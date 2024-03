Gute Nachrichten bei Unum!

Die Unum-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 50,4 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 47,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,19 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Darüber hinaus liegt der GD50 derzeit bei 47,47 USD, was einem Abstand von +6,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unum-Aktie derzeit bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 7,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Unum zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet die Unum-Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Unum in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Zuletzt wird die Dividendenpolitik der Unum-Aktie betrachtet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 3 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,33 Prozent zur Unum-Aktie und einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Unum-Aktie, wobei die technische Analyse und die Fundamentalanalyse positiv ausfallen, das Sentiment und der Buzz jedoch negativ bewertet werden und auch die Dividendenpolitik nicht überzeugen kann.