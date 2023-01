Guyana unterzeichnet Vertrag über intelligente Prozessautomatisierung und entscheidet sich für Decisions zur Neugestaltung von Baugenehmigungsverfahren

Virginia Beach, Virginia (ots/PRNewswire) -Die Plattform von Decisions wird dazu beitragen, das beispiellose Wachstum und die Investitionen in Guyana zu bewältigenGuyanas Ministerium für Wohnungsbau und Wasser unterzeichnete einen Vertrag im Wert von 202,9 Millionen Dollar mit Global Services Inc. zur Implementierung einer einheitlichen, maßgeschneiderten Technologielösung mit der Decisions-Plattform für intelligente Prozessautomatisierung. Die benutzerdefinierte Anwendung wird Guyanas Central Housing and Planning Authority (CH&PA) in die Lage versetzen, die Erfassung, Prüfung und Genehmigung von Baugenehmigungen zu rationalisieren. Das System soll bereits im Juni 2023 in Betrieb genommen werden.Die Decisions-Automatisierungsplattform wird die Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten beseitigen, die bei manuellen Antragsprozessen auftreten. Mit einer integrierten Schnittstelle wird CH&PA eingereichte Anträge digital verwalten, den Status eines Antrags verfolgen und vorgegebene Fristen während des gesamten Prozesses einhalten. Diese Lösung ersetzt ein System aus Papieranträgen und subjektiver, menschlicher Überprüfung. Der Einsatz von Workflows zur automatischen Überprüfung und Genehmigung von Webformularanträgen führt zu schnelleren Reaktionszeiten, einer höheren Effizienz der Abteilungen und transparenten Geschäftsvorgängen.„Mit unserer Plattform können wir genau die Prozesse entwickeln, die Guyana benötigt, um seine Abläufe zu verbessern und, was noch wichtiger ist, um Änderungen an diesen Prozessen zu unterstützen, wenn sich die Bedürfnisse des Landes weiterentwickeln", erklärt Heath Oderman, Mitbegründer und CTO von Decisions. „In dieser Zeit des beispiellosen Wachstums und der Investitionen in Guyana wird unsere Fähigkeit der Integration in die bestehenden Systeme Guyanas einen derzeit manuellen Prozess in einen transparenten Workflow umwandeln, der sofortige Ergebnisse liefern kann. Diese Lösung wird die operationelle Kapazität von CH&PA revolutionieren und die Erfahrung aller Beteiligten verbessern."Neben der Rationalisierung des Antragsverfahrens wird die Bereitstellung einer sicheren, zentralen Anlaufstelle für alle Anträge zu einer klaren Standardisierung des Genehmigungsverfahrens für CH&PA führen. Dieses Engagement für Sicherheit und geregelte Verfahren fördert die Transparenz und Rechenschaftslegung zwischen der Regierung Guyanas und der Öffentlichkeit.Die Ministerin im Ministerium für Wohnungsbau und Wasserwirtschaft, Susan Rodrigues, erklärte: „Seit vielen Jahren spricht die Regierung davon, die Bürokratie abzubauen und es den Menschen einfach zu machen, in Guyana unternehmerisch tätig zu sein. Dies ist ein Beweis für dieses Engagement. Diese IT-Plattform, gefolgt von der Gesetzgebung, die verabschiedet und in Kraft gesetzt werden wird, wird ein einziges Portal für Planungs- und Baugenehmigungen ermöglichen."Die Decisions-Plattform wird voraussichtlich ab Juni 2023 Anträge annehmen. In der Anfangsphase wird ein hybrides System zum Einsatz kommen, das schrittweise auf eine vollständige elektronische Lösung umgestellt wird. Dieses Projekt bildet die Grundlage für eine intelligente Prozessautomatisierung, die in Zukunft auch in anderen Behörden auf Bundesebene eingesetzt werden soll.Informationen zu Decisions Mit der No-Code-Automatisierungsplattform von Decisions können Sie das Kundenerlebnis verbessern, Altsysteme modernisieren, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und alles in Ihrem Unternehmen automatisieren. Wir helfen Menschen, die wissen, was zu tun ist, ihre Pläne umzusetzen und ihre Welt zu verändern.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/783936/Decisions_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3768937-1&h=2341127720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3768937-1%26h%3D1946193781%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F783936%252FDecisions_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F783936%252FDecisions_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F783936%2FDecisions_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guyana-unterzeichnet-vertrag-uber-intelligente-prozessautomatisierung-und-entscheidet-sich-fur-decisions-zur-neugestaltung-von-baugenehmigungsverfahren-301734689.htmlPressekontakt:Michele Cunningham,michele.cunningham@decisions.comOriginal-Content von: Decisions, übermittelt durch news aktuell