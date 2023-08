H2-Update – Grossbritannien Förderbescheide 250 MW, in Q4 die nächsten 750 MW. Aufträge winken. News bei Plug Power, Ballard Power, ITM Power, Everfuel und Nel.

Plug Power, Ballard Power, ITM Power, Everfuel, Nel – News von den Wasserstoff-Aktien diese Woche. Dazu diese Woche ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Grossbritannien – 250 MW H2-Förderbescheide bewilligt, im Q4 folgen weitere 750 MW Förderbewilligungen. More to come.Vorne dabei sein. Und so wird „grüner Wasserstoff“ als Konkurrent für die klassischen Energieträger mit immer weiteren Schritten zu einer marktwirtschaftlichen Alternative:. Zuletzt in Deutschland Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie mit 10 GW Elektrolyseur-Kapazität allein in Detuschland ab 2030 als Zielvorgabe – Verdopplung. Und dann die Einigung der Bundesregierung mit der EU für die Leitplanken des Aufbaus von Gaskraftwerken H2-ready bzw, direkt auf Wasserstoffbasis. Längst gibt es einen Wettkampf der grossen Wirtschaftsblöcke um den „Ersten der Wasserstoffindustrie“ – letzte Woche ging es um China. Diese Woche zeigt Grossbritannien, dass man die angekündigten 5 GW Elektrolyseurkapazität von insgesamt 10 GW CO2-armer Energieerzeugungskapazität bis 2030 ernst nimmt.

Hydrogen Business Model / Net Zero Hydrogen Fund erste Gelder freigegeben – bringt diverse Projekte zur Inevstitionsentscheidung – Aufträge für die Wasserstoffplayer garantiert.

Im Rahmen der sog. „Hydrogen Allocation Round 1 (HAR1)“ werden Projekte mit 250 MW Wasserstoffelektrolyse ermöglicht. Denn bis heute gilt noch: Ohne Subventionen ist H2-Elektrolyse nicht wettbewerbsfähig. Die über England, Schottland und Wales verteilten Projekte sollen bis 2025 operativ werden und decken neben dem offiziell geförderten Volumen insgesamt 408 MW Elektrolyseurkapazität ab.

Bei den in der ersten Runde berücksichtigten Projekten sind u.a.Hygen’s Bradford Low Carbon Hydrogen, Phillips 66’s Gigastack Projekt, bp’s HyGreen Teesside oder H2 Energy und Trafigura’s West Wales Hydrogen Project – Phase 1. Bekannte Namen, die teilweise schon mit „bekannten“ wasserstoffpureplayern in Verbindung stehen. Gespannt kann man auf die konkreten Aufträge aus diesem Förderpaket sein. Wird ITM Power das Heimspiel bestimmen? Oder andere europäische Anbieter, wie thyssenKrupp nucera oder Nel, die in diesem Zusammenhang auch schon genannt wurden.

Im Q4 kommt ein noch dickeres Paket

Das UK Department for Energy Security and Net Zero das alle im Rahmen von HAR1 nicht berücksichtigten Projekte aktualisierte Anfragen für die zweite Verteilungsrunde – dann über insgesamt 750 MW – die im Q4/2023 entsprechende Zuteilungen ermöglicht.

Wasserstoff steht am Anfang…

… und jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Seit dem letzten H2-Update ist einiges passiert: Plug Power’s Aktie im beinahe freien Fall. Was spricht für eine Erholung des Kurses, was dagegen.Und ITM Power setzt auf Kooperationen und lenkt 28 Mio GBP ins Kerngeschäft um. Während Ballard Powers Aktienkurs traurig aussieht, kann Newflyer die ersten H2-Busse nach Las Vegas ausliefern – Rahmenvertrag über 107 FCEV-Busse mit RTC. Dazu die laufende Ausschreibung in Rom – 30 FCEV-Busse werden gebraucht, Solaris mit Chancen? Bei Everfuel wird das Grounding zur Neverendingstory- erschreckend. Und ein Blick auf die Chancen der Nel Aktie schliesst das H2-Update in der KW 33 ab.