Gute Nachrichten bei Walmart!

Die technische Analyse der Walmart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 154,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 152,17 USD nur eine Abweichung von -1,76 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (159,24 USD), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent Abweichung), was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Walmart-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Stimmung, wobei an drei Tagen überwiegend positive Themen und an fünf Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Walmart-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Analysten bewerten die Walmart-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 13 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (173,27 USD) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 13,87 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Walmart-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des RSI führt. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie somit eine durchweg neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.