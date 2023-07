H2-Update – AEM-Elektrolyse als Königsweg? Fraunhofer sieht grosse Kostenvorteile, wenn… . News ThyssenKrupp, Nel, Nikola, Everfuel, ITM Power, Ballard Power, SFC Energy, Enapter.

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp, Nel, Nikola, Everfuel, ITM Power, Ballard Power, SFC Energy, Enapter mit News seit dem letzten H2-Update. Wasserstoff als Hoffnungsträger für Newcomer, Pureplayer und Traditionskonzerne, die sich in einer decarbonisierten Welt neu erfinden müssen, wenn sie wirtschaftlich relevant bleiben wollen.



Und „grüner Wasserstoff“ als Konkurrent für die klassischen Energieträger ist einen grossen Schritt näher an einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation. zuletzt ging es um einen effektiven Marktplatz für grünen Wasserstoff in Leipzig, dann überraschten Ergebnisse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, die Aussagen über die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland hergestellten Wasserstoffs gegenüber importierten machten. Und heute geht es um Aussagen in einer Fraunhofer Veröffentlichung über die Perspektiven der AEM-Elektrolyse, die derzeit von Enapter angeboten wird.

Fraunhofer in Forschungskooperation mit Neuseeländern – AEM Elektrolyse als kosteneffizienteste Lösung bei schwankender Stromzufuhr durch Nickel und Mangan?

Das Potenzial einer industriell anwendbaren AEM-Elektrolyse sei groß: Die EU-Ziele für den Energieeinsatz bei der Elektrolyse mit dem neuen Verfahren lägen für das Jahr 2030 bei etwa 48 Kilowattstunden pro Kilogramm hergestelltem Wasserstoff. Damit könnte die AEM-EL rund 80 Prozent Effizienz und damit ähnliche Werte erreichen wie die bisher etablierten Verfahren AEL und PEM-EL – bei deutlich höherer Flexibilität hinsichtlich gefahrener Lasten und Einsatzorte sowie entscheidend geringeren Materialkosten.

„Heruntergerechnet auf den entstehenden Wasserstoff liegt das Preisziel für die Anschaffungskosten des AEM-Elektrolyse-Systems bei etwa 300 Euro je installiertem Kilowatt, wohingegen die PEM-EL bei rund 500 Euro rangiert. Selbst bei der klassischen alkalischen Elektrolyse setzt man derzeit noch 400 Euro als Ziel an. Damit ist die AEM-EL die einzig ernstzunehmende Elektrolyse-Variante, was den Preis angeht“ fasst Dr. Clemens Kubeil, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Wasserstofftechnologie am Fraunhofer IFAM in Dresden zusammen.

„Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass dank der gasdichten Membran sowie des geringer konzentrierten Elektrolyts und asymmetrischen Elektrolytflusses unter großen Drücken produziert werden kann. Dadurch lässt sich sehr reiner und gleichzeitig komprimierter Wasserstoff herstellen, der leichter eingespeist werden kann. Dies wiederum ermöglicht das schnellere Hoch- und Herunterfahren und den Teillastbetrieb von Systemen – all das ist sehr interessant, wenn man eine Anwendung in den fluktuierenden Markt einbringen will.“

Hintergrund

„Derzeit sind im größeren Maßstab vor allem drei Elektrolyseverfahren im Einsatz. Technisch relevant und historisch am weitesten verbreitet ist die alkalische Elektrolyse (AEL), bei der dem Wasser zum Beispiel Kaliumhydroxid zugegeben wird. Ein Nachteil ist der geringe untere Teillastbereich, das heißt, dass bei Nutzung eines fluktuierenden Stromangebots nicht die gesamte Bandbreite als elektrische Last abgenommen werden kann. Bei der Elektrolyse mit einem Protonenaustauschmembran-Elektrolyseur (Proton Exchange Membrane, PEM-EL) wandern Wasserstoffionen in stark saurer Umgebung durch eine gasdichte Membran, die in direktem Kontakt zu den Elektroden steht (sogenannte Membran-Elektroden-Einheit oder Membrane Electrode Assembly, MEA). Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Leistungsdichte und ein sehr dynamisches Lastverhalten bei stets hoher Gasreinheit – allerdings benötigt man für die Elektroden seltene und teure Edelmetalle wie Iridium, die der stark korrosiven Umgebung standhalten, sowie teure Membranen.

Projekt HighHy: Katalysatoren für die hocheffiziente AEM-Elektrolyse

Eine vergleichsweise neue Methode stellt die Elektrolyse mittels Anionenaustauschmembranen (Anion Exchange Membran, AEM) dar. Sie vereint die Vorteile der AEL, mit ihrer hohen Langzeitstabilität sowie dem Einsatz von gut verfügbaren und kostengünstigen Metallen, mit denen der PEM-EL, also der höheren Leistung, der Anpassbarkeit an unterschiedliche Lasten und der Gasreinheit. In der industriellen Anwendung konnte sich die AEM-Elektrolyse bislang noch nicht durchsetzen, da die in ihr stattfindende Sauerstoff-Entwicklungs-Reaktion (Oxygen Evolution Reaction, OER) bei Verwendung von Nicht-Edelmetallen mit zu geringer Geschwindigkeit abläuft. Infolgedessen ist die benötigte Zellspannung der Wasser-Elektrolyse für die angestrebten Stromdichten und somit der Energiebedarf für die Wasserstoffherstellung sehr hoch.

Genau mit dieser Problematik befasst sich das Projekt HighHy: Die deutsch-neuseeländische Zusammenarbeit, die im Rahmen der »Forschungskooperation Grüner Wasserstoff mit Neuseeland« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, hat die Entwicklung von OER-Katalysatoren und in der Folge von hocheffizienten AEM-Elektrolyseuren zum Ziel. (…) Um mittels AEM-Elektrolyse grünen Wasserstoff im Industriemaßstab zu gewinnen, wollen die Forschenden im Projekt HighHy eine innovative Nickel-Mangan-Verbindung als OER-Katalysator einsetzen“ (Fraunhofer Institut, „Kostengünstig und ressourcenschonend zu grünem Wasserstoff“, Presseinformation)

Wasserstoff steht am Anfang…

… und jetzt zu den Einzelwerten eines Sektors, der laut Goldman Sachs bis 2050 einen Wert von 10 Billionen USD erreichen soll. Die grossen Projekte beginnen kommen zu den Momenten der Investitionsentscheidung, zur Vergabe der „grossen Aufträge“ an die Unternehmen des Wasserstoffsektors. Seit dem letzten H2-Update ist einiges passiert: ThyssenKrupp bekommt 2 Mrd EUR Subventionen für die Umstellung auf Wasserstoff bei der Stahlproduktion. Dazu Nel mit sehr gutem Q2 – weit über den Erwartungen. Und auch Nikola kommt weiter: genehmigtes Kapital durch Gesetzesänderung, Fortescue zahlt und vielleicht auch Trevor Milton. Dann hatte ITM Power einen Vorauftrag, der auf 100 MW-Order vorbereitet. Ballard Power kann auf Soalris zählen – und Duisburg. Und Everfuel immer noch mit dem Grounding beschäftigt. Dazu SFC Energy mit Startschuss in Indien und Enapter findet in Japan Kunden.

ThyssenKrupp, Nel, Nikola, Everfuel, ITM Power, Ballard Power, SFC Energy, Enapter – Milliarden für grünen Stahl – bewilligt. Aktie ist nicht die Summe der Einzelwerte – noch nicht?

thyssenKrupp – seit dem IPO der Wasserstofftochter Nucera findet der Traditionskonzern Aufmerksamkeit bei weiteren Anlegerkreisen. Analysten sehen Potential in der Aktie des 50,2% Nucera Aktionärs. Dazu kamen und kommen positive Entwicklungen in der maritimen Sparte, die möglicherweise eigenständiger werden soll. Um in der anstehenden Konsolidierung der Branche eine gewichtige Rolle spielen zu können. Und sogar die immer als wertmindernd betrachtete Stahlsparte, das alte Herz des Konzerns, schlägt wieder schneller. Grüner Stahl soll die Produktion am deutschen Standort wieder wettbewerbsfähiger machen – CO2-reduzierter Stahl als Wettbewerbsvorteil, als Preisdiffernzierungsmerkmal gegenüber dem weltweiten Wettbewerb. Immer wichtiger für die Abnehmer, deren CO2-Bilanzen reduziert werden müssen.

Summe der Einzelwerte ergibt thyssenKrupp? EU-Entscheid sollte Stahlsparte zukunftssicherer machen. Und wertvoller.

Mit einer Kapitalisierung von aktuell rund 2,9 Mrd EUR steht die Nucera für einen „Wert“ von knapp 1,5 Mrd EUR in den Büchern der thyssenKrupp – at the market bilanziert. Bei eine rGesamtkapitalisierung von 4,47 Mrd EUR des gesamten thyssenKrupp-Konzerns, ergibt sich „für den Rest“ ein Wert von rund 3,0 Mrd EUR. Zu wenig? Es geht hier um die Sparten Material Services mit einem Halbjahresumsatz zum 31.03.2023 von 7,1 Mrd EUR und einem EBIT von 114 Mio EUR (Vorjahr: 550 Mio EUR). Und Industrial Components mit den zwei Business Units: Großwälzlager- und das Schmiedegeschäft, die zusammen 1,39 Mrd EUR im ersten Halbjahr und ein EBIT von 99 Mio EUR. HIER ZU DEN ANDEREN SPARTEN – DEM SUBVENTIONSPAKET FÜR GRÜNEN STAHL UND WARUM DAS NUR MIT WASSERSTOO GEHT – HIER MEHR.

thyssenKrupp Aktie unterbewertet? Schaut man die Einzelteile an, dann könnte sich der Eindruck aufdrängen. Bisher galt jedoch die extrem zyklische Stahlsparte als Wertminderer. Ob das nun durch die Investitionen in grünen Stahl zumindest mittelfristig eine gewisse Mindestpreispolitik durch die“ CO2-Karte“ ermöglicht? Anzunehmen. Wie sich das auf die Zyklik des Geschäfts auswirkt? Schwer einzuschätzen. Und auch die von der ehemaligen CEO Merz intensiv verfolgte Verselbstständigung der Stahlsparte könnte die Auswirkungen der Stahlsparte auf den Aktienwert des Gesamtkonzerns reduzieren…

ThyssenKrupp, Nel , Nikola, Everfuel, ITM Power, Ballard Power, SFC Energy, Enapter – Erwartungen übererfüllt. Umsatz stark, sehr stark. Aktie erholt,

Nel hatte in der Vergangenheit öfters mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt, aber bei Vorlage der letzten Ergebnisse – Q1 – gab es aus Norwegen positive Überraschungen. Auf der ganzen Linie. Danach aber Nachrichtenflaute – Versprochenes wurde nicht geliefert.



Leider konnten die Norweger diese positive Grundstimmung für ihr Unternehmen nicht mit Leben füllen. Ausser einem Grossauftrag für die – so muss man es sagen – weniger wichtige und wesentlich kleinere Tankstellen-Sparte, gab es zwar wieder wichtige Impulse, wie zuletzt , die Förderzusage zur Weiterentwicklung der PEM-Technologie vom US-Verteidigungsminsiterium. ABER die Norweger bleiben das schuldig, was sie bei Vorlage der Q1-Zahlen grossmundig angekündigt hatten: „Nel expects to win several new large-scale orders in the coming periods.“ Dann bewegte sich doch etwas – am 14. Juli ein 20 MW-Elektrolyseru-Equipment-Auftrag für rund 9,0 Mio EUR.



Und dann Am Vorabend der Zahlen als Appetithappen vor den Zahlen – Auftrag aus Portugal für Nel. 11 Mio EUR – Equipment für 40 MW-Elektrolyseure.

Nach Börsenschluss – noch mal zur Eisntimmung auf die heute Morgen um 7:00 Uhr veröffentlichten Zahlen zum Q2 ein Auftrag über Equipment für alkalische Elektrolyseure – Auftragsvolumen rund 11 Mio EUR. Auftrag wurde erteilt vom portugiesischem Chemiekonzern Bondalti. Gestern von Håkon Volldal, CEO von Nel, zufrieden kommentiert:„Wir erleben weiterhin eine gute Dynamik für unsere Elektrolyseure und freuen uns über die Partnerschaft mit einem Qualitätsunternehmen wie Bondalti, einem spannenden Kunden, der sich für die Dekarbonisierung einsetzt“.

Hier konnte Nel von der Kooperation mit Wood, einem weltweit tätigen Ingenieur- und Consultingfirma, mit der Nel seit 2021 zusammenarbeitet, profitieren. Denn die Ingenieure aus Aberdeen waren bei der zugrundeliegenden FEED-Studie involviert. Immerhin 11 Mio EUR und eine schöne Einstimmung für die gerade veröffentlichten Zahlen.

Um 7:00 Uhr – Moment der Wahrheit für Nel -SOLL -IST. Umsatzhammer.

Und Nel liefert Umsätze, wie sie so nicht erwartet worden waren. Optimismus vom Håkon Volldal, CEO von Nel; „We continue to see positive developments due to increased production volumes and revenues from contracts with significantly improved terms,” Erstmals trug die Produktion aus Heroya, die weiter gesteigert werden soll, zu den Umsätzen wesentlcih bei.

Vorab die Erwartungen der Analysten und was Nel geliefert hat

Umsatzerwartung Q2 im Durchschnitt: 375 Mio NOK – REAL: 475 Mio NOK – plus 159% gegenüber Q2/22 – WEIT über Erwartungen.

Im Vorjahresquartal erzielten die Norweger noch 183 Mio NOK, im Q1/2023 waren es 359 Mio NOK (erwartet hatte man im Vorfeld „nur“316 Mio NOK). Un dlaut Nel haben alle Sparten kräftige wachstumsraten erzielen können.

Erwartung EBITDA minus 138 Mio NOK/ EBIT minus 171 Mio NOK – REAL: EBITDA minus 138 Mio NOK – trifft exakt die Erwartungen.



EBITDA-Grössenordnung ist „driven by high losses in Fueling, low margins on electrolyser projects signed in 2020/2021 and increased personnel expenses to prepare for large-scale project execution.“ also anlaog dem Vorquartal: hohe Verluste im Fueling-Bereich, Abarbeiten alter Aufträge mit „schlechten Margen“ aus 2020/2021 und hohe Vorbereitungskostne für laufende Ausschreibungen. Im Vorjahresquartal lag das EBITDA noch bei minus 197 Mio NOK, im Q1/2023 waren es minus 121 Mio NOK (erwartet hatte man im Vorfeld minus 235 Mio NOK

Erwartung Nettoverlust Minus 253 Mio NOK – REAL: Minus 342 Mio NOK – wesentlich durch unrealiasierte“Kursverlsute“ in Höhe von 198 Mio NOK auf gehaltene Börsenbeteiligungen (im wesentlichne Everfuel)



„Net loss of NOK -342 million (Q2 2022: -275), mainly related to loss from operations and a net negative unrealised fair value adjustment from shareholdings of NOK -198 million. The same quarter last year had a net negative unrealised fair value adjustment from shareholdings of NOK -97 million.“ Im Vorjahresquartal lag der Nettoverlust noch bei minus 275 Mio NOK, im Q1/2023 waren es minus 192 Mio NOK (erwartet hatte man minus 267 Mio NOK). Kräftig gestiegene Guthabenzinsen auf den relativ hohen Cashbestand wirkten hier kräftig mit.

Weiterhin wichtige Kennzahlen: Ordereingang im Q2 – wohlgemerkt ohne Grossaufträge ausser in der Fueling-Sparte – REAL: Ordereingang im Q2/23 erreichte 428 Mio NOK (54% Anteil Elektrolyseuranteil), ein Plus von 81 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Und das Orderbacklog erreichte zum 30.06.2023 rekordmässige 2.964 Mio NOK (83% Elektrolyseuranteil), ein Plus von 106% gegenüber dem Vorjahresquartal. Den „Aufholer“ durch den Grossauftrag aus Amerika bringt die Fueling-Sparte voran. Insgesamt: Wieder gelungen das Orderbacklog gegenüber Vorquartal zu steigern, Dynamik liess nach. Wobei die beiden zuletzt – nach Quartalsende – gemedleten Orders über 20 bzw, 40 MW hier wieder schub bringen sollten.

HIER NOCH WAS ZUR CASHBALANCE -BESONDERHEITEN -ERWARTUNGEN -KOSTEN

Nel Aktie ein Pennystock nach den Quartalszahlen? Oder steht die Nel Aktie dann für einen Wasserstoffpureplayer, der langsam beginnt die Ernte einzufahren? Keine einfache Frage…

