Asia Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Asia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,132 SGD, was einem Unterschied von -12 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 0,13 SGD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Asia-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was die Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt.

Das Anleger-Sentiment für die Asia-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asia beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Asia-Aktie von -17,31 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 12 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Asia mit -11,15 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

