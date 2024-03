Gute Nachrichten bei Vonovia!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Vonovia beträgt derzeit 48,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49,13 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger intensiv behandelt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vonovia-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Vonovia. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt jedoch eine neutrale Einschätzung aufgrund der positiven Themen, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Vergleich mit dem aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von +14,04 Prozent. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Abweichung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.