Crown Point Energy Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie von Crown Point Energy wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,12, was einem Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,66 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 73,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, 73,78) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Crown Point Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,11 CAD für den Schlusskurs der Crown Point Energy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,09 CAD, was einem Unterschied von -18,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs mit 0,06 CAD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 CAD, was einer Überperformance von +50 Prozent entspricht. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Crown Point Energy aufgrund der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Aktie von Crown Point Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,64 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -60,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

