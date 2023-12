Gute Nachrichten bei Zijin MiningADR!

Zijin Mining wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Zusätzlich hat die Redaktion 4 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bezogen auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Zijin Mining ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert liegt bei 8,62, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 42,99 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zijin Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,29 HKD. Der letzte Schlusskurs (12,4 HKD) weicht somit +0,9 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,9 HKD) weist ebenfalls eine nahe Abweichung zum letzten Schlusskurs auf (+4,2 Prozent Abweichung), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Zijin Mining-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zijin Mining bei 16, was unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent) liegt, wobei die Branche "Metalle und Bergbau" einen Wert von 42,51 aufweist. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.