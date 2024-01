Gute Nachrichten bei Yunnan Baiyao!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yunnan Baiyao wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 8,79 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, wobei das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 52,29, was darauf hinweist, dass Yunnan Baiyao weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung für Yunnan Baiyao führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine positive Entwicklung hin, wodurch das Wertpapier insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Yunnan Baiyao liegt derzeit bei 3,1 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Baiyao beträgt 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Arzneimittel" als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.