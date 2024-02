Gute Nachrichten bei Utz Brands!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Utz Brands derzeit bei 15,34 USD liegt, während der Aktienkurs 19,04 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +24,12 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 16,58 USD, was einer Distanz von +14,84 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Utz Brands eine Gesamtnote von "Gut".

Nach Meinung der Analysten wird die Utz Brands-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18,17 USD, was einem Abwärtspotential von -4,59 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Utz Brands eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Utz Brands-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt jedoch weder "überkauft" noch "überverkauft" an und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Utz Brands eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Utz Brands eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren an sieben Tagen eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Utz Brands eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Utz Brands als "Gut" bewertet.