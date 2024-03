Gute Nachrichten bei eBay!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ebay ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen analysiert, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde auch um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 6 negative Signale und 0 positive Signale festgestellt wurden. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Ebay-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,78 Prozent erzielt, was 10,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 2,78 Prozent, wobei Ebay aktuell 3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ebay-Aktie liegt bei 30,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, liegt bei 23,82 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".

Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 2,33 % liegt der Ertrag für Investoren in Ebay-Aktien 1,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".