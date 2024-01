Gute Nachrichten bei Viva Wine AB!

Die Viva Wine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 34,98 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 39,15 SEK lag, was einer Differenz von +11,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,3 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (39,15 SEK) (+10,91 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Viva Wine-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Viva Wine-Aktie wurden anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet überprüft. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Viva Wine verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungslage der Aktie von Viva Wine die Note "Neutral" zugeordnet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Viva Wine-Aktie liegt bei 60,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,82, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Viva Wine.