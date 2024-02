Gute Nachrichten bei Valmont Industries!

Die Valmont Industries-Aktie erhielt im vergangenen Jahr von insgesamt 2 Analystenbewertungen 1 "Gut"-Rating und 1 "Neutral"-Rating. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 41 Prozent steigen. Daher wird sie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls positive Meinungen wider, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens positiv ist. Die Redaktion schließt sich dieser Einschätzung an und bewertet die Aktie als "Gut".

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Valmont Industries in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -440,12 Prozent gezeigt, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 244,02 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valmont Industries liegt derzeit bei 14,55 Euro, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

