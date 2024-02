Gute Nachrichten bei Volvo!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Volvo. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Volvo derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,25 Prozentpunkte (2,82 % gegenüber 3,07 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volvo mit einem Wert von 10,63 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche und somit unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 48,31, was einen Abstand von 78 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Volvo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 34,05 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Volvo ein "Gut"-Rating.