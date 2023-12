Gute Nachrichten bei Vossloh!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vossloh beträgt derzeit 16,64 und liegt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 30. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Vossloh auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht ist die Vossloh-Aktie mit einem Kurs von 41,85 EUR gegenwärtig um +7,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,1 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich somit aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Vossloh-Aktie mit einer Rendite von 1,25 Prozent eine Unterperformance von mehr als 4 Prozent auf. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7 Prozent, während Vossloh mit 5,75 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vossloh-Aktie beträgt aktuell 8, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,18, was darauf hindeutet, dass Vossloh weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Vossloh.