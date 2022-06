H2-Update: Bloom Energy macht Maranello klimaneutral. Ferrari öffnet Bloom die Türen für europäischen Markt.

Bloom Energy Montag von Biden’s Plänen befeuert, überrascht immer wieder. Erinnern Sie sich noch an Bloom Energy (ISIN:US0937121079) ’s Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Oder im Juni die Westinghouse-AKW-Kooperation für green hydrogen?

Wenig Unternehmen können ihren Einstieg in den europäischen Markt mit einem derart klangvollen Namen feiern wie heute die Bloom Energy. Ferraris Bestreben , bis 2030 CO2-Neutralität in der Fertigung zu erreichen, soll durch den Einsatz von Festoxid-Brennstoffzellen von Bloom mit einem Megawatt Leistung in Ferraris Produktionsstätte und Hauptsitz in Maranello gestützt werden.

Nur der Anfang einer nach Meinung von Bloom Energy „grösseren Geschichte“ mit Ferrari

Die Partnerschaft mit Ferrari, seit 75 Jahren „vorne dabei“ in der Luxus- und Automobilbranche, markier den Eintritt von Bloom in die Europäische Union und Italien und sei der erste Schritt in Richtung potenziell größerer Projekte zwischen den beiden Unternehmen. So weit lehnen sich die Amerikaner mit ihrer heutigen Pressemeldung aus dem Fenster,

Die effektive Brennstoffzelle von Bloom Energy wandelt Brennstoffe wie Wasserstoff, Biogas oder Erdgas ohne Verbrennung in sauberen Strom um. Durch die Festoxidplattform von Bloom wird Ferrari voraussichtlich in der Lage sein, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen in seiner Produktionsstätte zu reduzieren und gleichzeitig Kosten- und Nachhaltigkeitsvorteile zu erschließen. Die Bloom Energy Anlage arbeitet hocheffizient und soll zunächst 5 Prozent der Energie liefern, die in Ferraris Hauptsitz und Produktionszentrum in Maranello benötigt wird.

Die „Bloom Energy Server“ sollen den Gasbedarf des derzeit bei Ferrari eingesetzten Kraft-Wärme-Kopplungs-Systems (KWK) um rund 20 % senken und gleichzeitig die Emissionen reduzieren. Dies werde Ferrari in die Lage versetzen, durch Energieeinsparung bei rekordhohen Energiepreisen Kosten zu sparen, gleichzeitig die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die lokale Luftqualität zu verbessern, wobei praktisch keine schädlichen Luftschadstoffemissionen wie Schwefeloxide, Stickoxide und Feinstaub entstehen sollen.

KR Sridhar liess es sich nicht nehmen nach Maranello zu kommen

“Ferrari is a legendary trailblazer in the luxury automotive industry, and Bloom Energy commends their commitment to leading in both operational excellence and carbon neutrality across their entire value chain by 2030,” erläuterte KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von Bloom Energy. “By collaborating, we’re showcasing how energy-intensive industries, such as manufacturing, can be decarbonized through clean, reliable energy. Ferrari, like Bloom Energy, has a commitment to uniqueness, innovation, technology leadership, and continuous learning that makes them the ideal partner for Bloom’s entry into the European manufacturing landscape, where energy resilience is more crucial than ever. Bloom Energy’s fuel cell platform is a best-in-class solution for a best-in-class luxury automaker.”

Die kraftstoffflexiblen Brennstoffzellen von Bloom Energy ermöglichten es Ferrari, das Rennen in Italiens aufstrebender Wasserstoffwirtschaft anzuführen. So vollmundig die Presseabteilung Bloom Energy’s. Nach Angaben des italienischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung plane man, bis 2050 ein Fünftel seines gesamten Energiebedarfs aus Wasserstoff zu decken. Die Flexibilität der Bloom-Technologie werde es Ferrari ermöglichen, kohlenstofffreien Strom aus Wasserstoff und anderen kohlenstofffreien Kraftstoffquellen zu erzeugen.

