Gute Nachrichten bei Vita Coco Company!

Die Aktie der Vita Coco wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Vita Coco. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 10,34 Prozent entspricht. Aufgrund dessen lautet die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Vita Coco bei 21,75 USD, was 8,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,28 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 18,06 und zeigt somit eine Überverkauft-Situation an, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Bei einer Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung. Daher erhält Vita Coco insgesamt die Einschätzung "Gut".