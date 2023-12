Gute Nachrichten bei Warehouse Reit!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet. Bei Warehouse Reit PLC zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität war mittel, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Warehouse Reit PLC gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Warehouse Reit PLC zeigt einen Wert von 7,14, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen, ist mit 31,14 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt daher bei "Gut".

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 38,59 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 127,5 GBP. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".