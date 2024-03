Gute Nachrichten bei Yangtz Garment!

Der Aktienkurs von Yangtzekiang Garment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -26,29 Prozent verzeichnet, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" Branche liegt, die eine mittlere Rendite von 4,45 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Yangtzekiang Garment mit 30,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yangtzekiang Garment-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,22 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,18 HKD liegt somit auf einem ähnlichen Niveau (Unterschied -3,28 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,13 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,42 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Yangtzekiang Garment als unterbewertet, da das KGV mit 9,17 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 30,8 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yangtzekiang Garment-Aktie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 0, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit eine gute Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Gut".