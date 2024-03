Gute Nachrichten bei Webster!

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

Die Webster-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 44,28 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 49,54 USD (+11,88 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt einen Wert von 48,51 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Webster-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Webster 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Finanzen" hat die Webster-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 30,57 Prozent erzielt, was 16,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Handelsbanken" liegt die Rendite von Webster mit 25,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Webster-Aktie aktuell mehrheitlich als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 9,23 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Webster-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.