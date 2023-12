Gute Nachrichten bei Vimeo!

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich des Unternehmens Vimeo spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen dabei positive Meinungen und Kommentare, die sich hauptsächlich um positive Themen rund um den Wert drehen. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Vimeo angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vimeo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,76 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,99 USD weicht somit um +6,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,45 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Vimeo-Aktie führt. Zusammenfassend erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung für die Vimeo-Aktie. Der RSI7-Wert beträgt 38,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 45,54 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vimeo insgesamt eine Analystenbewertung von 1, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergab. Es gab keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Auch wenn keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose von 7,25 USD auf ein Aufwärtspotenzial von 81,7 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung für Vimeo führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.