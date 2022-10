Gutscheine als bewährtes Instrument in Krisenzeiten

Linz (ots) -Zeichen setzen gegen die Teuerung und für den UrlaubSteigende Preise lassen Gäste derzeit zweimal überlegen, ob sie sich einen Urlaub leisten sollen oder auch können. Aus diesem Grund ist ein proaktiver Verkauf wichtiger denn je. Gutscheine und Anreize spielen gerade deswegen eine wichtige emotionale Rolle in der Urlaubsplanung.„Wir sind fest davon überzeugt, dass der professionelle Gutscheinverkauf auch in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten den Urlaubsgast aktiv in die touristischen Betriebe bringt und der Vorabverkauf von Gutscheinen einen smarten Hebel zur Entlastung der Urlaubsbudgets darstellt.“, fasst Günther Praher (CEO) von incert eTourismus die Strategie für die Vorsaison bis Weihnachten zusammen.Dabei gibt es mehrere Hebel, um den Nutzen von Gutscheinen zu aktivieren und damit zusätzliche Umsätze zu generieren.Aktiver Gutscheinverkauf und gezieltes UpsellingOberstes Ziel ist es, das Preis-Leistungsverhältnis für die Kunden so attraktiv wie möglich zu halten. Dazu zählt die Wahrnehmung der Leistung und die Kunst den „Mehrwert“ emotional zu kommunizieren. All diese Punkte sind im Verkauf von Gutscheinen vereint. Denn dabei geht es um Vorfreude, Emotionen und die Besonderheit des Geschenks an sich und nicht um den günstigsten Preis.Gezielte Onlinekampagnen sorgen dabei für zusätzliche Zugriffe und treiben die Wertschöpfung in den Onlineshops für Geschenke und Gutscheine aktiv in die Höhe. Zudem unterstützen On-Top-Kampagnen mit eigenen Marketingcodes die Kaufentscheidung und können dementsprechend die Kaufkraft ausgleichen.Marketing-Kampagnen mit Gutscheinen als MehrwertUrlaubsbonus als Buchungsanreiz. Um die Buchungslage für die kommende Wintersaison zu optimieren und die mittlerweile extrem kurzfristigen Reservierungen zu entzerren, bieten Betriebe gezielte Anreize an, um die Gäste verlässlich zu sich in die Betriebe zu holen. Hierfür eignet sich ein „Urlaubsbonus“ in Form eines Marketing-Gutscheins perfekt.Ein großer Vorteil ist, dass die Gutscheine abseits der Buchung und den damit verbundenen Nächtigungspreisen und Raten eine eigene Kalkulation zulassen und die strategische Preispolitik nicht direkt beeinflussen.Zeit- & Ressourcenersparnis durch Automatisierung, APIs & neue FeaturesAuch die Fülle an Aufgaben in den Betrieben wurde in den vergangenen Jahren immer vielfältiger. Das dafür notwendige Personal ist allerdings immer schwieriger zu besetzen. Daher ist es wichtiger denn je, dass die Digitalisierung und Automatisierung den Arbeitsalltag rund um das Back-Office vereinfacht, das Personal entlastet und für einen Mehrwert bei den Gästen sorgt. Zudem wurden die Funktionalitäten und Prozesse der Gutscheine im Verkauf und Handling in den letzten beiden Jahren stark verbessert und mit automatisierten Versand- und Mahnprozessen sowie digitalen Gutscheinübergaben ausgebaut. Auch Schnittstellen zu Hotel-, Kassen- und Zutrittssystemen oder direkt in die Buchhaltung nehmen viel Arbeit und Routinetätigkeiten ab.TIPP für Kurzentschlossene: Gutscheinsystem Express für WeihnachtenBis zum 30.11.2022 wird der Express-Gutscheinshop von incert kostengünstig und schnell eingerichtet. Dadurch können Betriebe noch rechtzeitig vor Weihnachten mit dem eigenen Gutscheinverkauf starten und wertvolle Umsätze generieren.Details zum Gutscheinsystem Express (https://www.ots.at/redirect/incert3)Mit einem Klick zu mehr Informationen Jetzt informieren & loslegen! (https://www.incert.at/gutscheinsystem/express/?utm_source=Presseaussendung&utm_medium=APA&utm_campaign=Gutschein_als_Kriseninstrument)Pressekontakt:Rückfragen & Kontakt:INCERT eTourismus GmbH & Co KGLeonfeldnerstrasse 328, A-4040 LinzTel: +43 (0) 732 890018beratung@incert.atwww.incert.atOriginal-Content von: INCERT eTourismus GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell