vorteil der angebotenen Technologie ist die Möglichkeit, die produzierbare Wasserstoffmenge durch Montage weiterer Module kosteneffizient und flexibel steigern zu können.

Im Bereich der Erneuerbaren Energien gibt es viele auf den ersten Blick interessante Technologien, die jedoch trotz Subventionen oftmals nicht profitabel umzusetzen sind. Nucera hat in den vergangenen drei Jahren (Gj. per 30.9.) dagegen bewiesen, dass sie profitabel operieren können. So lag in den Gj. 2020 und 2021 der Gewinn bei über 20 Mio. Euro, bei einer ansehnlichen Nettomarge von im Schnitt 8%. Im Gj. 2022 schrumpfte der Gewinn jedoch auf 6 Mio. Euro bei einer Marge von nur noch 2%. Recht ordentlich war das Umsatzwachstum der vergangenen beiden Gj. von im Schnitt über 20%.

UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen regelmässig jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren

„thyssenkrupp nucera Aktie NICHT ZEICHNEN".

Sehr vielversprechend waren insbesondere die jüngsten Halbjahreszahlen des laufenden Gj.: Der Umsatz lag bei 306 Mio. Euro, was einer Steigerung von über 70% ggü. Vj. entspricht. Das EBIT war mit 13,3 Mio. bereits zum Hj. 50% über dem Niveau des gesamten vergangenen Jahres. Die Umsätze von Nucera entfallen zu 50% auf das hochmargige Servicegeschäft, das über den gesamten Lebenszyklus der Wasserstoffanlagen hinweg nachgefragt wird. Dies erhöht die Planbarkeit der Cashflows und macht das Geschäft weniger zyklisch.

Aktuell hält Thyssenkrupp an Nucera einen Anteil von 66%, die übrigen 34% sind im Besitz des italienischen Industriekonzerns De Nora. Thyssenkrupp plant, durch das IPO den Anteil auf etwas mehr als 50% zu reduzieren, während De Nora nur noch etwa 25% halten will. Insgesamt sollen Aktien im Wert von 500 bis 566 Mio. Euro platziert werden.

UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen regelmässig jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren

Die Wachstumsraten von Nucera sind beeindruckend und die bereits erreichte Profitabilität ein großes Plus. Zudem erhält der Wasserstoffmarkt massiven politischen Rückenwind in Form von Subventionen. Selbst wenn sich aber der Erfolg des 1. Hj. fortsetzt und der Umsatz für das laufende Gj. auf 600 Mio. sowie das EBIT auf 26 Mio. Euro stiege, wäre Nucera mit mehr als dem vierfachen Umsatz und dem 100-fachen EBIT bewertet. Trotz aller Fantasie ist uns dies schlicht zu teuer. dag

Wir empfehlen daher nicht, Nucera (20,50 Euro im Handel per Erscheinen; DE000NCA0001) zu zeichnen. Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

Wir empfehlen daher nicht, Nucera (20,50 Euro im Handel per Erscheinen; DE000NCA0001) zu zeichnen. Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

thyssenKrupp nucera trommelte – auffällig laut und auffällig häufig in letzter Zeit – klare Vorboten des erwarteten Börsengangs.Und jetzt entscheidet im Endeffekt das nun vorliegende Pricing darüber, wie interessant der Börsengang ist. Hierzu hat der Platow Brief eine klare Meinung. Andere sehen bei thyssenKrupp in Abstimmung mit De Nora eine eher moderate Bewertung beim IPO-Pricing. Damit noch Luft nach oben? So dass auch Erstzeichner „Spass“ an ihrem Investment haben können. Oder sind selbst die 2,4 bis 2,7 Mrd EUR überzogen, wie es Platow sieht? Für einen Konzern, der in 2023/24 einen Umsatz von „nur“ rund 1 Milliarde EUR erreichen könnte? Und natürlich Ansichtssache. Dazu könnte der Vergleich mit Nel und Plug Power vielleicht gewisse Anhaltspunkte liefern.

Chart: ThyssenKrupp Aktie | Powered by GOYAX.de

ThyssenKrupp nucera, Nel , Plug Power, Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter – Grossauftrag und die Aktie macht fast nix. Woran lag es?

Nel Aktie in Oslo gerade mal 2,75% im Plus (12,90 NOK, 10:49 Uhr), auf XETRA nahezu unverändert (1,10 EUR, 10:36 Uhr). Das hat man shcon ganz anders gesehen – nach einer Meldung, die immerhin für die Sparte „Tankstellen“ annähernd ein Auftragsvolumen im Umfang des gesamten Spartenumsatzes in 2022 bedeutet.Insgesamt 24 Mio USD Umsatz bedeutet der heute gemeldete Auftrag über die Ausstattung mit H2-Equippment von 16 Tankstellen in Kalifornien – hiervon sind allein 7 Mio USD „Kapazitätsreservierungsgebühren“. Zur Erinnerung: Die Tankstellensparte erzielete in 2022 einen Gesamtumsatz von 245 Mio NOK, umgerechnet aktuell 22,7 Mio USD. Man könnte sagen: Wow, ein ganzer Jahresumsatz zusätzlich. Lässt die Aktie doch anspringen, oder?

Warum die Meldung relativ gelassen aufgenommen wurde. Warum die Nel Aktie sich kaum regt…

Wie die Erwähnung einer „“Kapazitätsreservierungsgebühr“ verdeutlicht: Der Auftrag ist „nur“ die Umsetzung eines bereits am 20.12.2022 bekanntgegebenen „Capacity Reservation Agreement“s zwischen Nel und einem ungenannten US-Kunden. Natürlich ist ein definitiver Kaufauftrag letztendlich die entscheidende Nachricht, aber die Märkte handeln nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Auch wenn der Nel CEO Håkon Volldal von einem

„Gamechanger für die Fueling Sparte“ der Norweger

spricht, so ist einerseits die Fueling Sparte die wesentlich kleinere, margenschwächere und „in der Restrukturierung befindliche“ Sparte der Norweger. Und andererseits werden die grossen Deals bei den Elektrolyseuren abgeschlossen. Hier wartet der Markt seit längerem auf die nächste grosse Order für Nel. Aber in den letzten Wochen meldete zwar thyssenKrupp nucera einen 700 MW Auftrag und eine „Kapazitätsreservierung“ im“ oberen Hundert MW-Bereich“, aus Norwegen jedoch nur Funkstille. Nicht einmal im zweistelligen Megawattbereich, wie Plug Power mehrfach zuletzt berichten konnte, wurden Aufträge medeinwirksam akquiriert.

Zurück zum Auftrag: 16 Wasserstofftankstellen, Kalifornien, erste Auslieferung im Q4/23, Auftragsvolumen 24 Mio USD (inclusive 7 Mio USD Reservierungsgebühr), Rahmenvertrag über potentielle Auftragserweiterungen.

“This contract reflects a significant commitment to hydrogen in general, and to Nel in particular,“ sagte konkret Håkon Volldal, CEO. „This record-size contract is a game changer for our Fueling division, amplifying the positive momentum throughout the entire Nel organization as we continue to execute our bigger-better-focused strategy“. HIER EINZELHEITEN ZUM AUFTRAG – UND ÜBER DIE FUELING SPARTE IM UMBRUCH BEI NEL.



Chart: NEL Aktie | Powered by GOYAX.de

ThyssenKrupp nucera, Nel, Plug Power , Nikola, Wolftank-Adisa, Everfuel, Enapter – HOPE für Plug Power. Wegweisender Auftrag aus Europa.

Plug Power Aktie – einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten. Zuletzt nach dem Analyst Day mit einem Zwischenhoch – wieder schwungvoll über 10,00 USD, ja zwischendurch wieder fast bei 12,00 USD. Dann wieder in den letzten Tagen Bonjour Tristesse. Zinsängste tun Growth-Aktien nicht gut. Dass müssen auch die Anleger bei Plug Power schmerzlich erfahren. Bis heute war operativ seit dem zuletzt bestätigten 1,4 Mrd USD Jahresumsatz-Ziel für 2023 nichts neues zu vermelden und so bröckeln die Kursgewinne der letzten Wochen langsam weg. Am Freitag im Schatten der wieder akuten Zinsängste im schwachen Gesamtmarkt hiess es am Ende Minus 4,96% auf 9,20 USD. Technisch sieht das nicht mehr gut aus.

Und fundamental? Bis zum 10. August, an dem voraussichtlich die Q2-Zahlen veröffentlicht werden, ist noch sehr viel Zeit. Genau das richtige Timing für die den heute errungenen Auftrag – der zeigt, dass Plug Power auch ohne IRA, auch ausserhalb der USA für grössere „Geschichten“ ins Auge gefasst wird.

HOPE – vier Buchstaben, die eine neue Ära einleiten sollen. Auch für Plug Power eine Chance. Über die 21,8 Mio USD Förderung hinaus.

Der Reihe nach. HOPE steht für „Hydrogen Offshore Production Europe„. Die Produktion von Wasserstoff direkt an der Quelle der Stromerzeugung, offshore „bei den Windrädern“. Und zu diesem Konsortium, dass die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit dieser H2-Elektrolyse auf hoher See beweisen soll, gehört Plug Power. Als Systemlieferant für die Kerntechnologie – den Elektrolyseur. Diesem HOPE-Konsortium stellt die EU-Kommission nun 21,8 Mio USD an Fördergeldern zur Verfügung – um den Proof of Concept zu erbringen.

Bau einer Offshore-Wasserstoffproduktionsanlage. Vor Ostende. Mit PEM-Elektrolyseur von Plug Power. Dieses 10-MW-Offshore-Wasserstoffprojekt mit einem Standort in der Nordsee vor dem Hafen von Ostende(Belgien) zielt darauf ab, die kommerzielle Nachhaltigkeit der erneuerbaren Offshore-Wasserstoffproduktion zu beweisen, mit dem Endziel, den Einsatz kommerzieller Großlösungen zu ermöglichen.Und Grosslösungen sind natürlich, dass, was auch Plug Power Spass machen wird.

Das HOPE-Projekt soll bis zu vier Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag auf See produzieren, der per Pipeline an Land transportiert, komprimiert und innerhalb von weniger als 30 Minuten an Kunden für den Mobilitätsbedarf und kleinere Induistrieanwendungen in Belgien, Nordfrankreich und den südlichen Niederlanden geliefert werden soll – in einem 200-Meilen-Radius. HOPE ist das erste Offshore-Projekt dieser Größe weltweit, das mit der tatsächlichen Umsetzung beginnt. Die Produktionseinheit sowie die Export- und Vertriebsinfrastruktur sollen Mitte 2026 in Betrieb gehen. HIER EINZELHEITEN ZUM PROJEKT – WAS ANDY MARSH DAZU SAGT – HIER MEHR ZU PLUG POWER.

Egal wie viele Produktoffensiven Plug Power liefert. Entscheidend werden neue Grossaufträge für den Aktienkurs sein. Und ob man irgendwann auch mal die Erwartungen an die „nächsten“ Quartalszahlen erfüllen kann. Plug Power Aktie. Billiger Einstieg oder ewiger Verlustbringer ohne Perspektiven? Meinungssache. Diese Woche hinterlässt ein zwiespältiges Bild: Für die einen hat Plug Power geliefert, Visionen genährt und durch Aufträge/Produkte unterlegt, für die anderen erfüllte Andy Marsh die hochgetriebenen Erwartungen nicht, weil ein Grossauftrag fehlte. Weil die vorgestellten Verträge, Produkte erst in 2024 richtige Bilanzrelevanz entfalten werden und in 2023 erst „in den Startlöchern“ stehen. Einig kann man darin sein, dass Plug Power bei den nächsten Quartalszahlen ein kräftiges Wachstum hinlegen muss, um die Erwartungen an 1,4 Mrd USD Jahresumsatz zu bestätigen. Denn hinter diese Zahl kann Andy Marsh nicht mehr zurück – es sei denn, er will vollends sein Gesicht verlieren. Ob der Kursschub reicht bis zu den Quartalszahlen die Aktie über 10,00 USD zu halten? Diese Frage kann man nun mit einem klaren NEIN beantworten. Es fehlen die grossen News, um die Aktie nach vorne zu bringen oder über 10,00 USD zu halten. Oder müssen die Anleger jetzt wirklich bis zum 10. August warten? Heute gab es wieder einen schönen Beweis, dass Plug Power technologisch vorne mitspielt, ob das dem Markt reicht? Einzig gewiss: Quartalszahlen werden wieder mit Hochspannung erwartet werden. Und können zu Ausschlägen in beide Richtungen führen…



Chart: Plug Power Aktie | Powered by GOYAX.de