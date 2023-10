H2-US Hubs: Teil3. Nel, Bloom Energy, Siemens Energy, Air Liquide, Arcelor Mittal, RWE u.a. sind beim 7 Mrd. USD Jackpot für 7 US-Wasserstoffhubs dabei?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bloom Energy, Plug Power, Nel, Air Liquide, Siemens Energy, RWE, ITM Power – Wasserstoff-Aktien und Konzerne, die Grund haben könnten zu feiern bei der Nominierung der 7 Wasserstoffhubs in den USA, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von 40 Mrd USD darstellen. Mit 7 Mrd USD Incentives durch das DoE.In Teil 3 geht es heute um den Midwest und den Pacific Northwest Hub – mit Nel, Bloom Energy, Siemens Energy, ITM Power, RWE als bekannte H2-Player, diemit im Rennen sein könnten oder sind. Lang dauernde Subventionsbewilligungen bremsen den Ausbau der weltweiten Produktion und Einsatz grünen Wasserstoffs. Weltweit starke Entwicklungen mit dem ewigen „aber“. Vorne dabei sein, so gilt es für die Staaten dieser Welt. Und am Freitag dem 13.10. entschied das DoE.

Beispielsweise Bloom Energy feiert sich als direkt bei 4 von 7 Hubs Beteiligter. Nel könnte sich bei Atomstrom als Elektrolyseur-Lieferant für Constellation (Betreiber diverser Atomkraftwerke) und im DoE-finanzierten Probebetrieb durchaus in zwei der Hubs Chancen ausrechnen. Und Plug Power zelebriert seine Beteiligung am „Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2)“ mit einer breitangelegten Presseerklärung mit politischen Schwergewichten. Nikola und Ballard Power können sich als Hauptlieferanten in Kalifornien für H2-LKW oder als Brennstoffzellen-Lieferant für diverse Anbeiter von FC-Bussen über den dortigen Hub freuen – Schwerpunkt Transportinfrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge.

Indirekt Siemens Energy, RWE oder Linde/ITM Power im Rennen erfolgreich?

Dazu der am meisten genannte Gewinner – Air Liquide – der mit Siemens Energy gerade in Berlin eine Gigafactory für Elektrolyseure errichtet. Könnte für Siemens Energy indirekt ein Türöffner für den US-Markt werden. Dazu sei daran erinnert, dass die berücksichtigte Arcelor Mittal mit RWE eine umfassende Kooperation im Bereich EE-Anlagen un dWasserstoffelektrolyse geschlossen hat – würde den RWE-Standardlieferanten Linde respektive ITM Power wieder ins Spiel bringen.

Und die anderen? Viele Sieger. Vorne sind Plug Power, Bloom Energy, thyssenKrupp nucera, Air Liquide, Air Products, Nel (über Constellation, mit ?)…

Denn die am Freitag vom DOE für Wasserstoff verteilten Mittel in Höhe von 7 Mrd USD werden durch den Investitionsanteil der ausgewählten H2Hubs-Unternehmen in Höhe von mehr als 40 Mrd USD vervielfacht. Und alles FID – jetzt. Zusammen mit den Steueranreizen im Inflation Reduction Act und den laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogrammen diverser Regierunsgstellen sollte die Auswahl der H2-Hub-Standort dazu beitragen, Investitionen des Privatsektors in sauberen Wasserstoff voranzutreiben.

DoE mit Visionen, die real werden. Geld entscheidet.

“Unlocking the full potential of hydrogen—a versatile fuel that can be made from almost any energy resource in virtually every part of the country—is crucial to achieving President Biden’s goal of American industry powered by American clean energy, ensuring less volatility and more affordable energy options for American families and businesses,” sagte U.S. Secretary of Energy Jennifer M. Granholm. “With this historic investment, the Biden-Harris Administration is laying the foundation for a new, American-led industry that will propel the global clean energy transition while creating high quality jobs and delivering healthier communities in every pocket of the nation.”



Und the winners are… Mit den involvierten Unternehmen. Neben Plug Power, Bloom Energy, thyssenKrupp nucera, Air Liquide, Air Products, Nel,… gibt es noch einige andere.

… in alphabetischer Reihenfolge (ausführlicher HIER DIE OFFIZIELLE DOE DARSTELLUNG). IN TEIL 1 ging es um die Wasserstoffhubs in der Appalachenregion und in Kalifornien – mit Plug Power, Nikola, Ballard Power, thyssenKrupp nucera, Airproducts. Und IN TEIL 2 ging es um Texas, den Heartland Hub und dern Mid-Atlantic Hub – mit Nel, SiemensEenrgy, Air Liquide, Bloom Energy. Und in Teil 3 folgen die letzten beiden Wasserstoffhubs und deren „begünstigte Firmen“.

Midwest Hydrogen Hub (Illinois, Indiana, Michigan) — beteiligt Air Liquide, ArcelorMittal (damit indirekt RWE/Linde/ITM Power?), bp, Bloom Energy, BorgWarner, Constellation Energy (und damit Kooperationspartner Nel?), Cummins, Rolls-Royce, Ameren, NiSource…

Der Midwest Hydrogen Hub liegt in einem wichtigen Industrie- und Transportkorridor der USA und wird die Dekarbonisierung durch strategische Wasserstoffnutzung ermöglichen, darunter Stahl- und Glasproduktion, Stromerzeugung, Raffination, Schwerlasttransport und nachhaltiger Flugtreibstoff. Dieser H2Hub plant die Produktion von Wasserstoff durch Nutzung vielfältiger und reichlich vorhandener Energiequellen, darunter erneuerbare Energien, Erdgas und kostengünstige Kernenergie. (Fördersumme: bis zu 1.0 Mrd USD) – PROJEKTWEBSITE –

Constellation, Arcelor Mittal, Air Liquide – Namen die bekannte Player ins Geschäft bringen könnten. Nel, Siemens Energy, ITM Power, RWE, Linde…

Dazu sei daran erinnert, dass die berücksichtigte Arcelor Mittal mit RWE eine umfassende Kooperation im Bereich EE-Anlagen und Wasserstoffelektrolyse geschlossen hat – würde den RWE-Standardlieferanten Linde respektive ITM Power wieder ins Spiel bringen. Seit Juni 2022 in enger Kooperation. RWE und ArcelorMittal wollen bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff zusammenarbeiten: gemeinsam wollen die Unternehmen nach Flächen suchen, auf denen Elektrolyseanlagen zur Versorgung der Stahlproduktionsstandorte in Bremen und Eisenhüttenstadt gebaut werden können. Bis 2026 soll zunächst eine 70-MW-Pilotanlage errichtet werden. Langfristig beabsichtigen die Unternehmen, ihre Zusammenarbeit auf Projekte bis in den Gigawatt-Bereich zu erweitern – vorbehaltlich der Genehmigung öffentlicher Mittel.

Mit der Kombination von RWEs Expertise in Offshore-Windparks und Elektrolyseuren und ArcelorMittal als garantiertem Abnehmer des grünen Stroms und Wasserstoffs sehen die beiden Unternehmen hervorragende Chancen für eine tragfähige Partnerschaft. RWE und ArcelorMittal beabsichtigen, langfristige Abnahmeverträge für Windstrom sowie für grünen Wasserstoff abzuschließen. Dazu kommt die enge Liefer-/Kundenbeziehung zwischen RWE und Linde Engineering mit ITM Power als Hoflieferanten für Elektrolyseure – könnte im Midwest Hub spannend werden.

Und Linde als „Haus- und Hofpartner“ bei solchen Projekten/Ausbaumassnahmen sollte mit seiner Beteiligung ITM Power ein grosses Stück der erst langsam in Fahrt kommenden Grossaufträge in die Bücher bekommen. ITM Power könnte hierbei verhältnismässig die grössten Unternehmens-Impulse erhalten. Spannende Zeiten.

Bloom Energy, Plug Power, Nel, Air Liquide, Siemens Energy, RWE, ITM Power

Nach dem RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung könnte ITM Power neben dem 100 MW Vorvertrag durchaus weitere Grosssaufträge vertragen.

Pacific Northwest Hydrogen Hub (Washington, Oregon, Montana) — beteiligt Amazon, bp, Plug Power

Der Pacific Northwest Hydrogen Hub plant, die reichlich vorhandenen erneuerbaren Ressourcen der Region zu nutzen, um sauberen Wasserstoff ausschließlich durch Elektrolyse zu produzieren. Der erwartete breite Einsatz von Elektrolyseuren wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Kosten für Elektrolyseure zu senken, die Technologie für andere Hersteller zugänglicher zu machen und die Kosten der Wasserstoffproduktion zu senken. (Fördersumme: bis zu 1.0 Mrd USD) – PROJEKTWEBSITE –

Und in der offiziellen Projektliste findet sich eine Vielzahl von Firmen, deren Projekte jetzt eine Chance auf Finanzierung haben, zurErinnerung Plug Power hat mit Fortescue Industries eine umfassende Kooperation vereinbart:

„ The following companies have projects proposed as part of the PNWH2 Hub:

• Air Liquide Hydrogen Energy US LLC. (RWE, Linde. ITM Power wieder dabei?)

• Amazon.com, Inc. (enger Partner von Plug Power bei der Decarboniserung seiner Lagerlogisitk)

• ALA. Renewable Energy LLC (…)

• Mitsubishi Power Americas. Inc.

• Northwest. Seaport Alliance (…)

• USA Fortescue. Future Industries, Inc. (siehe unten)

• Williams Field Services Group. LLC

The PNWH2 Hub is eligible to receive up to $1 billion in federal funding over four DOE-defined development phases spanning nine years, with $20 million allocated for Phase 1. DOE will evaluate the hub’s activities and deliver go/no-go decisions at each phase .“

Und direkt eine Nummer grösser – Fortescue setzt trotz Katzenjammer weiter auf Plug Power Technik.

Plug Power wird von Fortescue Futures Industries in einem MoU zum „bevorzugten Lieferanten von 550-MW-Elektrolyseuren“ für Fortescues geplantes Gibson Island-Projekt erklärt. Und es geht bei dem MoU zwischen den beiden Unternehmen auch um die potenzielle Lieferung einer Reihe von Investitionsgütern, darunter Elektrolyseure, Verflüssiger, Tankanhänger und stationäre Speichertanks für Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff in Nordamerika, einschließlich Fortescues geplanter Phoenix-Wasserstoffanlage (30 Tonnen pro Tag (MTPD) Phase 1; 120 MTPD Phase 2).

Beide Parteien streben zudem eine weltweite Zusammenarbeit bei weiteren Großprojekten an. Im Rahmen der Absichtserklärung werden Plug und Fortescue auch Möglichkeiten für Co-Investitionen in Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff in Nordamerika prüfen. Plug und Fortescue haben mit dem ersten Diligence-Prozess begonnen, damit Fortescue eine Kapitalbeteiligung von bis zu 40 % an der Wasserstoffanlage von Plug in Texas (45 MTPD) übernimmt und Plug eine Kapitalbeteiligung von bis zu 25 % an Fortescues geplanter Wasserstoffanlage in Phoenix übernimmt.

550 MW der Hammer im Geflecht von geplanten Beteiligungen und Kooperationsprojekten.

Der geplante 550 MW (Megawatt) PEM (Protonenaustauschmembran)-Elektrolyseur-Liefervertrag für Fortescues grünes Wasserstoffproduktionsprojekt Gibson Island in Brisbane, Queensland, Australien, unterliegt den endgültigen Verhandlungen und Genehmigungen sowie der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) von Fortescue für dieses Projekt . Ein FID wird für Ende Dezember 2023 erwartet. Sobald die Anlage in Betrieb ist, wird sie voraussichtlich jährlich etwa 385.000 Tonnen grünen Ammoniak aus dem grünen Wasserstoff produzieren, der vor Ort durch die 550-MW-Wasserstoffelektrolyseanlage produziert wird.

„Der geplante 550-MW-Elektrolyseur-Deal stärkt Plugs etablierte Führungsposition bei der Bereitstellung von Elektrolyseur-Lösungen auf globaler Ebene“, sagte Andy Marsh, CEO von Plug. „Heute haben wir in unserer laufenden Beziehung mit Fortescue einen bedeutenden positiven Schritt nach vorne gemacht und uns viele Möglichkeiten eröffnet, in Zukunft gemeinsam die grüne Wasserstoffwirtschaft aufzubauen.“ Sanjay Shrestha, General Manager, Energy Solutions & Chief Strategy Officer, fährt fort: „Das Interesse von Fortescue an Investitionen in unsere grünen Wasserstoffanlagen bestätigt die Strategie von Plug, Drittinvestoren zu gewinnen, und seine wirtschaftliche Attraktivität bei der Umsetzung unserer Kapitalinvestitionsstrategie für unsere grüne Wasserstoffanlage Netzwerk durch die Einbindung von Partnern und externen Investoren.“ Mark Hutchinson, CEO von Fortescue Energy, sagte: „Plug Powers Status als bevorzugter Lieferant für das Gibson Island-Projekt ist ein weiterer Schritt zur Erfüllung unseres Ziels, in diesem Kalenderjahr eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt zu treffen.“

Bloom Energy, Plug Power, Nel, Air Liquide, Siemens Energy, RWE, ITM Power